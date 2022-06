Red Bull nejsou jen energetické nápoje. Red Bull je i velice úspěšná stáj formule 1, která má ve svých barvách nejen mistra světa Maxe Verstappena, ale také bohatý tým zkušených inženýrů a konstruktérů, pro které jsou rychlé vozy životní vášní. To potvrzují i teď, kdy navrhli vůbec první auto s emblémem ikonických rozzuřených býků, které se bude prodávat na trhu. Jeho název je RB17. A bude setsakramentsky rychlé. I drahé.

Závodní skupina Red Bull Racing se sice soustředí vývoj těch nejpokročilejších formulí, její divize Red Bull Advanced Technologies však občas koketuje také s návrhy vozů, které se na rozpálený asfalt mistrovských závodních okruhů dostávat nutně nemusí. V minulosti třeba navrhla hypersport s označením X-1, ten ale zůstal pouze v počítači. Teď to tým s ultrarychlými auty zkusí znovu – a to už by mělo vyjít.

Představila totiž koncept vozu RB17, který se sice svým označením odvíjí od monopostů, ale s formulí toho nemá tolik společného. Díky vidlicovému osmiválci zkombinovanému s hybridním pohonem a výkonem až 1 100 koňských sil se bude jednat o bestii, která poslouží zejména okruhovým řidičům. A nutno podotknout, že poměrně bohatým okruhovým řidičům.

Novinka, která se má do výroby dostat okolo roku 2025, bude stát pět milionů liber, respektive necelých 150 milionů korun. Navíc bude vyrobena ve velmi limitovaném počtu – vozů nemá vzniknout více než padesát, což z hypersportovního auta této rakouské společnosti udělá spíše sběratelský kousek pro ty největší (a nejmovitější) fanoušky. Technické, produkční a cenové specifikace ovšem nejsou to jediné, čím auto od Red Bullu zaujme.

Zajímavý je i člověk, jenž za RB17 stojí. Není to totiž nikdo jiný než samotný Adrian Newey, pomyslný Steve Jobs formulové branže. Právě tento třiašedesátiletý britský konstruktér se podílel na řadě monopostů, které vyhrály Pohár konstruktérů, a ve světě F1 patří k těm nejuznávanějším. „RB17 shrnuje vše, co víme o vytváření vozů formule 1, které vyhrávají šampionáty,“ říká Newey.

„RB17, poháněný naší vášní pro výkon na všech úrovních, posouvá design a technické hranice daleko za hranice toho, co bylo dosud dostupné nadšencům a sběratelům,“ pokračuje legendární konstruktér, který se mimo jiné s vývojovou divizí Red Bull Racing podílel i na návrhu sporťáku Valkyrie od automobilky Aston Martin. Ten bude ostatně (spolu s One od Mercedesu) jedním z hlavních „konkurentů“ RB17.

K ultrarychlé novince, jejíž maximální rychlost však zatím nebyla zveřejněna, se vyjádřil i šéf Red Bull Racing Christian Horner: „Model RB17 představuje důležitý milník v divizi Red Bull Advanced Technologies, která je nyní plně schopna vytvářet a vyrábět sériové vozy v našem kampusu v Milton Keynes.“

Běžní řidiči nicméně budou mít smůlu – i kdyby si novinku koupili, na silnice s ní budou mít zakázáno jezdit. Red Bull Racing mimochodem zatím neukázal ani její celou oficiální podobu. To až časem.