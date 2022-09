Prsteny moci vs. Rod draka. Souboj epických fantasy o přízeň diváků je i po měsíci vyrovnaný

Pán prstenů: Prsteny moci a Rod draka mají za sebou měsíc v televizi, tak je čas na první bilancování – kdo má navrch? To i mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Na přelomu srpna a září začala jedna z největších televizních bitev posledních let. HBO uvedlo Rod draka, seriálový blockbuster snažící se navázat na úspěch Hry o trůny. Za normálních okolností by se zájmu o temné fantasy dokázalo jen máloco přiblížit, to by ale Amazon nesměl přijít se svým seriálem Pán prstenů: Prsteny moci. Oba tituly už za sebou mají mnoho srovnání z hlediska produkčních kvalit, obsazení nebo kvality příběhu, teď ale můžeme lépe zhodnotit to hlavní – kdo se vlastně dívá.

Společnost Nielsen, která analyzuje sledovanost televizních či streamovaných titulů ve Spojených státech, vydala statistiky za první zářijový týden. První dvě epizody Prstenů moci žebříčku jasně dominují s 1,3 miliardy nasledovaných minut ze všech platforem. Rod draka, u něhož byly tou dobou venku už tři epizody, se naproti tomu umístil až pátý s 792 miliony odsledovaných minut.

Foto: Amazon Studios Záběry z první řady seriálu Pán prstenů: Prsteny moci od Amazonu

Server Deadline k tomu má ovšem několik poznámek. U Rodu draka Nielsen sledoval pouze přehrávání přes streamovací službu HBO Max, takže skutečná sledovanost bude výrazně vyšší. Prsteny moci si také mnoho lidí mohlo pustit jen na zkoušku a pak je opustili. Můžeme se tedy pokusit o vlastní malý průzkum. U Prime Video a HBO Max jsou samozřejmě obě fantasy na vrcholu sledovanosti, zde tedy nic nezjistíme.

Zajímavější je podívat se na servery jako ČSFD, IMDb nebo Rotten Tomatoes (RT) – momentálně nás přitom nezajímá hodnocení, ale umístění na žebříčcích popularity. V tomto případě u ČSFD (sekce Nejnavštěvovanější seriály na hlavní stránce) i na RT (sekce Most Popular TV on RT) vítězí Amazon, jeho Pán prstenů je totiž o několik pozic výše. Na IMDb zase žebříčku aktuálně nejpopulárnějších seriálů vévodí Rod draka, přičemž adaptace Tolkiena je na druhém místě. Je to samozřejmě velice nepřesný průzkum, navíc ovlivněný tím, kdy právě vyšla nová epizoda, a dalšími neznámými faktory.

Každopádně je ale zřejmé, že obyčejní diváci se ať už výtkami fanoušků, nebo lidí, kterým vadí elf s černou kůží, trpaslice bez plnovousu či výrazné ženské hrdinky, nenechali strhnout. Rod draka i Prsteny moci dominují televizi a snad s dočasnou výjimkou minisérie Netflixu o Jeffreym Dahmerovi soupeří jen mezi sebou.

Co ukazují trailery

The Last of Us

HBO se rozhodlo, že se pokusí vyprodukovat nejlepší videoherní adaptaci a vybralo si k tomu oceňovaný postapokalyptický horor The Last of Us o muži a dívce, kteří procházejí Spojenými státy zdevastovanými „zombie pandemií“. Nový teaser naznačuje, že by snahy televize mohly opravdu vyjít. Více zde.

Bones and All

Dva zamilovaní mladí lidé projíždějí americkým zapadákovem a experimentují s kanibalismem. Nový film, pod kterým je podepsaný Luca Guadagnino, režisér Dej mi své jméno či Suspirie, podmanivým způsobem kombinuje krásnou romantiku s hrůznou ošklivostí a od kritiky si vysloužil skvělé ohlasy.

The Playlist

Mladí švédští startupisti se snaží přesvědčit hudební průmysl, že Spotify je dobrý nápad. Jak novinka Netflixu navazuje na legendární Sociální síť Davida Finchera jsme přiblížili zde. Netflix v uplynulém týdnu na akci Tudum odhalil také další trailery a informace o pokračování Koruny, prequelu Zaklínače nebo o novém seriálu tvůrců Dark. To hlavní jsme shrnuli zde.

Svatý pavouk

Pokud vás z traileru Svatého pavouka nezamrazí, thriller nejspíš nepatří mezi vaše oblíbené žánry. Jeden z filmů oceněných na letošním festivalu v Cannes nejen otevírá důležitá společenská témata současného Íránu, ale funguje také jako napínavý hon na sériového vraha.

Co hýbe světem filmu a televize

Avatar táhne i po 13 letech

Minulý týden se do kin po celém světě vrátil Avatar z roku 2009. Aktualizovaná vizuální stránka a možnost slavné sci-fi opět zhlédnout na velkém plátně ve 3D postačily na to, aby se film stal nejúspěšnějším titulem v kinech i v době, kdy měl premiéru třeba očekávaný thriller To nic, drahá. Režisér samozřejmě nezapomněl ani nalákat na pokračování. Více zde.

