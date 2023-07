Homer Simpson v živém plotě. Adidas umístí slavnou scénku a ještě slavnější gif na své tenisky

Když v roce 1994 prošel Homer Simpson živým plotem k Flandersovým (a pak v něm zase zmizel zpět), tvůrci zřejmě tehdy ještě vůbec netušili, co tato kratičká scénka způsobí o desítky let později. Stal se z ní totiž jeden z nejznámějších gifů na internetu, který se používá třeba v momentě, kdy napíšete něco, co už všichni dávno ví. A pokud se vám to děje často, můžete mít tuto připomínku neustále na sobě, respektive na teniskách, kterými Adidas připomíná nesmrtelné Simpsonovi.

Na první pohled vypadají nové tenisky velmi známě. Aby také ne, když jde o edici Stan Smith, jednu z nejproslulejších modelových řad Adidasu, která ve světě sneakers způsobila něco podobného jako tenisky Superstar, potažmo Air Force 1 od Nike. Silueta pojmenovaná po legendárním americkém tenistovi byla oblíbená už začátkem osmdesátých let – a dodnes patří k základním kusům každého streetwearového šatníku.

Stejně jako jiné populární tenisky i Stan Smith za dlouhou dobu na trhu prošly několika více či méně zásadními obměnami. A také se s nimi kreativně nakládalo v rámci řady zajímavých spoluprací se známými značkami, loni například s Disney. Teď přichází další kreativní záležitost pro fajnšmekry, obzvlášť tedy pro ty, kteří milují nestárnoucí žlutou rodinku ze Springfieldu.

Adidas aktualizoval svou nejznámější edici o model, který vyzdvihuje Homer Simpsona, jednu z hlavních postav kultovního animovaného seriálu Simpsonovi. A rovnou ho propojil se scénkou, která patří mezi ty nejznámější – už jen proto, že se z ní stal extrémně populární gif. Pro detailnější kontext je nutné zavítat až do roku 1994.

Tehdy vycházela v pořadí pátá série Simpsonových a konkrétně její šestnáctý díl s názvem Homer miluje Flanderse přinesl ikonický moment, kdy otec Barta, Lisy a Maggie prošel živým plotem právě k Flandersovým, jeho sousedům. V paměti snad všech uživatelů sociálních sítí ale zůstalo hlavně pár vteřin, kdy Homer zase plotem „propadne“ zpět. Jakoby v něm zmizel a nechtěl už být raději nikdy viděn.

Právě tento moment je zvěčněn na patě nových tenisek, a to navíc nijak obyčejně. Adidas na vyobrazení živého plotu (a současně tenisové trávy coby odkazu na původ tohoto modelu) využil fleecový materiál, nikoliv kožený štítek, jak bývá zvykem. Zelená barva pak proniká i do jazyku, kde je v jednoduchém pojetí nakreslen sám Homer v logu. A na boku je napsáno Homer Simpson.

Pokud tedy patříte mezi fanoušky Simpsonových a zároveň dokážete ocenit jeden z nejslavnějších gifů současného internetového světa, který se poprvé objevil někdy v roce 2012 na sociální síti Tumblr, mohou být nové tenisky pro vás. Do prodeje zamíří už příští měsíc, byť přesný den není potvrzený. Mluví se o 18. srpnu. Jestli budou oficiálně dostupné také v Česku, se zatím neví.