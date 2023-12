Houstone, máme ho! Astronauti z NASA našli rajče, které ve vesmíru pohřešovali osm měsíců

Uložit 0

Záhadná zmizení se nedějí jen na Zemi – občas se něco ztratí i vesmíru. Může to být nářadí, možná spojení se satelitem. Anebo také něco tak nevinného jako rajče, které mělo hlavní roli v kuriózní pátrací akci na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Gurmánská záhada se ale po osmi měsících podařila vyřešit a americký astronaut, který v případu figuroval jako hlavní podezřelý, si může „oddychnout“.

Byl konec března, když všichni astronauti na ISS dostali v uzavíratelných sáčcích vzorky prvního rajčete, které bylo vypěstované přímo ve vesmíru. Už dříve se na oběžné dráze ve stavu mikrogravitace podařilo vypěstovat třeba pálivou papričku, i tak jde ale o unikátní experiment, který minimálně pro vědce může být zajímavý jak z hlediska průběhu pěstování, tak vlivu na chuť.

Jeden z astronautů Frank Rubio ovšem exemplář, který právě on pěstoval ve vesmírných podmínkách sto dní, ztratil. Jak? Odplul. Jenže stanice je svou obytnou a pracovní plochou srovnatelná se šestipokojovým domem. Jak na takovém místě najít asi 2,5 centimetru velké rajče? Bizarní situace byla na světě… respektive ve vesmíru.

„Dal jsem to rajče do malého sáčku a jeden z mých kolegů z posádky zrovna pořádal (online) akci se školáky. Tak jsem si řekl, že by bylo fajn to dětem ukázat,“ řekl Rubio. „Pak jsem si byl docela jistý, že jsem ho připevnil suchým zipem tam, kam jsem měl. Jenže jak jsem se vrátil, bylo pryč,“ doplňuje astronaut, který ve vesmíru už dohromady strávil rekordních 371 dní.

„Dlouho jsme obviňovali našeho přítele Franka Rubia, který už je zpět na Zemi, že rajče snědl,“ zmínila před pár dny astronautka NASA Jasmin Moghbeliová v živém přenosu ze stanice. „Teď ale můžeme jeho jméno očistit,“ dodala. Po dlouhých měsících, co Rubio čelil kamarádskému obviňování od svých kolegů, se rajče našlo.

Sám Rubio, který stanici ISS opustil na přelomu září a října, zmínil, že hledáním zapomenutého rajčete strávil prý až dvacet hodin svého volného času – a moc dobře věděl, že vzhledem k tamní vlhkosti, činící okolo sedmnácti procent, může být rajče tak vysušené, že by ani nešlo poznat, co by v nalezeném sáčku skutečně bylo. Pořád měl ale naději, že vše „dobře dopadne“.

It’s harvest time! 🍅 The Veg-05 study is the next step in addressing the need for a continuous fresh-food production system in space. This crop of dwarf tomatoes is heading back to Earth for scientific analysis! pic.twitter.com/4f0LtFwJAY — ISS Research (@ISS_Research) March 29, 2023

„Chtěl jsem ho najít hlavně proto, abych mohl dokázat, že jsem to rajče opravdu nesnědl. Z hrdého okamžiku, kdy jsem sklidil první rajče ve vesmíru, se stala rána, kdy jsem také ztratil první rajče ve vesmíru,“ dodal Rubio. A byť se může jednat o legrační situaci, ztracené věci ve vesmíru by se neměly brát na lehkou váhu.

Nejde jen o astronauta Rubia, kterému se na Mezinárodní vesmírné stanici něco ztratilo. Není tomu tak dávno, co během oprav ISS právě výše citovaná Moghbeliová a astronautka Loral O’Haraová ztratily tašku s nářadím. Jak uvedla NASA, letoví dispečeři později brašnu spatřili na vnějších kamerách stanice, ale usoudili, že její trajektorie nakonec nepředstavuje riziko pro ISS ani posádku.