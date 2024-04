Honor představil telefon s nejlepším foťákem a displejem na trhu. Navíc umí vyvolat magický portál

Uložit 0

Čínský výrobce Honor nedávno v Česku představil svůj dosud nejlepší telefon Magic6 Pro. Úvodní recenze hovoří o vynikajícím přístroji, který uchvacuje především svým fotoaparátem. Nyní jsme ho měli možnost vyzkoušet i my – a nezbývá než s pochvalnými verdikty souhlasit. Subjektivní dojmy hodnotitelů navíc doplňuje hned několik prvenství v uznávaném hodnocení serveru Dxomark. A nejenže skvěle fotí, ale potěší i zapojením umělé inteligence.

Honor Magic6 Pro je v Česku dostupný v černé barvě se skleněnými zády, druhou a námi testovanou variantou je mnohem odvážnější pastelově zelený stroj s umělou kůží. Ta je příjemná na dotek i při delší manipulaci, hmotnost telefonu už ale ke komfortu tolik nepřidává. Jeho 225 gramů je docela dost, verze se skleněnými zády je ještě o pár gramů těžší. S výškou 162,5 a šířkou 75,8 milimetru ovšem patří Honor k větším, ale stále pohodlně ovladatelným telefonům. Při používání to nepoznáte, ale po odložení přístroje je taky znát hodně vystouplý kulatý modul fotoaparátů. Jenže až je vyzkoušíte, telefonu to odpustíte.

Tu pravou magii navíc poznáte ihned po spuštění. Mírně zaoblený displej s úhlopříčkou 6,8 palce, rozlišením 1 280 na 2 800 bodů a obnovovací frekvencí 120 Hz a podporou HDR10+ patří k tomu nejlepšímu, co dnes u telefonů najdete. Dubnové počasí nabídlo nespočet příležitostí vyzkoušet ho i na přímém slunci, kde vyniká naprosto skvělá svítivost. I díky ní Honor Magic6 Pro na serveru Dxomark obsadil první příčku v žebříčku podle kvality displeje. Také hardwarovým výkonem patří Magic6 Pro na špičku, procesor Snapdragon 8 třetí generace doplňuje grafický čip Adreno 750, 12 gigabajtů operační paměti a 512GB úložiště.

Neobyčejné jsou do jisté míry i ovládací prvky čínské novinky. Odklánějí se od tradičního androidího vzhledu, v řídicím centru dostávají až applovsky elegantní rozměr. Podobný příměr může vyvolat i použití dynamického ostrůvku, tedy zakomponování pilulkovitého průstřelu předního fotoaparátu a 3D senzoru do některých aplikací.

Prvenství v hodnocení Dxomarku si vlajková loď Honoru ale vysloužila víc – v současnosti vévodí také rankingu baterií, selfie a hlavního fotoaparátu. Právě ten je zdaleka největším tahákem Magic6 Pro. Trojitý systém spojuje 180megapixelový teleobjektiv s 2,5násobným optickým a 100násobným digitálním zoomem, hlavní kameru s 50 megapixely a ultraširoký snímač se stejným rozlišením a šířkou záběru 122 stupňů.

Stačí vám prakticky jen náhodně zamířit a cvaknout, abyste prvenství nového Honoru pochopili. Fotografie jsou perfektní, plné detailů a ostré i za méně než ideálních světelných podmínek. Třeba když se dubnové sluníčko v půlce měsíce proměnilo v až podzimní zamračení. Bude vám to znít jako nadsázka, ale ať už fotíte architekturu, nebo portrét s rozostřeným pozadím, udělat s Magic6 Pro špatně vypadající fotku není snadné. Platí to i pro přední fotoaparát, který zvládá 50megapixelové fotky a 4K video, což jsou mezi selfie snímači stále velice výrazně nadstandardní dovednosti.

