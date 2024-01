IKEA má za sebou úspěšný rok, zlevňovat tak bude i letos. Přidá také akční pátky pro členy

Uložit 0

Během loňského roku sáhla nábytkářská společnost IKEA ke zlevňování, ve dvou kolech dostalo nižší cenu přes pět tisíc výrobků. Vyplatilo se, právě tyto položky se začaly prodávat o dvacet procent víc. Výsledkem je, že IKEA v loňském finančním roce zaznamenala v Česku nárůst tržeb o dvě procenta na 12,1 miliardy korun. Letos tak švédský modrožlutý velikán plánuje další slevy.

„Chceme, aby bylo naše zboží cenově dosažitelné, proto jsme se rozhodli, že v následujících měsících zlevníme další stovky výrobků,“ uvedl generální ředitel IKEA pro Česko, Slovensko a Maďarsko David McCabe. Jakých výrobků by se měly slevy tentokrát týkat, zatím není jasné. „V tuto chvíli se finalizují detaily, mělo by jít každopádně o výrobky napříč kategoriemi,“ dodal pro CzechCrunch mluvčí společnosti Petr Šašek.

Švédský gigant navíc plánuje pro letošní rok také akční pátky. Od února do konce června bude během nich platit pro členy klubu IKEA Family padesátiprocentní sleva na hlavní jídlo. Tu by měla doprovázet také sleva v řádu desítek procent na další zboží. Vybrané výrobky budou pravidelně oznamovány na sociálních sítích, část z nich by ale také měla být překvapením. Každý pátek se tyto výrobky budou měnit. Slevy by se měly odrazit také na rozvozu zboží. Cena má začínat na 499 korunách, v některých lokalitách by se nicméně měla až trojnásobně snížit.

Loňské zlevňování mělo na prodej některých výrobků skvělý efekt. Až o sedmdesát procent narostly prodeje sedacích souprav, o čtyřicet procent v případě potřeb na vaření a o 35 procent u výrobků určených ke stolování. „Šlo o největší a zdaleka nejvýraznější snížení cen sortimentu, jaké jsem kdy osobně zažil,“ komentoval generální ředitel regionu.

Plánování s umělou inteligencí

Na letošek je v plánu tradiční obměna až třetiny sortimentu, místo které přijdou novinky. V roce 2024 to bude zejména retrokolekce Nytillverkad. V rámci ní se už od ledna v obchodech objevily některé výrobky, které se v nich prodávaly v šedesátých letech, jen v malinko přepracované podobě. Součástí kolekce je například křeslo nebo stolek.

Tento rok chce společnost spustit také službu pro plánování interiérů IKEA Kreativ, využívat k tomu bude rozšířené reality a umělé inteligence. Zákazník si tak naskenuje místnost a pak si do ní postupně bude moci nahrávat jednotlivé výrobky ze sortimentu švédského nábytkáře. Kromě toho, že tak jasně uvidí, jak by produkt v jeho domově vypadal, ho služba upozorní například na to, že se mu do pokoje nevejde. IKEA Kreativ by přitom měla být součástí už existující aplikace obchodního domu.

Plánované novinky i další kolo slev ukazují, že kolem a kolem byl loňský rok pro švédského velikána úspěšný. „Všechny tři trhy, v Česku, na Slovensku i v Maďarsku, rostou. Vůbec poprvé tento region vyrostl na jednu miliardu eur,“ uvedl McCabe. V minulém finančním roce, který se počítá od září do konce srpna, společnost v Česku utržila 12,1 miliardy korun. To znamená meziroční nárůst o dvě procenta. Zvýšil se také podíl online prodeje, který momentálně představuje 24,6 procenta, tedy o dva procentní body více než loni.

Žlutomodré obchody loni navštívilo dohromady 8,7 milionu lidí, kteří v nich průměrně utratili 1 990 korun. Při nákupu online pak v průměru 6 110 korun. Nejvíce prodávaným produktem byl čisticí váleček na textil. Nejvíce vydělávajícím se pak stala rozkládací postel Hemnes. Každý den se průměrně prodalo 59 kuchyní, 89 sedaček a 210 postelí. Velký nárůst zaznamenal i segment secondhandového nábytku, kterého se prodalo čtrnáct tisíc kusů, což je dvojnásobek oproti loňskému roku.

Pozadu nebyly ani restaurace a bistra. Ty navštívilo 4,6 milionu lidí, o čtvrt milionu víc než v předchozím období. „Nejprodávanější jsou masové kuličky. Češi je milují. Prodali jsme jich 1,4 milionu, což je o deset procent víc než loni. Hot dogů byl milion, kdybyste je postavili za sebe, vytvořily by řadu z obchodního domu IKEA Brno až do obchodního domu v Ostravě,“ vyčíslil generální ředitel. Češi si nicméně oblíbili také vegetariánský párek v rohlíku, který tvoří až čtvrtinu koupených hot dogů.

„Snažíme se zlepšovat naše obchodní domy, aby byly nejen krásnější a více inspirativní, ale také jednodušší,“ říká McCabe. Součástí toho je i loni spuštěná služba Skenuj a nakupuj, kdy mohou zákazníci skenovat jednotlivé produkty na cestě obchodem a na konci už jen zaplatit u vyhrazené pokladny.