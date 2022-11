Seriálový fenomén Hra o trůny skončil už před více než třemi lety a fanoušci Západozemí teď hltají především Rod draka, který před několika dny na streamovací službě HBO Max završil svou debutovou sérii. Komplexní svět ze spisovatelského pera George R. R. Martina ale chce bavit i jinak, třeba přes digitální sběratelské předměty. I kultovní Hra o trůny totiž dostane svou vlastní kolekci na bázi NFT.

Tvůrci jednoho z nejslavnějších seriálů posledních let, americká společnost Warner Bros. Discovery ve spolupráci s televizí HBO, připravují sběratelskou edici pod názvem Game of Thrones: Build Your Realm, respektive Hra o trůny: Postav si svou říši. A jak už pojmenování napovídá, půjde o digitální díla, prostřednictvím kterých si fanoušci budou moci pomyslně rozvíjet vlastní Západozemí.

„Jsme nadšeni, že můžeme rozšířit fandom a franšízu Hry o trůny o tento jedinečný digitální sběratelský program, který fanoušky zaujme na hlubší úrovni,“ uvádí Josh Hackbarth, vedoucí komerčního vývoje NFT pro Warner Bros. Discovery. Kolekce bude dostupná na internetovém tržišti Nifty, kde se s takzvanými nezaměnitelnými tokeny (známými hlavně pod zkratkou NFT) obchoduje.

Jakmile si zájemce konkrétní dílo z dostupné kolekce pořídí, stane se jeho certifikovaným majitelem zapsaným na blockchainu, tedy jakési pomyslné účetní knize pro kryptoměnové transakce. To znamená, že bude jediný, kdo digitální artefakt vlastní NFT NFT je jedna z oblastí světa kryptoměn. Jde o nezaměnitelné tokeny (non-fungible… Více informací (i když jde „pouze“ o virtuální předmět), a jakmile bude třeba v budoucnu růst na hodnotě, může ho prodat a případně na něm vydělat.

A co bude sběratelská edice inspirovaná Hrou o trůny obsahovat? Tvůrci zatím nejsou příliš konkrétní, nicméně se ví, že jako první budou na Nifty dostupné postavy z tohoto seriálu. K nim bude následně přidán balíček předmětů, které mohou sběratelé použít k jejich vylepšování. Ať už půjde o zbraně, společníky, nebo třeba momenty, které v seriálu patřily mezi ty nejikoničtější.

Sběratelská kolekce Game of Thrones: Build Your Realm má být vypuštěna ještě v tomto roce, přesný termín je ale zatím nejasný. Stejně tak se ještě ani neví, za jakou cenu budou jednotlivá díla nabízena. Každopádně může jít od tvůrců slavného seriálu o chytrý krok vzhledem k tomu, jak populární je Rod draka, tedy prequel, který se odehrává dvě stě let před událostmi ze Hry o trůny.