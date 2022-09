Pošumavská Hospůdka U Štěpána ve Vojeticích u Sušice k sobě přitáhla pozornost díky druhé sérii televizního pořadu Ano, šéfe! v roce 2009. Do té doby se restaurace provozovaná Štěpánem Rudou a jeho manželkou Zdeňkou potýkala s nedostatkem hostů, po návštěvě a chvále Zdeňka Pohlreicha však nastal obrat o 180 stupňů. Nyní však oblíbený podnik končí. Majitelé na sociálních sítích oznámili, že září bude pro jejich hospůdku posledním měsícem.

I přes to, že se restauraci po odvysílání pořadu Ano, šéfe! skvěle dařilo a překonala i složité pandemické období, se majitelé rozhodli ukončit její provoz. „Tento měsíc je pro naši hospůdku v tomto roce měsícem posledním,“ oznámili na facebookové stránce podniku.

„Rozhodnutí pro nás nebylo vůbec jednoduché, ale jak jistě víte, celý obor pohostinství zažívá krušné časy, které odstartovala pandemie covidu, což způsobilo i obrovský odliv zaměstnanců z gastronomie. Hospůdku jsme se snažili udržet ze všech sil, bohužel jsme naráželi jen na odpor. Sil na tento nekonečný boj již není dostatek,“ dodali manželé Rudovi.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Hospůdka u Štěpána (@hospudkaustepanaofficial)

Svou roli sehrál také zdravotní stav Štěpána Rudy. Pro magazín Forbes uvedl, že spoustu let neposlouchal své tělo, které si na začátku roku řeklo dost. Posledních šest měsíců nemohl do restaurace docházet, nyní tak potřebuje prostor k tomu, aby se mohl dát dohromady.

„Cítíme, že je to nutnost, abychom se my i hospůdka znovu nadechli a zjistili, jakým směrem se vydat. Jedno však víme – že současný provoz už nás nenaplňuje a potřebujeme zpomalit, a to i kvůli vám,“ uvedli majitelé restaurace.

Uzavření populárního gastronomického zákoutí v malebném Pošumaví však možná není definitivní. Manželé Rudovi v současné době nejsou schopni říct, jestli půjde jen o dočasné řešení. Nicméně jedno je jisté: září je měsíc, kdy její dveře budou otevřené na dlouhou dobu naposledy.

Manželé Rudovi, kteří se o chod restaurace starali od roku 2008, se snažili vytvořit zcela soběstačný podnik postavený na surovinách vypěstovaných na vlastní zahradě nebo získaných z ekologicky čistých bio chovů. Štěpán Ruda totiž vlastní známou biofarmu Vojetice. V době, kdy s provozem podniku začínali, však jídla nabízeli za podhodnocené ceny, což byla jedna z mála věcí, které jim Pohlreich vytknul.

„Návštěva Zdeňka Pohlreicha a odvysílání pořadu bylo pro hospůdku průlomové. Šéfovi se podnik i místo líbily a jeho dobré rady, kterými se Štěpán začal řídit, přinesly brzy své ovoce,“ uvádějí manželé na webu podniku.

Hospůdka U Štěpána je vyhlášená zejména díky steakům z hovězího masa plemene Charolais, převážně ze zmíněného domácího chovu. Manželé Rudovi ale její nabídku doplnili také o vlastní zavařeniny a konzervy, v jejím okolí pak vytvořili bylinkovou zahradu a vlastní ovocný sad. Jídlo v příjemném prostředí si mohou hosté během posledního měsíce provozu přijít užít od pátku do neděle.