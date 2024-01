Hořký konec hvězdného kouče, který objevil legendu Bradyho. Vaz mu zlomila letošní tragická sezona

Trenér New England Patriots Bill Belichick (vytvořeno umělou inteligencí)

Téměř čtvrt století tým amerického fotbalu New England Patriots trénoval jediný muž. Bill Belichick během té doby z předtím průměrného týmu udělal ten vůbec nejúspěšnější. Vyhrál s ním šest titulů a do prestižní ligy NFL přivedl rozehrávače Toma Bradyho, nejlepšího hráče, který kdy tuto typicky americkou hru hrál. Belichick ale u týmu tento týden skončil. Patriots za sebou totiž letos mají svou nejhorší sezonu od roku 2000, jak jsme se ve Spojených státech přesvědčili sami.

Neděle 8. října 2023 okolo poledne. Doprava ve městečku Foxborough poblíž Bostonu stojí. Občas je slyšet zatroubení. Místní tým amerického fotbalu New England Patriots dnes hraje doma a parkoviště u jeho Gillette Stadium pro šestašedesát tisíc diváků se plní. Někdo se vydává směrem ke stadionu, někdo u auta rozkládá campingové židličky, zapíná plazmovou televizi, která ve voze je, a rozpaluje grill, na němž přistanou burgery nebo hot dogy. Lidé si házejí se šišatým míčem, případně si otevírají plechovku piva.

Atmosféra na stadionu je napjatá. Fanynka hostů, týmu New Orleans Saints, se kolem mě snaží s omluvou protáhnout ke svému místu. „Jestli Patriots vyhrají, nemám s tím problém,“ vtipkuju, když ji nechávám projít. „Tak já zadržím dech,“ odpovídá posměšně, jako bych právě pronesl to nejnesplnitelnější přání. Přeci nemůže být tak zle, říkám si. Ale může. Patriots za dohledu trenéra Billa Belichicka nakonec zápas prohrávají vysoko 34-0 a velká část diváků za neustálého bučení odchází už před koncem. Většina z nich tuší něco, co se za pár měsíců potvrdí – letošní sezona je pro Patriots tou nejhorší od začátku tohoto milénia.

Na dresech fanoušků domácích je téměř bez výjimky nad číslem 12 napsáno jméno člověka, který se zde rovná bohu: Brady. Tom Brady je nejlepším rozehrávačem historie amerického fotbalu a Belichick je trenér, který mu na začátku jeho kariéry dal šanci. Legendární dvojice dovedla Patrioty k rekordním šesti ligovým titulům. Ale takové časy už jsou pryč. Brady poslední zápas za Patriots odehrál před pěti lety a po tristní sezoně se tento týden organizace po 24 sezonách rozloučila s Belichickem.

Foto: Brook Ward/Flickr Tom Brady v dresu New England Patriots

Belichick pochází z fotbalové rodiny, jeho otec trénoval řadu univerzitních týmů. Bill tak od otce Steva mohl sbírat zkušenosti a postupně se z univerzitního prostředí dostal do trenérských štábů profesionální ligy NFL. Když ho v roce 2000 angažovali Patriots, nebyl to zrovna úspěšný tým. Nikdy předtím nezískal Super Bowl, trofej pro vítěze NFL.

Belichick se pak rozhodnul angažovat rozehrávače, od kterého toho tehdy nikdo moc nečekal, jistého Toma Bradyho. Kvůli zranění tehdejší jedničky v týmu se ale Brady dostal na hřiště, příležitosti využil a zpátky na lavičku náhradníků už ho nikdo nedostal.

Brady s Belichickem pak během čtyř let vyhráli tři tituly. O více než deset let později, kdy se zdálo, že už Brady možná stárne, navíc přidali Patrioti další tři v sezónách 2014 až 2018. „Ty úspěchy překonaly mé nejdivočejší sny a očekávání,“ řekl Belichick tento týden podle Wall Street Journal.

Thank you, Coach Belichick. pic.twitter.com/N13NSSbeon — New England Patriots (@Patriots) January 11, 2024

Roli hlavního trenéra po Belichickovi převzal jeden z asistentů, bývalý hráč Patriots Jerod Mayo. Jednasedmdesátiletého kouče však bude těžké nahradit. Nejen pro jeho úspěchy, ale i kvůli tomu, že si díky nim vysloužil v organizaci nebývale vlivnou pozici. Za svou dlouhou kariéru nasbíral 302 vítězství a 165 proher v základní části soutěže, mimochodem nejvíce v historii.

Rekord ale drží i ve výši udělené pokuty v NFL. V roce 2007 musel zaplatit půl milionu dolarů za to, že jeho trenérský tým nedovoleně špehoval soupeřovy taktiky. Během svého působení se Belichick proslavil také chladným a vypočítavým stylem rozhodování, třeba o odchodu stárnoucích a drahých hráčů, a to i v případě klubových ikon. To nakonec potkalo i hvězdu největší, Bradyho, který v roce 2020 odešel jako volný hráč.

Belichick za to rozhodnutí čelil kritice, ale i přes neúspěšný restart s novými mladšími hráči a poslední neúspěšnou sezonu o něj je v lize stále zájem. On sám by podle ESPN rád v trénování pokračoval a vzhledem k tomu, že podle WSJ dnes nového kouče hledá čtvrtina týmů NFL, je pravděpodobné, že zanedlouho bude u hřiště v roli trenéra opět stát.