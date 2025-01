Hraješ nebo běháš? A nechceš jít na rande? Tinder mladé frustruje, volí místo něj specializované aplikace

Podle něj už současné aplikace nenaplňují potřeby uživatelů, což vede k poklesu jejich zájmu. U gay komunity si sice aplikace jako Grindr stále udržují svou popularitu a růst díky specifickému zaměření, heterosexuální seznamky ale čelí návratu uživatelů k seznamování v offline prostředí v rámci sociálních aktivit nebo pracovních kolektivů.

Jedním z problémů, který může k přehlcení uživatelů přispívat, je i nerovnoměrný počet žen a mužů, kteří online seznamky používají – muži jsou na nich zpravidla častěji než ženy, což vytváří disproporci a snižuje šance na adekvátní propojení. „To, co jsme dříve považovali za výhodu, tedy obrovské množství profilů, vede dnes spíše k frustraci, protože uživatelé mají pocit, že si nemohou vybrat,“ říká Kovačič.

Lidé zažívají frustraci z nekonečného swipování a pocit, že aplikace nenabízejí skutečné spojení, které hledají.

To otevírá prostor pro nové technologie, jako je umělá inteligence, která by mohla problém částečně řešit prostřednictvím efektivnějšího párování a filtrování profilů. AI by mohla analyzovat osobnostní data a preference, aby nabídla kvalitnější shody, třeba za využití digitálního asistenta. Skupina Match Group, pod kterou spadá i třeba Tinder, slíbila zavedení takové novinky na jaře 2025, je ale otázka, zda by stagnující segment seznamovacích aplikací dokázala vůbec vzkřísit.

Stále větší roli tak hrají specializované platformy, které dokážou zaujmout konkrétní demografické skupiny. Příkladem může být právě aplikace Zoe od Kovačičovy firmy Cosmic Latte, zaměřená na LGBTQ komunitu. Objevují se ale i platformy pro feministicky smýšlející lidi (jako je Lefty) nebo pro nadšence do sportu (Fitafy).

Prostředím, kam se lidé za účelem navazování kontaktů namísto seznamovacích aplikací opět vracejí, jsou sociální sítě jako Instagram a TikTok. Jsou prostorem pro sdílení více informací o životě uživatele než klasické seznamky, na druhou stranu jsou ale velmi hierarchické a často povrchní – pokud má někdo třeba na Instagramu desítky tisíc sledujících, pravděpodobně se mu zpráva od jiného uživatele v záplavě těch dalších ztratí.

Faktorem, který může klesající zájem o seznamovací aplikace nakonec také ovlivňovat, je i přetrvávající stigma, které je s tímto typem seznamování spojené. „Stále existuje část společnosti, která považuje seznamky za méněcenný způsob, jak navázat vztah,“ vysvětluje Šetinová. Kromě toho pak stále přetrvávají bezpečnostní hrozby, jako jsou romantické podvody nebo obtěžování, které mohou nové uživatele odrazovat.