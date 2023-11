Hledají se osobnosti, které na sociálních sítích inspirují. Sledujte online Czech Social Awards 2023

Uložit 0

Sociální sítě jsou dnes již nedílnou součástí našich životů. Někdy nám chytrými algoritmy, které předhazují třeba vtipná videa, berou drahocenný čas, zároveň mohou být takřka nekonečnou studnicí zajímavého a inspirativního obsahu. Ten tvoří jak konkrétní osoby, jimž se říká influenceři, protože díky svému působení na sociálních sítích mohou mít významný vliv, tak se stále více zapojují i větší firmy. Ty nejzajímavější projekty na českém internetu a sociálních sítích představí v několika kategoriích další ročník Czech Social Awards.

Slavnostní finálový večer Czech Social Awards 2023, jehož je CzechCrunch mediálním partnerem, se koná 16. listopadu v pražském DOX+ a provede jím Zorka Hejdová. Během večera se odhalí, kdo se stal vítězem v jednotlivých kategoriích, ve kterých svým hlasováním rozhodovali fanoušci. Organizátoři chtějí letos ještě více ukázat osobnosti a projekty, které v online světě řeší společenskou odpovědnost, udržitelnost, pozitivní inspiraci či motivaci. Hledat se bude i mezi startupy a také značkami, které ke svému fungování i komunikaci přistupují odpovědně.

Ve většině kategorií hlasovala široká veřejnost pomocí platformy Decision 21 metodou D21, za níž stojí matematik Karel Janeček. Jde o hlasovací systém založený na efektu více hlasů, díky němuž se lépe nalézá společenská shoda. V případě ocenění Social Special Award rozhoduje porota a je udělováno za mimořádný přínos společnosti přes sociální sítě. Loni ho obdržel technologický influencer Petr Mára a letos stejnou cenu předá svému nástupci. Slavnostní večer bude možné sledovat od 19 hodin online na sociálních sítích Czech Social Awards včetně YouTube.

Foto: Czech Social Awards Hlavní cenu předá loňský držitel Social Special Award Petr Mára

„U projektu Czech Social Awards jsem téměř od začátku a letos budu toto předávání cen již popáté moderovat. A musím říct, že mě nesmírně těší, kam až se toto ocenění za deset let posunulo a jakým směrem se ubírá. V dnešní době už úspěch dávno není založen jen na počtech followers, ale důraz je a měl by být kladen zejména na dopad a přínos jednotlivých influencerů a účtů. A mně připadá fantastické, že můžeme na ty nejužitečnější a nejinspirativnější z nich upozornit a ocenit je touto cestou,“ říká moderátorka večera Zorka Hejdová.

Letos se bude vyhlašovat celkem sedm kategorií a nominované si můžete prohlédnout na seznamu níže. Zároveň si můžete zkrátit čekání na finálový večer poslechem pořadu Czech Social Talks, který organizátoři spustili při příležitosti desátého ročníku. Hosty moderátorky Janky Chudlíkové byli například Lukáš Hejlík, Míra Hejda, Simona Krainová nebo Čestmír Strakatý.