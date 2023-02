Na hřišti vyhrál vše, pak ho porazilo krypto. Hvězda NFL Tom Brady v něm utopila skoro miliardu

Během své kariéry v americkém fotbalu si sedmkrát sáhl na tu nejprestižnější trofej, která se v něm dá vyhrát. Jen o vítězstvích ve finálových zápasech soutěže NFL, takzvaných Super Bowlech, a přepisování rekordů v počtu úspěšných přihrávek ale jeho život nebyl. Tom Brady našel zálibu také v kryptoměnách, do kterých se po hlavě pustil, věřil však nesprávnému člověku. A když teď oznámil, že s americkým fotbalem – prý už nadobro – končí, vyvstaly otázky ohledně jeho zapojení do padlé kryptoburzy FTX.

Tom Brady je považovaný za nejlepšího hráče v dějinách NFL – a pochopitelně z toho uměl náramně těžit. Jen ze samotného hraní v týmech New England Patriots, kde odehrál dvacet sezón, a později Tampa Bay Buccaneers si měl za třiadvacet let vydělat přes 330 milionů dolarů neboli 7,1 miliardy korun a zařadil se mezi nejlépe vydělávající sportovce světa.

Hvězdný quarterback si ale uměl zajistit pořádné balíky peněz i mimo hřiště a předpokládá se, že si takto vydělal dalších více než 160 milionů dolarů, respektive 3,5 miliardy korun. Ostatně jen se sportovní značkou Under Armour, která se vyplácí i slavnému basketbalistovi Stephenu Currymu, podepsal smlouvu za minimálně deset milionů dolarů ročně.

Partnerské smlouvy má také například s výrobcem matrací Molecule Mattresses, firmou pro sběratelské karty Upper Deck nebo švýcarskými hodinkami IWC. Loni navíc podepsal velice lukrativní desetiletý deal s televizní stanicí Fox Sports, kde měl usednout do komentátorského křesla a analyzovat zápasy NFL. Hodnota? Okolo 375 milionů dolarů.

Všechny tyto zdánlivě úspěšné byznysové kroky byly ovšem zastíněny kryptoměnami. A ne zrovna pozitivně. Od roku 2021 totiž Brady po boku své – dnes už bývalé – manželky Gisele Bündchen spolupracoval se Samem Bankmanem-Friedem, zakladatelem kryptoměnové burzy FTX, která loni na podzim po sérii podvodů zkrachovala. A šokovala celý svět.

V souvislosti s jejím pádem, za což Bankmanu-Friedovi hrozí více než sto let za mřížemi, se začaly objevovat i dokumenty, které odhalily, kdo patřil mezi její štědré investory. A hvězda amerického fotbalu byla mezi nimi – držela více než 1,1 milionu akcií, jejichž hodnota se podle výpočtů magazínu Forbes odhadovala na 45 milionů dolarů, tedy skoro miliardu korun.

Protože se Brady často objevoval v propagačních materiálech FTX, byla na něj a další známé osobnosti (včetně již zmíněného basketbalisty Stephena Curryho, legendy NBA Shaquilla O’Neala nebo komika Larryho Davida) podána žaloba, ve které je úřady obviňují z lákání nezkušených investorů k tomu, aby si kryptoměny přes FTX kupovali. Američtí spotřebitelé prý měli utrpět škodu přes jedenáct miliard dolarů.

Sedminásobný vítěz Super Bowlu tak po krachu kryptoburzy přišel o nemalou část svých investic – a pokračovalo to ještě dál. Vzhledem k tomu, jak pád FTX ovlivnil celý trh s kryptem, se do potíží dostal i Bradyho startup Autograph, který slouží jako tržiště s nezaměnitelnými tokeny (NFT) ze světa sportu. I na něm totiž spolupracoval s Bankmanem-Friedem, dnes kryptoměnovým padouchem číslo jedna.

Zakladatel FTX měl být v Autographu veden jako člen představenstva, i když žádné bližší detaily o jeho pozici nejsou známé. Jakmile ale problémy okolo kryptoburzy začaly vyplouvat na povrch, z oficiální komunikace startupu zmizel. Stejně tak si i Brady v tichosti smazal všechny tweety, ve kterých o FTX psal. Že se mu v kryptu nedařilo, potvrzuje i fakt, že z Autographu vyhodil desítky zaměstnanců.

Jak to s jeho kryptoprojektem, do kterého renomovaní investoři loni vložili 170 milionů dolarů, bude dále, je zatím ve hvězdách. I když ale Brady v kryptu utopil desítky milionů dolarů, stále má v záloze další iniciativy. Například vlastní značku oblečení Brady nebo tréninkovou firmu TB12 Sports, přes kterou chce lidi motivovat ke zdravému pohybu a vytvořit jim zdravé životní návyky, jež vychází z jeho zkušeností.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS

— Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023