Hlad po vinylech neustává. Češi jako jejich největší výrobci otevřeli v USA třetí lisovnu

Jsou největší výrobci gramofonových desek na světě, ale ani tak nestačí uspokojovat zákazníky. A obsluhovat je z Loděnic u Berouna, kde firma sídlí a vyrábí, taky nejde. Už proto, že vinyly jsou citlivé na přepravu. Tuzemská společnost GZ Media se tak proto už před lety začala rozšiřovat po Spojených státech, které patří mezi její hlavní odbytiště. A proto tu teď otevřela svou třetí lisovnu gramofonových desek na severoamerickém kontinentu. Jen v prvním roce by měla vyrábět 85 tisíc desek denně.

Asi těžko by se hledalo město významnější pro hudbu. Ostatně – americkému Nashvillu se taky říká Music City, tedy hudební město. Své desky tu nahrávali Aretha Franklin, Black Eyed Peas nebo třeba Bon Jovi. Nebo Bob Dylan, který po městě pojmenoval jedno ze svých alb. Mimo jiné se právě tady narodila taky Miley Cyrus. A právě tady získává hudba hmatatelnou podobu díky české firmě GZ Media.

„Investice do výrobního závodu Nashville Record Pressing má v první řadě uspokojit hlad po vinylových deskách našich zákazníků v USA. Poptávka tam roste nejrychleji na světě a my chceme být našim zákazníkům co možná nejblíže,” vysvětluje Michal Štěrba, generální ředitel GZ Media.

Foto: GZ Media Michal Štěrba, ředitel GZ Media

Nashville Record Pressing je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou GZ Media. Investice do ní přesáhly 300 milionů korun a předpokladem je, že tu do dvou let najde práci 255 lidí. Firma se chlubí, že továrnu vybavila ve své třídě nejlepším zařízením na infrastrukturu, aby byla celosvětově vysoce konkurenceschopná. „Jsme tu, abychom se stali místní oblíbenou lisovnou vinylů,“ komentuje otevření nové továrny její generální ředitel Drake Coker.

Výrobny nestačily už dlouho

Každá čtvrtá gramofonová deska, která se v současnosti na světě prodá, pochází od české firmy GZ Media. Severoamerický kontinent je přitom pro firmu velmi významný. Právě tady se na odbytu začalo výrazně projevovat, když se vinyly začaly vracet do módy. Dodnes je jejich hlavním odbytištěm a poptávka stále roste.

Plány na novou továrnu tak byly vyvrcholením dlouhodobého problému. „Výrobu musíme rozšiřovat, nestačí ani továrny v Americe,“ vysvětloval pro CzechCrunch na sklonku loňského roku Štěrba. Firma na kontinentě v roce 2016 koupila část továren v kanadském Burlingtonu a v americkém Tennessee ve městě Memphis. V prvně jmenované továrně kapacitu zdvojnásobila, v Tennessee získala novou výrobní halu a kapacitu ztrojnásobila. Nashville k nim přibývá jako úplně nový závod.

Firma tak dlouhodobě zvyšuje množství vyrobených desek. „Loni jsme ve všech našich továrnách vyrobili 56,5 milionu vinylů, do dvou let chceme díky novým americkým závodům výrobu navýšit na 140 milionů kusů ročně,“ dodává většinový vlastník společnosti Zdeněk Pelc. Přitom ještě v osmdesátých letech se gramofonové desky vyrobené v Loděnici počítaly na stovky tisíc. V roce 2020 to bylo necelých 40 milionů kusů.

Česká společnost GZ Media má víc než sedmdesátiletou tradici. Kromě výroby gramofonových desek dodává řadě klientů z celého světa polygrafické služby a produkty v rámci mediálního, tiskového a balicího průmyslu.