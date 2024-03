Christopher Nolan s Oppenheimerem ovládl Hollywood. Teď za to má dostat odměnu 100 milionů dolarů

Uložit 0

Oppenheimer je hned v několika ohledech nejúspěšnějším filmem v kariéře scenáristy a režiséra Christophera Nolana – vydělal nejvíce peněz v poměru k nákladům, podařilo se mu spojit postupy blockbusteru s historickým dramatem na velké téma, s přehledem ovládl letošní Oscary. Hezká zlatá soška ale mnoho účtů nezaplatí. Ani s tím si ovšem Nolan v dohledné době nebude muset dělat žádné starosti, díky tříhodinovému thrilleru o vzniku atomové bomby si totiž má přijít asi na 100 milionů dolarů.

Triumf Oppenheimera lze jen těžko přecenit. Pravda, na titul nejvýdělečnějšího filmu loňského roku, který patří feministické komedii Barbie, mu schází půl miliardy dolarů (a ještě je před ním polozapomenutý Super Mario Bros. ve filmu). Pokud ale vezmeme v úvahu i jeho přístupnost od 15 let (respektive R ve Spojených státech), je v této kategorii druhým nejúspěšnějším snímkem všech dob – nad ním je pouze Joker. Příjmy Oppenheimera přesahující 958 milionů dolarů je přitom důležité vidět v kontextu s rozpočtem, který byl 100 milionů dolarů. Z tohoto pohledu jde o zdaleka největší hit v Nolanově kariéře.

Navíc zatímco zmíněná Barbie si přes osm nominací na Oscara nakonec odnesla pouze jednu cenu za nejlepší píseň (What Was I Made For? od Billie Eilish), Oppenheimer ovládl většinu hlavních kategorií. Jeho tvůrci si odnesli celkem sedm Oscarů – za nejlepší film, režii, herce v hlavní a vedlejší roli, kameru, hudbu a střih. To se přičetlo na už dlouhý seznam cen z dřívější doby včetně pěti Zlatých glóbů, sedmi cen BAFTA, osmi cen Critics’ Choice Awards a řady dalších.

Snímek, který na jedné straně strhnul diváky svým audiovizuálním zpracováním, scénářem či hereckými výkony a na druhé do širokého povědomí opět vynesl náročnou debatu o světě s nukleárními zbraněmi, se zkrátka do velkých filmových dějin vepsal tučným písmem. A asi nejvíce z toho bude těžit jeho scenárista a režisér, a to nejen z hlediska uznání jeho kreativních schopností a příležitostí do budoucna, ale také z hlediska bezprostřední finanční odměny.

Podle informací serveru Variety, který cituje anonymní insidery, má Christopher Nolan za Oppenheimera od studia Universal dostat necelých 100 milionů dolarů, v přepočtu 2,3 miliardy korun. To zahrnuje základní plat za scénář, režii a produkci, odměnu za dosažení ziskovosti filmu, podíl z příjmů z prodejů vstupenek a další odměnu za získání cen Akademie. Snímek se navíc po vítězství vrací do kin a očekává se, že díky tomu překročí miliardovou hranici v tržbách, což by znamenalo dodatečný bonus pro hlavního tvůrce.

Je široce známo, že Nolan patří mezi nejžádanější filmaře v Hollywoodu a poté, co se po dlouhé době kvůli neshodám rozhodl odejít od studia Warner Bros., si mohl vyjednat velkou kreativní volnost a velice štědrý honorář. Jeho filmy, i když mají typicky složité zápletky a delší stopáž, jsou vždy výdělečné a nepotřebují k tomu dobře známé předlohy ani zasazení do větší franšízy.

Sto milionů dolarů za Oppenheimera bude pro režiséra Mementa, Dokonalého triku, Temného rytíře nebo Počátku pravděpodobně největší výplata za jeden projekt v životě, už v minulosti se mu ale vedlo nadmíru dobře. Podle odhadu serveru Deadline si Nolan díky 20milionovému honoráři a podílu 20 procent na veškerých příjmech snímku Interstellar měl vydělat celkem 90 milionů dolarů (2,07 miliardy korun). Prakticky stejná smlouva mu podle The Hollywood Reporteru za Dunkirk vynesla 73 milionů a Vanity Fair odhaduje, že díky Počátku mu na bankovním účtě přibylo 69 milionů dolarů.

Na podobné odměny, až na pár málo výjimek, nedosahují ani ti nejznámější herci a původní filmy režisérů zpravidla nejsou tak výdělečné, aby jim sebelepší smlouva zajistila obdobný příjem. Jedinou příležitostí jsou franšízy, kde jsou ovšem poměry jiné kvůli duševnímu vlastnictví. Například Robert Downey Jr., který si po deseti letech u Marvelu jako představitel jedné z nejzásadnějších postav mohl za poslední ztvárnění Iron Mana v Avengers: Endgame diktovat zcela ojedinělé podmínky. Přesto si přišel „jen“ na 75 milionů dolarů.

Foto: CinemArt Christopher Nolan při natáčení filmu Oppenheimer

Aktuálně mezi nejlépe placené tvůrce v Hollywoodu patří Adam Sandler díky smlouvě s Netflixem na závratných 250 milionů dolarů, to je ale smlouva na několik let a řadu filmů. Margot Robbie, která vedle ztvárnění hlavní role v hitu Barbie působila i coby producentka, si pak podle amerického Forbesu loni přišla na 78 milionů dolarů. Nejblíže za poslední roky má k Nolanově výplatě Tom Cruise, který měl za masivní úspěch Top Gunu: Maverick dostat kolem sta milionů dolarů.

Teď budou hollywoodská studia a fanoušci Christophera Nolana s napětím očekávat, do čeho se pustí dále. Už delší dobu se spekuluje, zda by nemohlo jít o sci-fi thriller vycházející ze seriálu The Prisoner z 60. let. V roce 2009 ale vznikla televizní minisérie, film tedy není příliš pravděpodobný. Filmař má jistě v záloze hned několik námětů, jelikož je mnohdy postupně rozvíjí v průběhu řady let. Nedávno dokonce zmínil, že pokud by přišel dobrý nápad, měl by zájem natočit i horor.

Jisté je jedno – půjde o další blockbuster. Ačkoliv mezi nejoceňovanější Nolanovy filmy dodnes patří Memento s rozpočtem čtyři miliony dolarů a sám má nejraději nezávislou produkci jako Aftersun nebo Minulé životy, s vlastní tvorbou chce zůstat u vysokých rozpočtů. „Táhne mě to k velkým projektům, protože vím, jak křehké jsou příležitosti takové zdroje využít,“ řekl pro magazín Time. „Vím, že mnoho tvůrců by za přístup k tomu, čím disponuji já, dali levou nohu, a proto cítím zodpovědnost ty zdroje použít co nejproduktivnějším a nejzajímavějším způsobem,“ dodal.