Pražská Sparta v minulém roce vykázala ztrátu 471 milionů korun, londýnský fotbalový klub West Ham United ji v poslední zveřejněné výroční zprávě ale trumfnul – ve finančním roce, který skončil v květnu 2020, prodělal 65 milionů liber, tedy necelé dvě miliardy korun. Že spolu oba kluby kromě kulatého míče a vysokého minusu nic nepojí? Teď už ano. Majitel Sparty Daniel Křetínský se nově stává držitelem 27 procent akcií „kladivářů“, jak se ostrovnímu týmu přezdívá.

„Je to hotové. 27 % ve West Hamu United pro Daniela Křetínského a spol.,“ napsala na Twitter Křetínského skupina EPH. A připojila k tomu i slogan chorálu fanoušků West Hamu: „Come On You Irons!“ O tom, že čtvrtý nejbohatší Čech, který má podle Forbesu majetek 88 miliard korun, chce získat v tradičním anglickém klubu podíl, se spekulovalo už několik týdnů. Britský deník The Guardian zmiňuje, že Křetínský zaplatí mezi 180 a 200 miliony liber, tedy téměř šest miliard korun.

„Jakožto vášnivý fotbalový fanoušek si velmi vážím výjimečné historie a tradice klubu West Ham United, stejně jako jeho věrné a nadšené fanouškovské základny a také velmi inspirativní role, kterou klub hraje v mnoha sociálních programech a iniciativách. Rozvoj a růst klubu v posledních letech je všem jasně patrný a jsem rád, že jsem dostal možnost se podílet na úspěšné budoucnosti tohoto klubu,“ uvedl Křetínský v tiskové zprávě.

West Ham byl už nějakou dobu na prodej, respektive sháněl se pro něj investor. Jeho stávajícími majiteli jsou David Gold a David Sullivan, kteří v klubu drželi přes 80 procent. Ti do West Hamu vstoupili v roce 2010 a jejich byznysové kořeny jsou hodně odlišné od těch Křetínského, který vydělal na energetice. Gold podniká v maloobchodě a dříve mu patřilo o nakladatelství s erotickými magazíny Gold Star Publications. Sullivan dokonce produkoval pornografické filmy.

We are pleased to announce that Czech investment group 1890s holdings a.s has completed the acquisition of 27% shares of WH Holding Ltd.

— West Ham United (@WestHam) November 10, 2021