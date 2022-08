Hokejista Ondřej Palát se vrhá do fotbalu. Po vzoru Křetínského investuje do anglického klubu

Po anglických fotbalových trávnících běhají v dresu West Hamu United čeští reprezentanti Tomáš Souček a Vladimír Coufal. Ve stejném klubu je silná česká stopa také v akcionářské struktuře, protože značný podíl v londýnském celku před rokem koupil miliardář Daniel Křetínský. Z investičního pohledu teď anglický fotbal přilákal i další české, tentokrát však mnohem překvapivější jméno – hokejistu Ondřeje Paláta. Ten je součástí skupiny vstupující do Plymouth Argyle FC.

Anglický fotbalový klub sídlící ve městě Plymouth v nemetropolitním hrabství Devon hraje třetí nejvyšší soutěž League One a tento týden oznámil, že do něj vstoupili noví akcionáři. Dvacetiprocentní podíl získalo uskupení amerických investorů Argyle Green, které do klubu vkládá čtyři miliony liber (118 milionů korun). Hlavou skupiny je Michael Mincberg, zakladatel floridské realitně-developerské firmy Sight Development, který má po svém boku také dvě hokejové hvězdy z NHL.

Jedním ze spoluinvestorů je Ondřej Palát, který dosud oblékal dres Tampy Bay Lightning, s níž v letech 2020 a 2021 vyhrál Stanley Cup. Letos pak byl poprvé ve své kariéře vyměněn a podepsal lukrativní smlouvu s New Jersey Devils, kde si za pět let vydělá 30 milionů dolarů (téměř tři čtvrtě miliardy korun). Do finále NHL se Tampa Bay dostala i letos, ale zisk třetí trofeje v řadě jí překazilo Colorado Avalanche. Součástí úspěšné generace Lightning je i švédský obránce Victor Hedman – a také on je jedním z investorů do fotbalového Plymouthu.

Foto: Plymouth Argyle FC Simon Hallett, většinový majitel Plymouth Argyle FC

„Celý život jsem fotbalovým fanouškem a jsem velmi rád, že se mohu připojit k Plymouthu Argyle jako investor a příznivec. To, co Simon Hallett (předseda a majitel Plymouthu – pozn. red.) a tým v Argyle budují, je pozoruhodné a připomíná mi to, co jsme vybudovali v Tampě s Lightning. Je to splněný sen být součástí dvou organizací, které se zaměřují na dosažení úspěchu na nejvyšší úrovni a udržení tohoto úspěchu po mnoho dalších let,“ uvedl Hedman.

Součástí konsorcia Argyle Green je celkem dvanáct osob a tři organizace. Vedle Paláta a Hedmana také Brian a Chris Kubasikovi, Rudy Cline-Thomas, Jon Horst, Gary Krauthamer, David a Michael Mincbergovi, Nick Giannotti, Dan Kollefrath, Bradley Parker, LBM Capital, Redball Ventures a Shepard Capital Partners. Výše finanční participace jednotlivých členů nebyla zveřejněna. Michael Mincberg se za Argyle Green stane členem představenstva klubu.

Většinovým akcionářem Plymouth Argyle FC, jemuž loni jen těsně uniklo místo v play-off o postup do vyšší soutěže, zůstává Simon Hallett, který si spolu s minoritním akcionářem Richardem Hollidayem rozředil stávající podíl. Debaty s novými investory prý trvaly téměř rok a Hallett, který se v Plymouthu narodil a je celoživotním fanouškem klubu, si výběr investorů pochvaluje. Sám klub získal v roce 2018 od Jamese Brenta a celkově do něj investoval přes šest milionů liber. Po příchodu pandemie v roce 2020 oznámil, že do něj pošle ještě jednu poslední finanční injekci.

„Ve fotbale je vzácné, že se najde skupina investorů, kteří chtějí podpořit stávajícího většinového vlastníka tím, že převezmou menšinový podíl v klubu, aby pomohli naplnit již existující vizi a strategii. Ani moje role, ani role žádného člena našeho stávajícího výkonného týmu nebude snížena a získáváme další zdroje, které nám pomohou realizovat náš dlouhodobý strategický plán,“ uvedl Hallett.