Telefon je navíc mistrovský i ve stále málokdy skvěle zvládané disciplíně zoomu. Nabízí 2,5násobné optické přiblížení, díky svým snímačům ale pořídí naprosto fantastické fotky třeba i při pětinásobném přiblížení, kdy ke slovu přijde software a výřez z většího snímku. A to i z roztřesené ruky. Posuďte sami ze snímků níže.

Co fotografiím vytknout? Kdybyste opravdu chtěli něco najít, tak přece jen trochu vyumělkované barvy, kdy i standardní postprocesing zaúřaduje a realitu mírně přikrášlí. Ale ruku na srdce, kdo telefonem fotí kvůli tomu, aby přísně zaznamenal šedivou realitu všedních dní – a kdo naopak proto, aby zachytil nádherný okamžik a podělil se o něj s rodinou nebo na sociálních sítích?

Další z prvních příček v recenzích patřila baterii Honoru. Naše několikadenní testování výhru potvrdilo coby zcela zaslouženou. Kapacita 5 600 mAh je vynikající hodnota, která dává dost šťávy na dvoudenní používání, nikoliv jen teoretickou možnost protáhnout životnost telefonu, když se ho ideálně ani nedotknete. Při takové šetřivosti byste se u Magic6 Pro dostali klidně i na tři dny. Absence nabíječky v balení už dnes není překvapením, ale stejně zamrzí.

Jedna věc se ale u Magic6 Pro neomrzí – zapojení umělé inteligence. Pojďme teď neřešit skutečnost, co všechno je tímhle slovním spojením dnes nálepkováno, do jaké míry to je AI a do jaké jen pokročilý nástroj pro zpříjemnění uživatelského zážitku. A podívejme se na to, jak výrobce systém Android 14 proměněný na vlastní MagicOS vylepšil o funkci Magic Portal. Ta funguje jednoduše. Podržíte prst na textu nebo obrázku a přesunete jej k rozsvícenému okraji obrazovky, tedy do pomyslného kouzelného portálu. AI pohánějící Honor Magic6 Pro rozpozná, co jste označili, a nabídne vám aplikace, v nichž vybraný obsah můžete zpracovat.

Vybrali jste zprávu z WhatsAppu, ve které vám někdo posílá adresu? V portálu se zjeví Waze nebo Google Mapy a po přetažení textu se spustí navigace. Vytáhli jste fotku? Pošlete ji portálem rovnou do stories na Instagramu, do vyhledávání podle obrázku nebo vytvořte přílohu nového e-mailu. Označili jste seznam s hromadou čísel? Magic Portal nejspíš nabídne poznámkovou aplikaci.

Může se to zdát jako maličkost, ale je to praktické. A také rychlé, intuitivní a říkáte si, že na rozdíl od všelijakých dřívějších pokusů o automatizaci nebo kdovíjaké inteligentní asistenty je tohle usnadnění uživatelského zážitku cesta vpřed. Není to revoluční funkce, ale věc, na kterou si po pár minutách používání zvyknete a po návratu k zařízení, které jí nedisponuje, vám chybí. Což je možná ta nejlepší známka něčeho opravdu zajímavého a užitečného.

Podle výrobce aktuálně Magic Portal podporuje kolem stovky světově nejpoužívanějších aplikací. Nastavení nabídky služeb můžete také manuálně upravit. Přesto často narazíte na okamžik, kdy vám portál zrovna tuhle funkci pro právě tuhle aplikaci nenabídne. Pokud se ale seznam podporovaných možností bude navyšovat, posune to Magic Portal ze zajímavého prvního kroku ke každodennímu pomocníkovi.

To by už tak vynikajícímu Magic6 Pro přihrálo ještě dalších pár bodů navíc. A to u vlajkových modelů, u kterých firmy nechávají mnoho potenciálu na vylepšení, není vůbec málo. Při rozhodování mezi podobně špičkově vybavenými telefony rozhodují maličkosti. A také cena. I tou může Honor Magic6 Pro zaujmout, v českých obchodech ho seženete od zhruba 29 tisíc korun, navíc k němu během dubna a května výrobce přidává i tablet Honor Pad 8.