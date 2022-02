Multifunkční nástroje, 3D pera i stavebnice či efektivní digitronkové gadgety, to všechno vzniká v dílně společnosti 3Dsimo, za kterou stojí tým David Paškeviče. Byl to právě on, kdo dal vzniknout druhému 3D peru na světě, okolo celého následně postavil podnik. A evidentně se mu daří. V loňském roce vyrostl o 40 procent a dosáhl obratu ve výši 28 milionů korun.

Na pozitivních výsledcích pražského podniku se odrazilo především oživení technologie digitronů, tedy plynem plněné výbojky, která zobrazuje nejrůznější znaky. V případě 3Dsima se jedná o číslice vykreslované na hodinách Nixie, které byly představeny v minulém roce coby součást stavebnice Noyce Joyce, aktuální vlajkové lodi společnosti.

Zajímavostí je, že tyto znakové výbojky se dnes již nevyrábějí a 3Dsimo je tak získává především ze starých vojenských a průmyslových skladů z bývalých sovětských republik, což dělá z hodin opravdovou raritu. Zájem je o ní především ve Spojených státech, Asii a Austrálii. Podle Davida Paškeviče se však v minulém roce dařilo také na domácím trhu, který doposud pro 3DSimo představoval spíše minoritní část obratu.

„Jsme česká firma, která vyrábí velkou většinu komponentů v pražské Libni, kde také probíhá veškerá kompletace a distribuce. I proto jsme se chtěli více zaměřit na Česko a české zákazníky, což se nám povedlo nad naše očekávání. Jen objednávky z Česka na našem e-shopu vyrostly o 950 procent a tvořily 20 procent celkového obratu, ještě v minulém roce šlo přitom o necelá tři procenta,“ doplňuje zakladatel a šéf 3Dsima.

Mimo stavebnice Noyce Joyce, která se na celkovém loňském obratu podílela ze 46 procent, byl zájem také o stavebnici Boffin Magnetic, která je oživením původní stavebnice Boffin. V Česku se tohoto produktu prodalo na 250 tisíc kusů a z celkového objemu obratů představovala 19 procent.

Česká stavebnice Boffin, která zabaví a naučí Foto: 3Dsimo

Pro letošní rok má společnost naplánováno navýšit obraty na 40 až 50 milionů korun, čehož chce dosáhnout především rozšířením produktového portfolia využívajícího digitrony a také designovými výrobky. V budoucnu tak představí například nové digitronové hodiny či rádio, na jehož výrobu chce získat 60 tisíc kusů digitronů.

Novinky dorazí i do portfolia stavebnice Boofin Magnetic a 3Dsimo nezapomíná ani na produkt, na kterém byl celý podnik postaven. Proto pro letošní rok chystá novou generaci open source 3D pera pojmenovaného Kit 3. Se všemi svými produkty se pak chce Paškevič a jeho tým více prosadit na německém trhu a v dalších okolních státech, kde cítí velký potenciál.