V době špatně dostupných grafických karet se jako možnost upgradu pro náročné hráče občas skloňuje pořízení hotové sestavy. Anebo herního notebooku. Možná to není nejelegantnější řešení, ale pro ty opravdu nedočkavé to může být validní varianta. Alternativou je totiž čekání na naskladnění karet, které se kvůli nedostatku čipů může nepříjemně natáhnout. Jen se optejte zájemců o PlayStation 5, jak dlouho na konzoli čekali. Nebo dokonce ještě čekají. Ale co kdybyste svoje herní choutky mohli nasytit tabletem?

Na tuto otázku se pokusil odpovědět tchajwanský výrobce elektroniky Asus se svou novinkou ROG Flow Z13, kterou právě uvádí na trh. A jak nebo jestli se mu to povedlo, jsme si mohli v redakci CzechCrunche vyzkoušet během několikadenního testování.

Asus má s herním hardwarem (ale samozřejmě nejen s ním) bohaté zkušenosti, jeho značka Republic of Gamers zařízení i komponenty zaměřené právě na hráče nabízí přes patnáct let. Loni pak pod tímto brandem představil herní laptop Flow X13, ke kterému jste mohli připojit externí grafickou kartu. Teď s názvem Z13 představuje nikoliv notebook, ale tablet. Herní tablet.

Pokud nyní cítíte nezanedbatelnou míru skepse, dovedl vám tento text zprostředkovat naprosto stejné pocity, jaké Z13 vyvolal při rozbalení v redakci. A to není PC snobství, vždyť konzole mají hromadu výhod a Steam Deck od Valve zní jako zábavné zařízení. Snad kdybych v životě často pociťoval potřebu na služební cestě, během čtvrthodinky v restauraci či na cestě ve vlaku zahrát si třeba nedávno vydaný Elden Ring, smýšlel bych jinak. Ale při absenci takového nutkání vyvolalo podobné zařízení spíš otazníky než touhu.

ROG Flow Z13 má nabídnout vysoký výkon ve velikosti tabletu Foto: Asus

Jeden otazník však Flow Z13 vyřešil hned při prozkoumání specifikací. S grafickou kartou GeForce RTX 3050, 16 GB operační paměti a procesorem 12. generace i7 nebo i9 (podle modelu) od Intelu dával hned tušit, že by mohl skutečně splnit roli dedikovaného herního zařízení schopného spustit i nejnovější tituly. A samozřejmě platí, že k němu můžete připojit modul ROG XG Mobile, tedy externí grafickou kartu RTX 3080. To už je solidní síla z nejvyšších pater nabídky obchodů s elektronikou.

Tohle všechno (tedy kromě externí karty) Flow dostane do těla s rozměry 302,8 × 204,8 milimetru. Pokud nemáte míru v oku či po ruce pravítko, je to jen pár milimetrů rozdílu oproti papírovému formátu A4. Tloušťka 13 milimetrů je pak daní za vměstnání výkonného hardwaru i chlazení do stále ještě relativně kompaktního zařízení, které se podobně jako větší poznámkový blok schová do batohu či tašky.

Většinu přední strany zabírá displej s úhlopříčkou 13,4 palce a rozlišením 1 920 × 1 200 pixelů, který zvládá obnovovací frekvenci 120 hertzů, což ocení především hráči kompetitivních stříleček. Na zadní části zaujme průzor do útrob zařízení, jenž navíc pulzuje RGB osvětlením, protože tak už to u hardwaru s nálepkou „herní“ bývá. Snad aby okolí vědělo, že nemáte ledajaký, neherní tablet. Ale žerty stranou, RGB lze ovládat a přizpůsobit.

