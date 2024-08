Hlavně nepanikařte a klidně dál pravidelně investujte! Propad akcií je běžný, a dokonce i zdravý

Uložit 0

Krvavé moře. Akciové trhy v USA krvácejí. Trhy si uvědomily realitu a vracejí se k normálu. Nový týden v chaosu. To jsou některé z pondělních titulků v českých i světových médiích. Jak je z nich zjevné, akciové trhy zažívají v posledních dnech poměrně silnou vlnu výprodejů a řada zejména drobných investorů, kteří nemají dlouhodobější zkušenosti s akciovým trhem, propadla značné panice. Podle mého názoru je klíčové si odpovědět na tři otázky. Je současný vývoj tak nečekaný? Co bude v dalších dnech a týdnech? A mění se něco na dlouhodobém vývoji? Pojďme tedy postupně.

Řada investorů, především těch institucionálních, kteří preferují reálnou fundamentální analýzu vnitřní hodnoty firem, již několik měsíců, možná i čtvrtletí upozorňuje na neobvykle vysokou prémii v ocenění některých sektorů a zejména pak často zmiňované sedmičky největších akciových titulů v USA. (Těmi jsou aktuálně podle tržní kapitalizace Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, přičemž Tesla, která do této skupiny také patřila, je nyní až dvanáctá. Na sedmém místě je aktuálně Berkshire Hathaway Warrena Buffetta – pozn. red.)

Trhy od října roku 2023 pracovaly se stále optimističtějšími předpoklady ohledně americké ekonomiky, inflace, úrokových sazeb, využití umělé inteligence i ziskovosti největších společností, až se ocenění trhu dostalo do stavu, který někteří nazývají „priced for perfection“. Tedy úrovně, v níž všechny faktory očekávají ten nejoptimističtější vývoj.

Když se pak objeví na sluncem zalité obloze jen pár obláčků ve formě horších makrodat z americké ekonomiky, vyšších úrokových sazeb po delší dobu či výsledků firem, které jsou jen o pár procent lepší než očekávání, a některé firmy dokonce očekávání nenaplní nebo jen varují před možnými riziky, je to pro některé investory okamžitým signálem pro hledání ochrany před bouřkou nebo alespoň realizaci zisků.

Může to být celkem logické, nikdo totiž netuší, jak vypadá předpověď počasí pro příští dny. Může se stát téměř cokoli. Predikce na příštích pár dnů a týdnů je to nejsložitější. Jedna věc je totiž skutečný ekonomický vývoj, druhá odhady analytiků a třetí, mnohdy naprosto odlišná od předchozích dvou, je pak očekávání investorů, především retailových, jejichž vliv na trhy se díky ETF a také různým obchodním platformám a aplikacím nebývale zvýšil.

Ano, díky velmi optimistickým očekáváním a vysokému ocenění největších firem je riziko zklamání poměrně vysoké. Na druhou stranu se zatím ani v klíčových ekonomikách ani na finančních trzích neformuje nějaké kritické riziko ve formě prudkého poklesu HDP, propadu ziskovosti firem či výpadku likvidity tak, jak jsme viděli například v případě finanční krize v roce 2008 nebo během covidové pandemie v roce 2020.

Foto: Finviz / CzechCrunch Graf od Finviz ukazuje výkonnost akcií v indexu S&P 500 za poslední den

Ano, nikdy nemůžeme vyloučit nějakou neočekávanou událost, takzvaná černá labuť může mít například podobu eskalace konfliktu na Blízkém východě ze strany Íránu, ale to je trochu jiný příběh. Já osobně bych se spíše přikláněl k alespoň částečnému uklidnění situace. Hlavním argumentem jsou pro mě totiž americké prezidentské volby. V případě prudkého poklesu akciových trhů by se pravděpodobnost Trumpova vítězství výrazně zvýšila a to podle mého názoru není scénář, který by většina klíčových hráčů na finančních trzích preferovala.

A teď k poslední a vlastně klíčové otázce. Mění se něco pro akciového investora? Tady bych s dovolením upozornil na slovo „investora“ – tedy osobu hledající dlouhodobé investiční příležitosti, nikoli spekulace, krátkodobé zhodnocení a riziko na úrovni sázek. Pak je totiž odpověď poměrně snadná a rychlá. Ne, nemění!

Podobný vývoj je na akciových trzích zcela běžný a dalo by se říci, že i zdravý a přinášející příležitosti. Neznamená to samozřejmě, že bychom měli okamžitě všechny rezervy přesunout do akcií, vývoj v příštích měsících může být ještě hodně volatilní, ale zároveň to neznamená, že bychom měli okamžitě všechny akciové investice vybrat.

V těchto dnech je důležité zachovat klid, možná i na pár dní přestat sledovat své portfolio a ideálně dál pravidelně investovat. Obvykle to totiž v dlouhodobém horizontu bývají nejvýhodnější nákupy. Ovšem toto vše si může dovolit jen investor. Spekulant už obvykle sčítá ztráty a panicky mění svůj před pár dny ještě superoptimistický výhled.

P.S. Japonský index Nikkei si po pondělním poklesu o 12,4 % v úterý připsal rekordní zisk 10,2 %. Tak si vyberte…