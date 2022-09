Hokejové dobrodružství miliardáře Šenkypla. Přebírá klub, který moc neznal, ve městě, kam moc nejezdil

Investiční apetit partnerů skupiny Pale Fire Capital je opravdu hodně široký. Zatímco Jan Barta řádí na americké burze, jeho kolega Dušan Šenkypl ovládl karlovarský hokejový klub. Sám přiznává, že ke Karlovým Varům ani tamnímu celku neměl donedávna žádný specifický vztah, chce ale podpořit mládežnický sport a tým HC Energie mu přišel jako dobrá příležitost.

Když se Šenkypl s Bartou rozhodli loni vstoupit do americké společnosti Groupon, protože jim přišly její akcie podhodnocené a cítili příležitost ji byznysově pozvednout, nenapadlo je, že by se tento krok jednou mohl zmiňovat v souvislosti s českou hokejovou extraligou. Jenže v čele představenstva Grouponu, americké obdoby Slevomatu, sedí Ted Leonsis, zakladatel a šéf skupiny Monumental Sports & Entertainment, které patří mimo jiné klub NHL Washington Capitals. „Teď budeme mít o jedno společné téma navíc,“ řekl Šenkypl.

Podobně jako Leonsis i on se – pokud karlovarské zastupitelstvo transakci příští týden schválí – stane většinovým majitelem hokejového klubu. Šenkyplovi bude patřit majorita v týmu HC Energie. Město by mělo převzít 40 procent a dosavadní majitel, podnikatel Karel Holoubek, si podrží jen drobný, spíše symbolický podíl. „Po třiceti letech, co se angažuji v karlovarském hokeji, už byl čas posunout se dál,“ uvedl na tiskové konferenci Holoubek, kterému patří poměrně pestré portfolio firem se souhrnnými tržbami v řádu miliard korun.

Holoubek hokejové mužstvo, jehož zázemí tvoří velmi moderní aréna (ovšem nechvalně proslulá zmanipulovanou losovačkou při výběru stavitele), převedl defacto bezúplatně, ročně prý na provoz spolkne kolem 100 milionů korun. Něco pokryjí partneři jako například Sokolovská uhelná, řádově desítky milionů ale budou muset poslat i město a Šenkypl, jemuž s transakcí pomáhá jeho kamarád a karlovarský rodák Daniel Tobolka, ředitel společnosti AutoMax, která distribuuje autokosmetiku.

Foto: Wikipedia/cool3d Moderní karlovarská sportovní aréna

„Když jsem se v červnu dozvěděl, že hrozí, že by se hokej z Karlových Varů mohl stěhovat do jiného města, začal jsem jakožto fanoušek žhavit telefon. Dan, s nímž nemám žádné byznysové vazby, byl moje automatická volba,“ popsal svou roli Tobolka s tím, že to podle něj je „taková fanfarónská příležitost“. Hlavní motivací pro něj – stejně jako pro Šenkypla a město – bylo jednak udržet extraligový hokej v Karlovarském kraji, jednak dále podpořit dětský a mládežnický sport.

To bylo ostatně to, co přimělo k obchodu právě Dušana Šenkypla, šestačtyřicetiletého rodáka z Třebíče, který, jak sám přiznal, byl dosud ve Varech jen párkrát a ke zdejšímu klubu neměl žádný vztah: „Teď sem ale budu logicky jezdit častěji.“ A doplnil: „Sport byl vždy pevnou součástí mého života. Beru ho jako něco, co může pomoc formovat mladou generaci.“ Připomněl také, že už se podílel například na vzniku florbalového týmu v Moravských Budějovicích.

Šenkypl má do sportovního byznysu historicky poměrně velký přesah – společnost ePojištění.cz, kterou pomáhal s Bartou vybudovat a kterou v roce 2018 prodali za více než tři miliardy korun, se krátce stala hlavním sponzorem první fotbalové ligy. To bylo v sezóně 2016/2017, nicméně po roce spolupráce skončila, mimo jiné kvůli tomu, že policie zatkla expředsedu fotbalového svazu Miroslava Peltu. „Byli jsme dost naivní, mysleli jsme si, že pomůžeme to prostředí vyčistit,“ přiznal nyní Šenkypl.

Pro CzechCrunch pak ještě doplnil: „Mám dlouhodobý zájem o sport, s ePojištění.cz jsme měli fotbalovou ligu a tady je příležitost vyzkoušet si, zda jde v našem prostředí věci dělat jinak. Inspirováno naším podnikáním.“

Dušan Šenkypl upozornil, že akvizici HC Energie (která se zrealizuje pouze tehdy, když zastupitelstvo Karlových Varů schválí 6. září nákup 40procentního podílu pro město) bere jako filantropický projekt, nikoliv jako byznysovou příležitost. „Vím, že peníze potečou spíš ode mě než ke mně,“ řekl. Zároveň upozornil, že jde o jeho privátní akci, která s Pale Fire Capital přímo nesouvisí. Jeho mecenášské aktivity jsou každopádně hodně široké.

Intenzivně pomáhal při řešení koronavirové krize, investiční skupina Pale Fire Capital dává na charitu desítky milionů ročně a s Janem Bartou také rozjeli iniciativu Spolek pro podporu liberální demokracie. Ta 25 miliony korun loni před volbami podpořila strany nynější vládní koalice. V tomto kontextu je jeho příchod do Karlových Varů paradoxní – primátorkou města, jež s ním na transakci úzce spolupracuje, je Andrea Pfeffer Ferklová za hnutí ANO a málokterá stavba se kvůli podezření na machinace s veřejnými prostředky proslavila tak jako karlovarská aréna, ostatně video z takzvané karlovarské losovačky dodnes baví internet.