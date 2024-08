Horko, fronty, ale i obdivuhodná show. Red Bull zavřel část Prahy a nechal ji rozburácet formulí

Uložit 0

Bez špuntů do uší by se to asi těžko snášelo. Stejně tak jako bez lahve vody kvůli velkému horku a obrněnosti vůči tisícům lidí, kteří si cestu na Red Bull Showrun také razili. Jakmile měl ale člověk tohle vyřešené, mohl si užít show, kterou Praha nepamatuje. Red Bull totiž na karlínské Rohanské nábřeží vyslal svou mistrovskou formuli, do které usadil jednu z legend sportu. A pak celou akci opepřil dalšími zběsilými vystoupeními. My jsme u toho byli – a musíme souhlasit s některými názory, které teď kolují internetem.

Několik měsíců na ni Red Bull lákal. Nejprve skrytými teasery, když umisťoval formuli do centra Prahy, poté výletem na rakouský závodní okruh, kde minimálně CzechCrunch tak trochu selhal, a později speciální tramvají, která monopost po hlavním městě převážela. Red Bull Showrun se měl pro značku energetických nápojů stát výkladní událostí letošního roku, což její marketing potvrzoval. Ostatně si kvůli ní zajistila uzavření podstatné části pražského Karlína.

Srdcem akce se stal bývalý pilot formule 1 David Coulthard, který dorazil přímo na místo. Nejen aby pozdravil přes sedmnáct tisíc platících diváků, ale hlavně proto, aby usedl do kokpitu a před zraky všech si zhruba po kilometr dlouhé městské trati zařádil ve formuli. „Českou metropoli jsem si oblíbil a rád se sem vracím. Mám tu spoustu přátel. Vlastně sem jezdím častěji než do rodného Skotska,“ řekla ikona motorsportu. A že byla jízda v monopostu pořádně slyšet.

Závodní divize Red Bullu do Prahy přivezla formuli s označením RB7, což je model z roku 2011, který má poctivý atmosférický osmiválec. Zjednodušeně řečeno, křičí mnohem víc než dnešní stroje, ve kterých závodí třeba Max Verstappen. Její divokost byla slyšet i za hranice Karlína, v areálu pak při jízdě často nešlo rozumět vlastního slova – a zarazit si špunty do uší bylo možná tím nejlepším, co diváci mohli udělat.

Jakmile se pak k formuli, v níž před třinácti lety závodili tehdejší mistr světa Sebastian Vettel a jeho kolega Mark Webber, přidaly další závodní skvosty, zážitek byl o to intenzivnější. Red Bull chtěl ukázat výkvět své adrenalinové motorsportové scény, proto na události vystoupil i člen tandemu Red Bull Driftbrothers, který driftoval ve speciálně upraveném bavoráku M4. Dál na trať vyjel kaskadér Arūnas Gibieža na své motorce.

Red Bull Showrun byl i díky tomu poměrně unikátní – a lákal jak skalní příznivce motorsportu, tak rodiny s dětmi už měsíce dopředu. A všichni chtěli z celé akce vidět co nejvíc. Sedmnáct tisíc lidí ale nemusí být jednoduché ukočírovat, obzvlášť když se okolo tratě nacházelo několik různě rozdělených tribun včetně boční fanouškovské zóny.

Někteří si stěžovali na zpoždění harmonogramu, jiní si koupili místa, kde jim bylo zčásti bráněno ve výhledu. A nepříliš pozitivní reakce se snášely i na stánek s merchandisingem, kde se tvořily možná až hodinové fronty. K tomu je potřeba připočíst úmorné dusno, které se velmi pravděpodobně odráželo na náladě diváctva. Pro některé tak bylo lepší sledovat živý přenos na Nově.

Nikdo ale nemůže akci upřít to, že do Česka přinesla zajímavý motorsportový zážitek. Před třemi lety vyslal Red Bull formuli přes Karlův most až k vesnicím na Slovensku, letos její jízdu zprostředkoval přímo před lidmi, kdy někteří od ní stáli sotva pár metrů.

Bonusem pro diváky byla i přítomnost některých slavných sportovců. V živém přenosu, který byl z akce pořádán i na TikToku, se objevil čerstvý zlatý olympionik, kanoista Martin Fuksa. Dorazila také snowboardcrossařka Eva Adamczyková, wimbledonská výherkyně Markéta Vondroušová nebo skateboardista Maxim Habanec, pod jehož taktovkou se v Praze pořádal i skejtový závod na prudkém kopci.