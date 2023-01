LEGO spojilo síly s Dungeons & Dragons. Slavnou hru na hrdiny si zahrajete přímo v nové stavebnici

Jedna z nejhravějších společností světa se spojila s jednou z nejslavnějších her. Dánské kostičky LEGO závěrem loňského roku vyhlásily spolu s firmou Wizards of the Coast, vydavatelem Dungeons & Dragons, designérskou soutěž o stavebnici na motivy právě této světově nejpopulárnější hry na hrdiny. Ze stovek účastníků nyní vzešel jediný šampion, který se dočká oficiálního vydání a jenž ve svém díle spojuje to nejlepší z obou světů – plastovou kreativitu a fantastická dobrodružství.

Dungeons & Dragons vyšly v roce 1974 a od té doby platí za jedničku mezi hrami na hrdiny, jinak také hrami na hraní rolí. Hráči v nich společně vypráví příběh – často zasazený do fantastického světa kouzelníků, draků a hrdinů – a pomocí pravidel vyhodnocují, jestli se jim popisované akce povedly. Při příležitosti blížícího se padesátého výročí hry, která inspirovala bezpočet papírových i digitálních následovníků (třeba devadesátkové české Dračí doupě nebo moderní Jeskyně a draky), se nyní její dobrodružství podívají i do plastového světa LEGO.

V rámci soutěže LEGO Ideas pořádané ve spolupráci s vydavateli D&D ze společnosti Wizards of the Coast hledalo LEGO nejpovedenější návrh stavebnice na motivy slavné hry na hrdiny. Ze šesti set přihlášených soutěžících nyní porota složená ze zástupců obou firem, které pomohlo veřejné hlasování fanoušků, vybrala vítěze. Se stavebnicí dračí tvrze zvítězil nizozemský stavitel Lucas Bolt vystupující v obrovsky početné komunitě AFOL – adult fans of LEGO, tedy dospělých fanoušků LEGO – pod přezdívkou BoltBuilds.

Stavebnice prozatím nesoucí název Dragon’s Keep: Journey’s End se stejně jako vítězové podobných soutěží a fanouškovských hlasování v budoucnu dočká (tedy poté, co ještě projde rukama profesionálních designérů) oficiálního uvedení na trh. Kromě toho na jejího tvůrce čeká jedno procento z prodejů, deset autorských krabic, uvedení autorství v oficiálních materiálech a také dárkový balíček od Wizards of the Coast. Bolt si tak s přáteli bude nejspíš moci zahrát D&D se vším všudy. A ještě navíc přímo se svou stavebnicí.

Foto: LEGO/BoltBuilds Chystaná novinka LEGO zachycuje dobrodružnou esenci Dungeons & Dragons

Vítězný hrad totiž bude nejen pěkný sběratelský předmět, ale může posloužit i jako bojiště. Výhoda her na hrdiny totiž sice spočívá v tom, že ke hraní stačí jen představivost a pár přátel (a obvykle také tužka, papír a kostky), jenže co naplat, člověk je tvor vizuální. A tak tvůrci D&D i dalších hrdinských her počítají s tím, že si lidé ke hraní pořídí i figurky, veškeré dění ze svých myslí přenesou na hrací plány a jejich stoly pokryjí do detailu vyvedené mapy. Někteří hráči, kterým se nechce pouštět do modelařiny, si občas pomáhají právě figurkami a kostkami LEGO.

A k použití stavebnice coby hracího plánu pro D&D svádí i sám autor. „Odvážíte se vstoupit do hlubin a čelit nástrahám a příšerám, které na vás čekají?“ ptá se v popisu svého díla a přidává i výpis jeho částí – čarodějné věže, hospody, podzemí a kobky. V chodbách mezi nimi mají být dveře, jejichž polohu lze upravit a vytvořit tím různé cesty, kterými se může vydat šestice hrdinů. Také ti by měli být součástí setu o téměř třech tisících dílků, hradní věž pak drží ve spárech zelený drak, v jeskyni zase čeká okatá zrůda zvaná beholder neboli zřící.

Dračí hrad uspěl v konkurenci nesmírně rozmanitých děl. Mezi fanoušky byla populární i věž inspirovaná dračí královnou Tiamat (a která slouží jako pomůcka pro házení kostek). Vtipná byla LEGO adaptace takzvaného mimika, tedy monstra, jež se maskuje coby obyčejná truhlice. Nicnetušící chamtivý dobrodruh sáhne po pokladu, ale místo zlata ho čekají ostré zuby. Velice blízko duchu D&D byla také stavebnice tajuplné kobky, která po odkrytí horní části odhalila mapu podzemí, typického prostředí, v němž se hry na hrdiny odehrávají.

Bolt je jinak v kostičkovém světě známý svými konverzemi oficiálních stavebnic na nová díla. V jeho portfoliu najdete například velice impozantní předělávku Školy čar a kouzel v Bradavicích z Harryho Pottera na nemagickou univerzitu. Anebo v podobném duchu konvertovaný oficiální set povstalecké stíhačky U-wing ze Star Wars na realistický vojenský tryskáč. Jinak Bolt pracuje jako výtvarník ve videoherním studiu Guerrilla Games, které tvoří úspěšnou sérii Horizon. I její mechanický dinosaurus se mimochodem dočkal kostičkového zpracování.

Foto: LEGO/BoltBuilds V podzemí nové stavebnice LEGO číhá zrůdný okatý beholder alias zřící

Dungeons & Dragons je už dlouho popkulturní fenomén, ale až v posledních letech se dostalo do opravdu nejširšího mainstreamu. Noví šéfové Wizards of the Coast se zkušenostmi z Microsoftu navíc slavnou hru tlačí do digitální doby a mají s ní velké plány. Mezi ně patří i důraz na hraní u takzvaného virtuálního stolu, kdy se s přáteli propojíte a budete D&D, jak ho znáte z papírové podoby, hrát v detailním trojrozměrném prostředí online.

Autoři se při tvorbě virtuálního stolu nespokojili s málem, podzemní kobky i tajuplné chrámy budou na obrazovkách vykreslovat prostřednictvím Unreal Enginu, tedy technologie používané standardními videohrami. Nemá přitom jít o obyčejnou počítačovou hru využívající principu D&D, jako byla třeba legendární Baldur’s Gate, jejíž třetí díl se právě chystá. Naopak má jít o přímou konverzi zážitku ze stolu v obývacím pokoji do digitálna.

Rozmach D&D z okrajového koníčku pár podivínů se ukazuje i v obrovské popularitě fantasy filmů a seriálů. Přímo na motivy naživo skutečně odehraných dobrodružství vyšel například na streamovací službě Prime Video od Amazonu animovaný seriál Legenda jménem Vox Machina. A už v březnu do kin zamíří snímek Dungeons & Dragons: Čest zlodějů, který milovanou kratochvíli představí ještě většímu publiku. Třeba už za pár měsíců tak vzniknou hrdinské družiny, které k Dungeons & Dragons nepřivedlo Dračí doupě ani Pán prstenů, ale LEGO a film.