Hříšný závod s pachutí masové vraždy aneb Čím je speciální Velká cena Las Vegas

„Stojíte tam a vypadáte jako klaun,“ řekl už jistý mistr světa Max Verstappen, když se před pár dny spolu s dalšími piloty F1 představoval v Las Vegas před jedním z nejočekávanějších závodů letošní sezóny. Je to tak, ne všem se toto závodní megalomanství, kdy nejde ani tak o výsledek závodu, ale spíš o show, zcela zamlouvá. Co ale na tom, Velká cena Las Vegas je tady a město hříchů chce ukázat, že i Amerika je pro královnu motorsportu skutečně místem zaslíbeným.

Už v neděli v sedm ráno odstartuje další závod letošní sezóny F1, který se pojede uprostřed pouště v americké Nevadě, ve městě plném hotelů a kasin… V Las Vegas. A že by mělo jít o další běžnou zastávku, to se ani rozhodně říct nedá. Pneumatiky monopostů se budou pálit v prostředí, které je v řadě věcí speciální. A tady je několik z nich.

Vzpomínky na frašku

F1 má s Las Vegas zkušenosti. Ne příliš bohaté, zato ale velmi špatné. V letech 1981 a 1982 se v nevadské metropoli sezóna zakončovala a jezdil se tam poslední závod, v němž se rozhodovalo o vítězi. Závodní podmínky ale vrcholu seriálu ani v nejmenším neodpovídaly. Zejména proto, že trať byla poskládána tak bídně, že se považovala spíše za projev zoufalství. Ostatně jak také udělat smysluplný okruh na parkovišti.

Protože před čtyřiceti lety F1 nikoho ve Spojených státech nezajímala, Las Vegas se zastávkou nechtělo mít nic společného. Majitel hotelu Caesars Palace v ní ale viděl potenciál, a tak nařídil, aby se trať postavila právě okolo něj, respektive na parkovišti, protože zbytek města s rozšířením tratě nesouhlasil. Výsledkem byl okruh o délce tři a půl kilometru se čtrnácti zatáčkami, které se točily jak had.

To otravovalo jak piloty, kterým bylo z monotónního ježdění sem a tam fyzicky i psychicky zle, tak diváky, mezi kterými byl celý závod velkým propadákem. Podívat se jich přišlo sotva dvacet tisíc, navíc ani nedokázali ocenit, kdo před nimi jezdí. Tehdy totiž v kokpitech seděla známá jména jako Niki Lauda, Alain Prost, Keke Rosberg nebo Nelson Piquet. Nepoznávali je ani během hotelových snídaní.

Když se k tomu připočte fakt, že se nezvykle jezdilo proti směru hodinových ručiček, vysilující vedro nevadské pouště, které několik pilotů doslova odstavilo, a tak malé boxy, že se do nich týmy sotva vešly, z vrcholu sezóny F1 se v těchto letech stávala fraška. A proto nebylo divu, že se pořadatelé do města hříchu desítky let nevrátili.

Závod plný světel

Letošní závod má být přesným opakem toho, co se dělo v osmdesátkách. Už se nepojede na parkovišti hotelu, ale piloti zavítají na ta nejznámější místa Las Vegas. Jede se jak po vyhlášeném bulváru The Strip, plném luxusních hotelových resortů s kasiny, tak okolo multimediálního dómu Sphere, nové dominanty města, který vedle obří reklamní plochy nabízí i prostor pro konání akcí.

Okruh je postaven tak, aby na něm jezdci mohli i pořádně zrychlovat, proto má několik rovinek. Odborníci na F1 jej přirovnávají k proslulé italské Monze, právě díky rychlosti, pro kterou je předurčen. Na délku měří 6,2 kilometru, pro závodníky má nachystáno sedmnáct zatáček a také dlouhou hlavní rovinku o délce necelých dvou kilometrů.

