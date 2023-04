Kde jste byli, když explodovala Hvězda smrti? Tedy planety ničící vesmírná stanice zlotřilého Impéria ze Star Wars. Luke Skywalker, hlavní hrdina milované filmové série, byl v kokpitu kosmického stíhače T-65, ze kterého pomocí mystické Síly vypálil torpédo, jež Hvězdu smrti zničilo. Modelové označení nejspíš neznáte, ale když se řekne X-wing, tak už určitě víte. Nově si slavný stroj s křídly nastavenými do kříže budete moci postavit z kostek LEGO.

Možná jste ani nebyli na světě, když snímek George Lucase známý jako Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje v roce 1977 uchvátil svět. Od té doby jste ale o Star Wars určitě slyšeli. Možná jste jim i přímo propadli. Tak či tak jste vesmírnou stíhačku, kterou proslavila služba ve flotilách povstalců bojujících proti Impériu, už nejspíš někde viděli. Možná i usedli za její virtuální knipl. Už zakrátko si ji ale osaháte. Tedy aspoň v plastové podobě.

Filmy, seriály i videohry z předaleké galaxie jsou plné ikonické techniky, ale i mezi dalšími známými kousky patří T-65 X-wing na vrchol popularity. I díky neutuchající oblibě Star Wars (už jste rozkoukali novou sezonu s Mandalorianem?) se LEGO rozhodlo rozšířit své portfolio a sběratele i fanoušky potěší novou stavebnicí právě X-wingu. I na český e-shop dánské společnosti doletí s cenovkou 6 099 korun už 4. května.

Proč právě za měsíc? Totiž „May the fourth“, jak by anglicky mluvící člověk řekl či napsal dané datum, zní tak trochu šišlavě jako „may the Force“, což je začátek hlášky „May the Force be with you“ neboli „Nechť tě provází Síla“. To je známé rčení, kterým se postavy v univerzu Star Wars často častují s odkazem na mystickou Sílu, kterou vládnou třeba rytíři Jedi.

Foto: LEGO Legendární stíhačka X-wing a ještě slavnější pilot Luke Skywalker v nové stavebnici LEGO

Nerdovsky-lingvistické okénko stranou a zpět ke kostičkám. Těch v nové stavebnici najdete přesně 1 949, což je zdaleka nejvíc, kolik jste ke konstrukci ikonické stíhačky kdy potřebovali. LEGO už X-Wing vydalo v letech 2000 a 2013, tehdejší sady ale měly jen 1 300 a 1 600 dílků. S více kostkami přilétají i větší rozměry postaveného stroje, hvězdolet má úctyhodných pětapadesát centimetrů na délku.

X-wing ve fiktivním hvězdnoválečném univerzu získal přízvisko podle profilu křídel, která se umí podle potřeby složit k sobě – anebo naopak roztáhnout do podoby předpředposledního písmene abecedy. Nová verze touto schopností disponuje také, stačí otočit tlačítkem na horní části trupu. Součástí setu jsou i dvě figurky, do rebelské kombinézy oděný, ale světelným mečem stále vybavený hrdina Luke Skywalker a jeho věrný droidí parťák R2-D2.

Kosmický stíhač je dalším příspěvkem do bohaté nabídky sběratelských kousků společnosti LEGO na motivy Star Wars. V plastové podobě si můžete pořídit třeba letoun Razor Crest proslavený seriálem The Mandalorian, z původní filmové trilogie pak přiletěla dost možná nejslavnější loď Millennium Falcon patřící Hanu Solovi, pašerákovi se srdcem ze zlata. LEGO ale má v nabídce nejen hvězdolety, fanoušci si mohou složit třeba kantýnu z Mos Eisley, nejprohnilejšího doupěte neřesti.

Sázka na spojení s popkulturními fenomény nebo na vyloženě sběratelské stavebnice se dánské firmě vyplácí. Nedávno LEGO představilo velkolepý set elfího sídla Roklinky z filmové adaptace Pána prstenů, který má přes šest tisíc kostiček. Začátkem roku oznámilo vítěze soutěže mezi fanouškovskými designéry o nejlepší stavebnici podle slavné hry na hrdiny Dungeons & Dragons. Vážnější stavitele pak láká třeba architektonickými kousky. Třeba taková LEGO Eiffelovka se vyrábí v Kladně.