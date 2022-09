I učitelé mohou mít svůj startup. Univerzitní projekt FutureBooks chce zjednodušit digitální výuku

Pedagogická fakulta není typickým místem, kde by se dal čekat vznik startupu. Technické obory ano, ale učitelství? Na Karlově univerzitě přesto právě tady vznikl nový byznysový spin-off. A je zaměřený, jak jinak, na kantory – ty z vysokých, středních i základních škol. Má jim pomoci při výuce tak, jak se sluší na 21. století.

Jedním z duchovních otců projektu, který dostal jméno FutureBooks, je Igor Červený, který pracuje na děkanátu Pedagogické fakulty jako vedoucí oddělení pro podporu distančního vzdělávání. Což bylo v posledních dvou letech hodně probírané téma. S kolegy si při něm uvědomil důležitou věc – že učitelé, když připravují žákům digitální výukové materiály, musí neustále překlikávat, někam se přihlašovat, sdílet přístupy…

„Řekli jsme si, co kdyby měli nástroj, v němž by to všechno obsáhli. Kde by si ty své materiály mohli nejen uložit, ale i je vzájemně propojit. Měli by je na jednom místě. Klidně jednoduchý HTML dokument s videem a nějakou 3D modelací,“ popisuje původní ideu. Zkusili si ji vytvořit a rozjet u sebe na fakultě a studenti reagovali pozitivně, takže se nápad i prakticky ujal.

Červený přiznává, že to, co stvořili s pomocí brněnského vývojářského studia Softresource, je záměrně velmi jednoduché. „Není to žádná revoluce, tu jsme totiž nechtěli. Je to spíš evoluce, kterou jsme si ozkoušeli na fakultě a osvědčila se,“ dodává s tím, že systém pracuje tak, že kantor si v rozhraní FutureBooks vytvoří vlastní knihu, do které nahraje třeba digitální skripta a doplní je všemi interaktivními materiály, které jsou potřeba. A studenti si v nich pak při výuce listují s ním.

Plán je takový, že z FutureBooks, které mohou fungovat i jako digitální nakladatelství, vznikne komerční projekt. Byznys. Nově založená společnost, v níž má podíl jednak Inovační centrum Univerzity Karlovy, jednak firma Softresource, bude prodávat vzdělávacím a školním institucím přístupové licence a na nich už pak bude, aby si nastavily, zda k materiálům budou mít přístup všichni nebo třeba jen studenti dané školy.

„Výhledově bychom chtěli, aby si přístup do systému, který umožní do něj vkládat nové materiály, mohli koupit i jednotlivci. Zatím ale cílíme na instituce. A to nejen ty české, máme už připravené anglické rozhraní a plánujeme další jazyky. Chápeme FutureBooks jako mezinárodní projekt,“ říká Červený, který ve firmě bude působit jako obchodní ředitel.

Foto: Univerzita Karlova Logo nového startupu FutureBooks

FutureBooks cílí na učitele a studenty v podstatě všech škol, byť z počátku asi budou převládat univerzity. Klíčovým parametrem je pro Červeného udržitelnost, ovšem v trochu jiném podání, než jak se o ní většinou hovoří. Na mysli má třeba to, že platforma automaticky přizpůsobí načítání materiálů potřebám učitele a kvalitě jeho připojení, respektive zařízení, na němž se zobrazuje. Bude zkrátka optimalizovat.

„Víte, ono to může znít lidem z technologického světa komicky, ale učitelé chtějí moderní technologie užívat, avšak dobrých a jednoduchých nástrojů, které by uměly skloubit víc materiálů, není moc. Navíc velké softwarové společnosti, které něco nabízejí, neustále mění své prostředí při každé aktualizaci,“ krčí rameny Igor Červený.

A dodává: „Cokoli, co umožní, aby výuka v digitálním prostředí byla snazší a přirozenější pro učitele i žáky, se přece počítá.“