Wolverine v Deadpoolovi

Jakmile Disney s nákupem studia 20th Century Fox získalo mezi jinými i možnost začlenit Deadpoola i ostatní X-Meny do univerza Marvelu, mnozí se ptali, jak to dopadne. To se stále teprve uvidí, první náznak ale máme – crossover. Ve třetím Deadpoolovi, který by se měl odehrávat před filmem Logan: Wolverine, uvidíme Hugha Jackmana s adamantiovou kostrou. Více zde.

Jeffrey Dahmer ovládl Netflix

Minulý týden na Netflix dorazila minisérie o známém sériovém vrahovi a okamžitě přitáhla tuny diváků. Ti Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera poslali až na vrchol sledovanosti – Dahmer ve sledovanosti za první týden překonal dokonce Hru na oliheň. Jak ovšem přibližujeme v článku, kolem novinky se vyrojila také kontroverze ohledně jejího zpracování i samotné existence.

Hvězda Přátel si zahraje časového banditu

Ačkoliv recenze posledního Thora nebyly zrovna nadšené, Taika Waititi stále patří mezi nejžádanější hollywoodské tvůrce. Teď jeho další projekt získalo Apple TV+. Pro streamovací službu technologického giganta vznikne seriálová adaptace filmu Zloději času Terryho Gilliama z roku 1981 a jednu z hlavních postav ztvární Lisa Kudrow známá jako Phoebe z Přátel. Komediální sci-fi představí jedenáctiletého fanouška dějepisu, který se připojí ke skupině zlodějů na cestě napříč prostorem a časem. Waititi je jedním z výkonných producentů, spoluautorem scénáře a postará se i o režii prvních dvou epizod.

Co si dnes pustit

Blondýnka

Netflix | Drama | 2022 | 167 min. | ČSFD

Foto: Netflix Film Blondýnka

Blondýnku, skoro tříhodinové nové drama Netflixu, si mnozí nejspíš pustí s očekáváním životopisného filmu o Marilyn Monroe. To by ale neměli, jde totiž spíš o fikcionalizované pojetí způsobů, jakými slavnou herečku semlela tehdejší doba a Hollywood. Rozhodně nemá jít o příjemnou podívanou, která ukáže hlavní body života Monroe. Místo toho diváci tak trochu sestoupí do pekla plného psychického utrpení, zneužívání, halucinací a snů.

Sektor

HBO Max | Drama | 2020 dnes | 2 řady | ČSFD

Foto: HBO Seriál Sektor

Sektor, britské drama z prostředí investičního bankovnictví, není vždy snadné sledovat. Málokterá postava je sympatická, velké kancelářské prostory plné obrazovek s grafy nejsou zvlášť vizuálně atraktivní a v dialozích se řeší často složité finanční záležitosti, jimž neobeznámený divák neporozumí. Přesto ale dokáže být rychle odsýpající vyprávění poutavé a osudy hrdinů i antihrdinů zaujmou. Přitom se řeší mnoho témat od vztahů na pracovišti přes sexualitu až po fungování kapitalismu.

Americký vandal

Netflix | Dokumentární | 2017-2018 | 2 řady | ČSFD

Foto: Tyler Golden/Netflix Seriál American Vandal

Americký vandal je jedním z nejlepších příkladů true crime žánru, tedy titulů pojednávajících o skutečných zločinech, jaký nalezneme na Netflixu. Ne ovšem proto, že by odhalil nové důkazy ve zdánlivě uzavřeném případu nebo že by představil strhující záhadu či znepokojivý zločin. Jde v něm totiž o to, kdo na několik desítek aut na parkovišti před školou nasprejoval penisy. Tento seriál patří do žánru falešných dokumentů, který si někdy dětinským, jindy chytrým způsobem utahuje z true crime a pokládá zajímavé otázky o tom, čím se dnes bavíme.

Království

KVIFF.TV | Drama | 1994-1997 | 2 řady | ČSFD

Reprofoto: Zentropa Productions/YouTube Seriál Královstí

Larse von Triera, který je známý hlavně díky režii Antikrista nebo Melancholie, pohltil seriál Městečko Twin Peaks natolik, že se rozhodl vytvořit vlastní odpověď na něj. Království má vše – prostředí jakoby odtržené od zbytku světa, znepokojivé nadpřirozeno i humor. Má ale velice daleko ke kopii Lynchova díla, spíš jde o pokus všechny jeho prvky dovést do extrému, který by v americké televizi nejspíš neobstál. Postavy jsou tak ještě divnější, zápletka ještě více záměrně mate a humor je velice černý. Letos po 25 letech vychází nová řada.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera

2. Pán prstenů: Prsteny moci

3. Andor

4. Rod draka

5. She-Hulk: Neuvěřitelná právnička

Nejsledovanější filmy:

1. BANGER.

2. Jan Žižka

3. To nic, drahá

4. Bullet Train

5. Lou

(Obsah byl vytvořen ve spolupráci s ČSFD.)