Flow Z13 je vybavený hardwarem srovnatelným s herními PC sestavami Foto: Asus

Za ROG Flow Z13 se tak na veřejnosti stydět nemusíte, byť především na zadní straně nezapře spojení s videoherním světem v jisté designové dynamičnosti některých prvků třeba na polohovatelném stojanu. Jinak jeho ostré hrany, pevné a kompaktní provedení i magneticky přicvaknutelná (a taktéž podsvícená) klávesnice působí velice solidním dojmem. Klávesnice s touchpadem je navíc součástí balení a funguje jako kryt displeje, celkový dojem pak podtrhává i příjemný, kůži imitující povrch klávesnice mimo samotná tlačítka.

Ještě se sluší dodat, že vše můžete ovládat stylusem a k přístroji můžete připojit všechno možné přes Thunderbolt nebo USB porty, případně pokud vám nestačí kapacita SSD úložiště (terabajtová nebo poloviční podle vybrané verze), najdete i slot na microSD kartu. Design tabletu ani technické specifikace tedy nevypadají věru zle. Jak se ale používá? Na to už bude složitější odpověď.

Chytat bronz a dštít olovo?

Pár dní testování totiž přineslo poněkud kacířskou myšlenku. Asus ROG Flow Z13 je tabletem tak trochu jen na papíře. Pokud chcete v pohodlí postele sledovat seriály a prohlížet internet, seženete klasičtější tablety s třetinovou hmotností – s připojenou klávesnicí má totiž Flow kilo a půl, bez ní o třicet deka méně – a oblejšími tvary, které poskytnou komfortnější zážitek. Troufnu si tvrdit, že v páce porazím přinejmenším polovinu redakce, ale delší dobu bych Z13-coby-tablet držet a manipulovat s ním nechtěl.

Ani s tou hybridností zařízení 2 v 1, kdy by měl suplovat běžný notebook, to není tak úplně dokonalé. Rozložit si Flow s připojenou klávesnicí na klíně a s vytaženým stojánkem, který se vám ostře opře do stehen, není úplně ideální scénář. A když už si budete chtít jeho výkon užít naplno, tak se přidá rychle stoupající teplota i hluk dynamicky se stupňujícího chlazení. Což není u kompaktního zařízení překvapením, ale uživatelský zážitek to nezvyšuje.

Takže ve finále Flow položíte na stůl, kterému ostré hrany nevadí. A po hodince až dvou intenzivnějšího hraní budete hledat napájecí kabel, protože na baterie s větší výdrží čeká Asus podobně jako Elon Musk se svými elektromobily a do tabletu o velikosti tří školních sešitů se větší kapacita těžko dostává. V ten okamžik ale potěší velice rychlé nabíjení, kdy z jednotek procent vyskočí indikátor baterie na 70 během půl hodiny, do dvou hodin pak na maximum kapacity.

Na to, abyste s ním v létě vyrazili opalovat se do parku a současně drtili třeba Call of Duty, tedy Flow Z13 vyloženě není. Aspoň pokud není vaším cílem primárně chytat bronz a dštít olovo vám stačí jen pár desítek minut. Jenže abychom byli spravedliví, stolní PC nebo konzoli s displejem si s sebou vezmete přece jen ještě o něco hůř. Všechno výše zmíněné pak bude platit i pro běžné herní notebooky, které navíc budou ještě o něco méně kompaktní. A přenosná herní zařízení jako Nintendo Switch zase nezvládnou všechno to, co Flow Z13.

Civilizace, Crysis a Control

Flow toho totiž dokáže dost. A to i bez přídavné grafické karty. Jeho kombinace zabudované RTX 3050 (případně i ve verzi Ti), 16 GB RAM a čtrnáctijádrového 2,5 nebo 2,3GHz procesoru z něj papírově dělá i v současnosti velice solidní, byť ne hvězdný stroj. Není tedy divu, že první testovací titul zvládl s velkým přehledem. Tabletové provedení a přítomnost stylusu totiž od prvních okamžiků sváděla k velkému strategizování, které by nevyžadovalo připojit gamepad či myš.