Dohromady na něm piloti ujedou přes 310 kilometrů, protože se jede na padesát kol. Navíc se bude závodit ve večerních hodinách, v deset tamního času, a za přítomnosti široké škály světel z okolí. A například Sphere během závodu nesmí zobrazovat žlutou, modrou ani červenou barvu, jelikož by jezdci kvůli tomu mohli přehlédnout signalizaci digitálních vlajek podél trati.

S pachutí smrti

Velká cena Las Vegas zřejmě má být hlavně o výkonech závodníků v čele s Maxem Verstappenem, Lewisem Hamiltonem nebo Charlesem Leclercem, má ale několik specialit, kterým pořadatelé věnují zvýšenou pozornost. A pojí se se smrtí, v tomto konkrétním případě s tragédií, která se v metropoli americké Nevady stala před šesti lety.

V roce 2017 tam masový vrah Stephen Paddock střílel po lidech na koncertu z pokoje hotelového resortu Mandalay Bay. Šedesát z nich zabil, přes osm set zranil. Paradoxem je, že jeho příjmení je zároveň termínem pro depo a zákulisí motoristických závodů. Proto je slovo „paddock“, z úcty k obětem, na závodu zapovězeno a používá se sousloví pit building.

Zajímavé také je, že se závod jede v místě, kde se odehrála jedna z nejzáhadnějších vražd moderní americké historie. Piloti projedou i křižovatku, kde byl roku 1996 zastřelen Tupac Shakur, považovaný za jednoho z nejvýznamnějších rapperů všech dob. Dodnes se neví, kdo byl tím vrahem, který umělce v autě smrtelně postřelil, vyšetřování stále probíhá.

Nejchladnější závod

Las Vegas je spojováno s vysokými teplotami, které přesahují i čtyřicet stupňů Celsia, na přelomu listopadu a prosince ale mohou výrazně klesat, klidně až k pěti stupňům, což je aktuální realita, se kterou musí počítat jak piloti, tak týmoví inženýři. A bývalý šéf F1 Ross Brawn přiznal, že s takto chladnými nocemi v Las Vegas příliš dopředu nepočítali.

Pro stáje to znamená hlavně potíž se zahříváním pneumatik, které může při rozjedu probíhat podstatně pomaleji než v běžných provozních teplotách, ve kterých se Velké ceny jezdí. Rizikem je také rychlé opotřebení a celková nevyzpytatelnost vozu.

Dosud nejchladnějším závodem v historii seriálu byla Velká cena Kanady v roce 1978, která se jela v teplotách právě okolo pěti stupňů. Všichni piloti proto zažijí takovou zimu v kokpitu během Velké ceny vůbec poprvé – a budou tak mít další vzpomínku na jednu z nejméně tradičních zastávek celé letošní série.

Čas určuje byznys

Protože je řeč o městě, kde se peníze přelévají z jedné hromady na druhou, pochopitelně má tato Velká cena obzvlášť výrazný byznysový podtón. A zčásti kvůli tomu byl zvolen i čas, kdy se závod jede. V Nevadě se startuje dnes ve 22.00, což znamená, že ve zbytku světa se bude vysílat v dobách, kdy jsou lidé zpravidla už vzhůru.

Zatímco Češi, kteří si na stanicích mohou závod naladit v 7.00, se teprve budou probouzet do nedělního rána, asijský kontinent už bude na nohou – a Australané, kde zájem o formuli 1 také i vlivem netflixovského seriálu F1: Touha po vítězství, už budou mít odpoledne. To celé znamená, že bude na obrazovkách více očí.

Na 99 procent show, na jedno procento sportovní akce.

Čím více očí, tím větší zájem – a tím více peněz. Pořadatelé slibují, že celá akce vygeneruje až 1,3 miliardy dolarů, tedy necelých třicet miliard korun. Například vstupenky do VIP lóží se pohybovaly okolo čtvrt milionu korun, přičemž průměrná cena lístku byla na hranici okolo třiceti tisíc korun. Do toho příjmy z reklam…

Kdo si jede pro vítězství?