Netflix má za sebou poměrně náročné období. S oslabením pandemie ubylo zájemců o streamovací služby a zároveň nebylo je čím lákat kvůli omezením natáčení v době lockdownů. To ale bylo už před několika měsíci – teď svět ovládla Hra na oliheň a firmě se ve třetím čtvrtletí podařilo překonat očekávání. Její spoluředitel Reed Hastings při ohlašování finančních výsledků také zmínil, že další nový hit se v útrobách společnosti nejspíš už peče.

Nedokázal by ho přitom jmenovat, i kdyby chtěl. Jak už totiž on i jeho nejbližší kolega Ted Sarandos zmínil v minulosti, strategií Netflixu není složitě kalkulovat s tím, co uspěje a co ne. Místo toho se snaží být otevření zajímavým nápadům, které pak i přes počáteční skepsi mohou uspět více, než kdokoliv předpokládal. Přesně to se stalo třeba s předchozím králem žebříčku oblíbenosti, seriálem Bridgertonovi, a platí to i pro Hru na oliheň.

Jak už jsme psali dříve, tvůrce severokorejského thrilleru pro svůj námět dlouho nemohl sehnat financování, protože se dílo producentům zdálo příliš zvláštní. V Netflixu, hledajícím nový obsah pro místní publikum, ale okamžitě zaujal. Ani streamovací služba však nečekala, že o seriál bude velký zájem mimo zemi původu, natož aby s velkým náskokem opanoval žebříčky popularity.

Maskovaní bachaři ve Hře na oliheň Foto: Netflix

Před týdnem se objevila informace, že si Hru na oliheň za prvních 28 dnů pustilo 111 milionů domácností, od té doby ale počítadlo přehrání ještě zrychlilo a počet zhlédnutí narostl už na 142 milionů. Seriál, jehož vytvoření Netflix vyšlo asi na 22 milionů dolarů (480 milionů korun), má firmě podle informací Bloombergu přinést kolem 891 milionů dolarů, v přepočtu přes 19 miliard korun.

Tato částka je takzvaná „impact value“, tedy metrika používaná Netflixem pro vyjádření potenciálního zisku, který si od seriálu streamovací platforma slibuje. Hodnota počítá například s odhadovaným přílivem nových uživatelů, kteří si kvůli Hře na oliheň službu předplatí. Není tedy divu, že tvůrce seriálu, byť s tím původně vůbec nepočítal, nyní označuje pokračování za takřka nevyhnutelné.

Korejský dystopický thriller o sociálních nerovnostech nicméně není jediným hitem Netflixu z poslední doby. Počátkem března na streamovací službu dorazila minisérie Služka, která přes poměrně náročné téma také velice zaujala. Sociální drama o svobodné matce prodírající se těžkým životním obdobím, jež jsme doporučili i v newsletteru CC Watch, má naběhnuto k 67 milionům zhlédnutí za první čtyři týdny. Pokud toho dosáhne, přeskočí Dámský gambit jako nejsledovanější minisérie streamovacího giganta.

Ačkoliv se v případě Služky i Hry na oliheň jedná o hity posledních týdnů, Netflixu se dobře dařilo i ve třetím čtvrtletí letošního roku. Zatímco první polovinu letoška uzavřel nejmizernějším přírůstkem předplatitelů za dlouhá léta, mezi červencem a zářím překonal očekávání. Analytici počítali s 3,84 milionu nových účtů, skutečné číslo se vyšplhalo až na 4,4 milionu. Výrazně lepší, než se čekalo, byly i výnosy na akcii – 3,19 dolaru oproti předpokládaným 2,56. Příjmy 7,48 miliardy dolarů (164 miliard korun) se pak přesně trefily do odhadů.

Spolu s finančními výsledky za třetí čtvrtletí Netflix ohlásil také změnu způsobu, jakým primárně měří popularitu pořadů. Dosud používal systém udávající počet zhlédnutí, kdy za jedno zhlédnutí se považovalo přehrání alespoň dvou minut daného titulu. Nově bude místo toho primárně sdělovat celkový počet hodin, které diváci sledováním titulu strávili, což například pomůže lépe započítat opakovaná zhlédnutí. Firma také slíbila, že bude statistiky sdílet častěji.

Snad tak konečně dopomůže k tomu, aby tvůrci dokázali lépe odhadovat hodnotu svých děl a podle toho vyjednávat smlouvy. Možná by se ale čísla, která Netflix sdílí u těch nejpopulárnějších filmů a seriálů, stejně v příštích týdnech a měsících objevovala častěji. Po zdrženích natáčení kvůli pandemii má teď totiž streamovací služba prý nejnabitější program ve své historii. Do konce roku očekává získat 8,5 milionu nových předplatitelů.

Margaret Qualley v minisérii Služka Foto: Rcardo Hubbs/Netflix

Snadno můžeme odhadovat proč. Jen před pár dny vyšla třetí řada oblíbeného seriálu Ty, která například v Česku okamžitě skočila na druhou příčku nejsledovanějších seriálů. Na listopad se chystá třeba hraná adaptace slavného anime Cowboy Bebop, následovaná akční komedií s Dwaynem Johnsonem a Gal Gadot Red Notice nebo druhou řadou Pána tygrů. Prosinec se pak ponese hlavně ve znamení druhé řady Zaklínače.

Na Vánoce na obrazovky dorazí až neuvěřitelně obsazená komedie od tvůrce oscarové Sázky na nejistotu. Snímek K zemi hleď! je příběhem dvou astronautů, kteří musí s pomocí politiků a médií efektivně varovat lidstvo před kometou mířící k Zemi. Objeví se něm Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Ariana Grande, Chris Evans a další dobře známé tváře.

V dlouhodobějším horizontu se pak Netflix chce pustit také na herní trh a v sousedním Polsku už testuje první mobilní tituly ze světa Stranger Things. Obecně Reed Hastings znovu opakoval, že je firma stále jen v začátcích svého potenciálu a v následujících letech i dekádách očekává její mnohonásobný růst na globální zábavní velmoc.