Volba tak padla na Civilization VI. Strategická hra z legendární série sice před pár měsíci oslavila pět let od vydání, ale zcela nenáročná také není. A když už v ní svůj národ vedete historií napříč staletími do doby, kdy vládnete desítkám měst a rozkazujete stovkám dělníků a vojáků, může se na slabších sestavách čekání na další tah pěkně natáhnout nebo pohyb jednotek tu a tam seknout. Ale Z13 vše zvládal s přehledem a ani maximální detaily nezabránily v perfektně plynulé pouti virtuální historií.

Sice nepatří k nejmenším, ale Flow Z13 je stále poměrně snadno přenosný Foto: Asus

Potenciálně těžší kalibr přinesla střílečka Crysis. Tedy přesněji předloňský remaster titulu, který ve své době tavil nedostatečný hardware a proměňoval nebohé větráky chladičů na turbíny tryskáčů. Jeho moderní předělávka sice už nepatří k takovým technologickým strašákům, přesto se vývojáři doporučované specifikace přibližují na dohled schopnostem Z13.

Ale doba, kdy věta „a zvládne to Crysis?“ byla v případě kladné odpovědi známkou ultravýkonného hardwaru hodného uctívání, je přece jen pryč. Po spuštění hra automaticky zvolila vysokou úroveň detailů. Plynulou akci jen občas narušila škobrtnutí ve vyhrocenějších situacích, třeba když během plážové přestřelky se severokorejskými vojáky v zorném poli (a metr před nebohým hrdinou) explodoval ne jeden, ani dva, ale hned tři granáty.

Nejnáročnější zkouškou pak byl Control, mysteriózní sci-fi akce, kterou mimochodem výrobce grafických karet Nvidia rád používal jako ukázku pokročilé technologie ray-tracingu své modelové řady RTX. Takovou kartou je vybavený i ROG Flow Z13, ale model RTX 3050, navíc v notebookovém provedení, je přece jen nejslabším členem rodiny. Bez externí pomoci tak Flow s vyšším nastavení grafiky zápasil, ale stále dobře vypadající střední úroveň detailů zvládl vcelku hravě.

Call of Duty, nebo Candy Crush?

V tom, co by jako herní tablet měl Flow Z13 zvládat především – tedy hry – při krátkém testování potěšil, dokonce až překvapil. Možná to není na jedničku s hvězdičkou, ale funguje to dobře. Jako hybridní zařízení, které budete mít neustále po ruce a jež se elegantně promění tu na herní superstanici, tu na přenosnou kancelář, tu zase na pohodlné domácí pokoukání, už to tak slavné není.

Nicméně těžko od něj čekat to, co ani jiní nezvládají. I hodina a půl herní zábavy bez napájení potěší. Navíc při hraní velkých titulů, se kterými si neporadí hardware zařízení, která by třeba vydržela déle. A to vše při rozměrech pár sešitů A4 a při hmotnosti, jež by sice daly tři jiné tablety dohromady, ale která ze Z13 stále dělá poměrně přenosný přístroj.

Při doporučené ceně startující bez desetikoruny na 44 tisících korun (bez externí grafiky, s 512GB diskem), o šest tisíc vyšší (1TB varianta s grafickou kartou 3050 Ti oproti běžné 3050) nebo za 79 tisíc korun (navíc s externí kartou RTX3080) si však lze jen těžko představit, že se Asus ROG Flow Z13 stane rozšířenou volbou. Přece jen trochu omezené možnosti nepotěší všechny hardcore hráče, kteří raději usednou ke stolu s plnokrevným počítačem. Ústupky vynucené vysokým výkonem pak možná odradí ty, kdo by ocenili pohodlnější provedení.

Ale někde na průsečíku obou skupin se zájemci jistě najdou. Sbalit do tašky tablet, na kterém si pustíte nejen film a prohlížeč, ale i nejnovější hry se stabilní hodnotou snímků za sekundu, to může být pro leckoho splněný sen. A hrát na cestách Call of Duty bude jistě pro spoustu lidí tisíckrát lákavější než Candy Crush.