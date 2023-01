Hokej v Karlových Varech povede zkušená manažerka. Šenkypl si ji vyhlédl ve financích a startupech

Do nejvyšších pater českého hokeje míří další žena. Barboru Snopkovou Haberovou, která šéfuje pražské Spartě, doplní v tuzemské extralize Zdenka Macháčková Šimánková. Tu si pro roli generální manažerky HC Energie Karlovy Vary vyhlédl spolumajitel a investor Dušan Šenkypl, který do západočeského hokejového klubu vstoupil loni na podzim. Macháčková Šimánková přinese tři dekády zkušeností z nejvyšších manažerských pozic v síti Electroworld, internetové skupině Mall Group nebo ve startupovém investičním fondu Reflex Capital. A blízko má celý život také k hokeji, byť v něm profesně bude působit poprvé.

V pozici generálního manažera HC Energie vystřídá Zdenka Macháčková Šimánková Miroslava Vaňka, který klub vedl dlouhých dvaatřicet let. „Novou práci hodnotím jako velkou výzvu, na kterou se velmi těším a současně cítím značnou odpovědnost. Chtěla bych navázat na tradici, kterou klub v Karlových Varech má, prohlubovat partnerství se stávajícími sponzory a navazovat vztahy s těmi novými. Ambicí je posunout Energii dále, mít skvělou atmosféru v týmu a celkově zlepšit hospodaření klubu,“ popisuje hlavní cíle nová šéfka karlovarského hokeje.

Jedná se o další krok, který si ve svém plánu na rozvoj HC Energie vytyčili noví majitelé. Před necelým půlrokem získal většinový podíl v hokejovém klubu jeden z partnerů investiční společnosti Pale Fire Capital Dušan Šenkypl. Přestože sám neměl k tamnímu hokeji žádný vztah, využil nabídku svého kamaráda Daniela Tobolky, ředitele společnosti AutoMax distribuující autokosmetiku, který chtěl jako karlovarský rodák hokej ve městě zachovat. Podíl v klubu převzali od dlouholetého majitele Energie Karla Holoubka. Čtyřicet procent pak patří městu.

S dosavadními výsledky sice stávající majitelé spokojeni nejsou, jelikož se Karlovy Vary nacházejí ve spodní polovině tabulky, ale právě nová generální manažerka má být dalším důležitým bodem pro rozvoj celého klubu. I proto, že dosud v této pozici setrvával sám Tobolka, který však v Karlových Varech nebydlí, a tak pro něj bylo řízení klubu náročné. Proto měli Šenkypl s Tobolkou podmínku, aby nový šéf ve městě bydlel a byl na stadionu přítomný každý den. Čtyřiapadesátiletá Zdenka Macháčková Šimánková již na západ Čech přesídlila a před sebou má společně s novými majiteli další výzvu v podobě pozvednutí kvality karlovarského hokeje.

Foto: HC Energie Daniel Tobolka a Dušan Šenkypl, spolumajitelé HC Energie Karlovy Vary

Sportovní klub ještě neřídila, ale zkušeností ze světa byznysu má Macháčková Šimánková na rozdávání. Působila na vysokých pozicích v telekomunikacích, médiích, maloobchodě, e-commerce i školství, kde se věnovala financím, provozu či projektovému řízení. Podílela se na rozvoji značek jako Eurotel, TV Nova, Electroworld nebo Mall.cz a je také partnerkou tuzemského venture kapitálového fondu Reflex Capital, za nímž stojí podnikatel Ondřej Fryc. Má tak zkušenosti s rozjezdem startupů a Dušan Šenkypl, který s kolegy v Pale Fire Capital rovněž investoval do řady mladých technologických firem, věří, že své znalosti nyní nová generální manažerka zužitkuje také v hokeji.

Zatímco sedmačtyřicetiletý Šenkypl se do loňska v hokeji nijak neangažoval a Energii ani příliš nesledoval, pro Macháčkovou Šimánkovou to úplně nové prostředí nebude. Hokej sleduje i díky svému synovi, který se vydal v rámci studií do zámoří. Zná tak mezinárodní prostředí výchovy ke sportu. „To je pro nás zásadní skutečností vzhledem k tomu, že způsob výchovy mladých a možnost pokračovat ve studiu v zahraničí je směr, který chceme rozvíjet. Zdenka je zároveň zapojená do organizace amatérské hokejové ligy. Ve spojení s její profesní kariérou je to pro nás super volba – manažersky a číselně silný člověk, super morální profil i hodnoty a navíc hokejem žije,“ vysvětluje pro CzechCrunch volbu nové generální manažerky Dušan Šenkypl.

Společně teď budou postupně vylepšovat kompletní zázemí klubu, který zažil nejslavnější sezonu v letech 2008/2009, kdy oslavil zisk jediného mistrovského titulu. „Potřebujeme posílit v marketingu, vylepšit obecně produkci a úroveň zábavy při zápasech. Jinak už do sebe většina věcí začíná zapadat. Skládáme tým pro příští sezonu – první tým, kde budeme skladbu ovlivňovat z pozice nových majitelů,“ říká Šenkypl. Jeho ambicí je postavit mužstvo hrající v horní polovině tabulky, které bude založeno primárně na mladších, hladových a drzých hráčích, kteří chtějí výkonnostně růst.

Atraktivitu zápasů má přinést také zúžení hřiště po vzoru NHL. „Celkově je to posun v ambicích, které v posledních letech byly spíše na úrovni záchrany soutěže,“ doplňuje Šenkypl. Letos by se rád probojoval do předkola play-off, které v extralize zajišťuje pátá až dvanáctá příčka v tabulce. Loni skončila HC Energie na dvanáctém místě, ale vypadla hned v osmifinále s Pardubicemi. „Pokud si udržíme současnou formu, předkolo nemusí být poslední,“ dodává spolumajitel klubu. Zlepšené výkony na ledě by měly přinést nejen lepší umístění v tabulce, ale také více fanoušků v KV Areně, která pojme téměř šest tisíc diváků, a vyšší zájem partnerů i sponzorů.

Provoz HC Energie má každoročně spolknout kolem 100 milionů korun. Dušan Šenkypl hned po svém vstupu do klubu prohlásil, že karlovarský hokej bere jako filantropický projekt, nikoliv jako byznysovou příležitost. „Vím, že peníze potečou spíš ode mě než ke mně,“ uvedl. Šenkypl, Tobolka i město odkoupili podíl Karla Holoubka za korunu. Karlovarská radnice na hokej přispívá každý rok částkou 24,5 milionu korun, minulý rok nad rámec toho měla zaplatit dalších 10 milionů na provoz klubu, uvedla loni pro iDnes.cz primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Největší podíl ve výši 43 procent drží po loňských transakcích Dušan Šenkypl. Dalších sedm procent má jeho parťák Daniel Tobolka a čtyřicet procent patří městu Karlovy Vary. Zbylých deset procent zůstává zapsanému spolku Hockey Club Karlovy Vary, který je zároveň držitelem licence. Podnikatel Karel Holoubek, jemuž patří poměrně pestré portfolio firem se souhrnnými tržbami v řádu miliard korun, se rozhodl hokejový klub prodat po třiceti letech. Podmínkou dealu bylo to, že se hokej v západočeském krajském městě zachová.