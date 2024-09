I staré byty mohou být funkční bez bourání. Ve Vršovicích pomohlo okno z kuchyně do předsíně

Uložit 0

Architektonické duo Schwestern stojí na dvou sestrách, které navíc vyrostly v rodině truhláře. Jejich projekty tak mají jasný rukopis v podobě ručně dělaného nábytku, který pochází z jejich dílny. Vybavení domácnosti má tentokrát oblé hrany a sestry ho umístily do bytu v pražských Vršovicích.

Pokud člověk shání bydlení ve staré zástavbě v Praze, ať už jde o Dejvice, Letnou, Vinohrady, či Vršovice, při prohlídkách snadno zjistí, že by bylo nejlepší je všechny vzít a od základu jim přeskládat dispozice. Schwestern si poradily bez toho, i tady se ale o prostoru vedla velká debata. „Kuchyňský kout je v bytě umístěn v průchozím pokoji, který je bez oken. Snahou bylo zachovat původní dvoukřídlé dveře do obývacího pokoje a zároveň mít kuchyň v centru dění,“ popisují architekty.

Nakonec došlo ke kompromisu – vybrala se světlá kuchyň, která se navíc umístila na obě stěny průchozího prostoru, a doprostřed přibyl ostrůvek. Bouralo se jedinkrát, a to právě v prostoru mezi chodbou a kuchyní, kde se v dělící příčce vyřízl kruhový průhled. Malé okénko místnost prosvětlilo a opticky zvětšilo.

Ložnice, dětský pokoj, koupelna i obývací prostor tak mohly zůstat v původním půdorysu. Jejich prostorové řešení bylo podle architektek racionální. Obývací pokoj ostatně navazuje právě na kuchyň, oddělené místnosti se dají propojit jednoduše otevřením dvoukřídlých dveří. „Obývací pokoj je řešený tak, aby v něm všichni členové rodiny mohli trávit čas pohromadě,“ uvádějí Schwestern.

Architektky se snažily v bytě zachránit všechno cenné. Dřevěné parkety na podlahách se tak nevytrhávaly, ale repasovaly, v bytě zůstaly původní dveře i radiátory. Naopak kompletní rekonstrukcí prošla koupelna. Na stěnách je bílý dekorativní obklad, který tvoří malé obdélníky. Prostor zůstal na vanu, ta je doplněna umyvadlem.

Pokoje napříč vršovickým bytem doplňuje nábytek z překližky v kombinaci se světle šedou deskou. Zatímco čistě z překližky je botník v předsíni a skříňka pod umyvadlem v koupelně, oba materiály se střídají na kuchyňské lince – z překližky je kuchyňský ostrůvek i skříň v ložnici, zatímco kuchyňský úložný prostor je ze šedé desky. V obýváku jsou z překližky obě skříně i hrací dětská stěna.

To vše na sebe navzájem navazuje, což umocňuje to, že má nábytek zaoblené rohy a všude se tu objevují motivy kruhu. Od kruhového okénka z kuchyně, přes kruhová zrcadla po kulaté úchytky na dveřích skříně a kulaté okénko ve dveřích do koupelny. To všechno dodává domácnosti dojem útulnosti.

Byt ve Vršovicích tak ukazuje, že ani ve staré zástavbě se nemusí dělat kompromisy mezi výbornou občanskou vybaveností a tím, jak vypadají zdejší byty. Za dveřmi pětaosmdesátimetrového domova majitelé mají navíc v docházkové vzdálenosti tramvaj, nádraží, park, potok s cyklostezkou, školu a všechno ostatní, co je k životu potřeba.