Hospůdka U Štěpána znovu otevře. Majitelé nabrali síly, ke zlomu ale přispěli i její fanoušci

Pošumaví bylo od října loňského roku ochuzené o známý podnik, který v roce 2009 proslavil pořad Ano, šéfe!, ale především pak vyhlášené steaky a přístup Štěpána a Zdeňky Rudových. Ti totiž do provozu své hospůdky dávali srdce, stavěli na soběstačnosti a na surovinách získaných z bio produkce i z vlastní zahrady. Zdravotní stav Štěpána Rudy byl hlavním důvodem ukončení provozu. Naštěstí ale po několika měsících nabral síly a i díky podpoře, kterou vyjadřovali fanoušci podniku, se s manželkou rozhodli, že letos v květnu znovu otevřou.

Majitelé Hospůdky U Štěpána se po krátké odmlce na sociálních sítích ozvali již na začátku letošního roku. Reagovali na velkou podporu, které se jim od hostů stále dostávalo i přes to, že restauraci zavřeli. Avšak v té době je ještě vůbec nenapadlo, že by se letos rozhodli restauraci v Pošumaví opět otevřít.

„Nevíme přesně, kdy ten zlom nastal, ale určitě k němu došlo i díky vám. Je úžasné, jak nám i přesto, že hospůdka je již od září zavřená, stále vyjadřujete podporu. Dotazujete se nás, kdy otevřeme, že se vám stýská, že na nás myslíte a v některých případech nám přímo rozkazujete, ať otevřeme, že chcete přijet,“ napsali manžele 25. března na facebookové stránce Hospůdky.

Důvodů, kvůli kterým se rozhodli loni v září otevřít naposledy, bylo více. Roli sehrálo komplikované období pandemie, zásadní byl ale zdravotní stav Štěpána Rudy, kvůli němuž nebyl schopný do restaurace několik měsíců před ukončením provozu docházet. Potřeboval tak prostor k tomu, aby se dal dohromady. Zároveň ale manželé uvedli, že si nejsou jistí, zda půjde jen o přechodné nebo definitivní řešení.

„Cítíme, že je to nutnost, abychom se my i hospůdka znovu nadechli a zjistili, jakým směrem se vydat. Jedno však víme – že současný provoz už nás nenaplňuje a potřebujeme zpomalit, a to i kvůli vám,“ psali před půl rokem. A zdá se, že si během uplynulých šesti měsíců srovnali priority a i díky odezvám od hostů zjistili, jak je pro ně podnik důležitý.

Otevření manželé naplánovali na poslední květnový víkend. Štěpán Ruda v současné době pustil do nové podoby interiéru, jinak by se ale v Hospůdce nemělo nic změnit. Míst bude stále 150 a otevřeno bude ve stejném režimu jako během minulého léta – tedy od čtvrtka do neděle. Vrátí se i někteří kolegové a kolegyně z původní sestavy.

Nyní Hospůdka U Štěpána piluje spuštění rezervačního systému. Takže pokud budete chtít být mezi prvními, kteří její znovuobnovený provoz navštíví, hlídejte její sociální sítě, aby vám nic neuniklo. Vzhledem k velké popularitě se dá totiž očekávat, že se v ní dveře netrhnou.

Hospůdka U Štěpána byla před zavřením vyhlášená zejména díky steakům z hovězího masa plemene Charolais. Manželé Rudovi ale její nabídku doplnili také o vlastní zavařeniny a konzervy, v jejím okolí pak vytvořili bylinkovou zahradu a vlastní ovocný sad.