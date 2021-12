Stále více firem při současném stavu trhu práce pociťuje, že správná investice do dlouhodobé propagace své značky začne dřív nebo později nést ovoce. Ještě před deseti lety to byl kandidát, kdo musel zaměstnavatele přesvědčovat o tom, že právě on či ona je pro firmu a danou pozici ten pravý člověk. Dnes je tomu naopak. Firmy přesvědčují potenciální kandidáty, kteří často ani neexistují, protože na trhu zkrátka nejsou.

Proto si je potenciální zaměstnavatelé musí doslova vytvořit z těch, kteří aktuálně práci mají, a přesvědčit je o tom, že jsou pro ně tím pravým zaměstnavatelem a stojí za významnou změnu v jejich životě. Na trhu firmy tedy usilovně budují svou značku zaměstnavatele, která je dnes pro nábor talentů důležitější než kdy dřív. I v rámci CzechCrunch Jobs pomáháme firmám s aktivitami, které se budování značky zaměstnavatele týkají, a přinášíme speciální předvánoční nabídku, již najdete na konci článku.

Konec roku je ve firmách zasvěcený tomu, aby hladce proběhly všechny naplánované aktivity a přípravy na rok nadcházející. Lidé možná častěji než na změnu práce pomýšlí na trávení vánočního času. Jak pro CzechCrunch popisuje Filip Mikschik, zakladatel pracovního portálu StartupJobs, ani období Vánoc však není, co se týče inzerce, z určitého pohledu úplně ztracené.

Síla předsevzetí

„Z dat v minulých letech vidíme pokles počtu inzerátů průměrně kolem 20 až 30 procent, u zájemců se jedná jen o 15 až 20 procent, takže je paradoxně šance získat více zájemců na inzerát v tomto období. Zajímavé také je, že v loňském roce zasaženém covidem byl tento pokles menší než v roce předcházejícím, proto letos očekáváme obdobné hodnoty,“ popisuje pro CzechCrunch Filip Mikschik ze StartupJobs.

Pokud se ale posuneme jen o pár dní či týdnů dopředu, tedy již do nového roku, situace se mění. Lidé bilancují, dávají si předsevzetí a hledí vstříc novým začátkům. Mezi ty leckdy patří i pracovní změna. „Jakmile vstoupíme do dalšího roku, situace se změní a začátek roku se vyznačuje velkým růstem aktivně se hlásících zájemců a zároveň roste množství nabízených pozic. V případě pozic byl například loni růst meziměsíčně o 70 procent v počtu nabídek a o 40 procent v počtu zájemců,“ doplňuje Mikschik.

Ukazuje se tedy, že právě přelom a start nového roku bývá v současném stavu pracovního trhu jedinečnou možností, kdy kandidáty oslovit a kdy všechny možné a relevantní kanály aktivovat. Každý z nich má tak svoje místo v celém komplexním procesu a zpravidla nestačí využívat pouze jeden určitý typ, tedy jen vyvěsit pozici a čekat, co se bude dít. Potenciálního kandidáta je vhodné zasáhnout hned z několika stran, několika kanály, různými aktivitami, aby byl přesvědčen o tom, že se chce součástí konkrétní firmy stát.

Firmy, které přijímají větší počet nových posil ročně, mají zpravidla takovou komunikaci dopodrobna nastavenou. „Je potřeba přemýšlet o cestě kandidáta a mít ji připravenou. Vědět, čím jsme jako firma unikátní, jaký obsah by mohl kandidáty zajímat, jak a kde s kandidáty budeme komunikovat. Představit si, jak by mohl vypadat první kontakt s kandidátem, případně pokud nás kandidát odmítne, tak jak s ním budeme udržovat dlouhodobý vztah,“ komentuje pro CzechCrunch Jiří Nečas, Employer Branding Manager z Productboardu.

„Na této cestě je důležité vytvořit mnoho záchytných komunikačních bodů, během kterých se kandidát dozví více o pozici, našich lidech, kultuře a firmě. Budování značky zaměstnavatele je v tomhle směru extrémně důležité. I když to třeba někdy s kandidáty nevyjde napoprvé, tak se jim chceme jako firma vrýt do paměti a zůstat s nimi v kontaktu,“ dodává Nečas.

„Když čtenář zjistí zajímavé informace a firma zaujme potenciálního kandidáta, je to win-win.“

Jednou z možností, jak na samém počátku rozhodování kandidáty oslovit, jsou i naše CzechCrunch Jobs. „V rámci CC Jobs se zaměřujeme na komunikaci zajímavých firem a pracovních příležitostí na začátku celého procesu zásahu cílové skupiny. Máme unikátní zásah do komunity čtenářů našeho magazínu, kterým tak dokážeme přinést relevantní možnosti ještě předtím, než se vůbec pustí do hledání jejich nové práce,“ komentuje Ladislav Vašek, Sales Manager CzechCrunche.

„Je to pak win-win komunikace – čtenář zjistí zajímavé informace a firma zaujme potenciálního kandidáta,“ dodává Vašek. A jaké typy komunikace jsou ve firmách pro zviditelnění zaměstnavatelské značky nejvíce využívané? Podle Jiřího Nečase z Productboardu je to nejčastěji komunikace s publikem na sociálních sítích, kde firmy interagují s lidmi a publikují kvalitní obsah například ve formě technologických a oborových článků, videí, fotek, ebooků, podcastů, newsletterů nebo eventů.

„Používají primárně oficiální firemní kanály, které občas podpoří placenou reklamou, ale také se snaží motivovat vlastní zaměstnance a ambasadory, aby tento obsah sdíleli a zvýšili tím dosah jednotlivých aktivit. Případně také využívají sílu svých vybudovaných komunitních platforem a skupin, kde se relevantní cílová skupina nachází. Velmi oblíbené a funkční jsou rovněž komunitní akce, na které se přihlásí většinou lidé, jež mají zájem o danou problematiku a následně si organizátora s tématem spojují,“ vysvětluje Jiří Nečas.

Na CzechCrunchi chceme employer brandingové aktivity firem podpořit. V rámci této podpory spouštíme na CzechCrunch Jobs slevovou akci, kterou mohou firmy využít až do Vánoc a čerpat ji v dalším půl roce. Mohou tak ještě dočerpat letošní rozpočty a těžit z toho později. A to klidně rovnou v lednu, kdy současně nejvíce lidí o změně zaměstnání uvažuje.

Na CzechCrunch Jobs mohou firmy v rámci přednovoroční akce využít 30% slevu na služby, které jejich značku zaměstnavatele významně v novém roce podpoří. Rádi vám pošleme kompletní nabídku. Napište nám na ladislav@cc.cz, do předmětu dejte ‚Mám zájem o CC Jobs‘ a my se vám ozveme.

A jako třešničku na dortu, kterou jednoduše mohou využít naprosto všichni, nabízíme až do Vánoc kredity se slevou čtyřicet procent. Stačí při nákupu kreditů zadat slevový kód CCSANTA40 a sleva se automaticky započítá. Navíc – kredity budou platit, dokud je na inzerci nevyčerpáte, nemají žádnou expiraci. Buďte připraveni na hledání talentů v příštím roce už teď.