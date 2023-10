Není Pax jako Pax, skříň koupená na konci října vyjde levněji. IKEA se pustila do druhého kola slev

Uložit 0

Skříň Pax se stala symbolem řevnivosti mezi českým a polským zákazníkem. Ten první totiž přišel do obchodního domu IKEA a skříň si odnášel za osmnáct tisíc, zatímco ten druhý ji měl o tři tisíce levnější. Nicméně i Češi se nyní dočkají levnějších šatních skříní modrožlutého nábytkářského gigantu. Právě výrobky Pax se totiž dostaly do druhé vlny zlevňování společnosti.

První slevy oznámila IKEA s prvním školním dnem. Týkaly se zhruba třetiny produktů na českém trhu. Dohromady šlo o víc než tři tisícovky výrobků. Teď se švédská firma rozhodla opatřit slevou 2 400 výrobků. U dalších sedmi set produktů se podle tiskového mluvčího IKEA Petra Šaška nyní cena snížila už podruhé. To znamená, že zlevnily v září i nyní. „V celkovém průměru napříč zlevněným sortimentem ceny klesly od září o 14 procent. Říjnová vlna je z hlediska snížení cen o něco vyšší než zářijová,“ uvedl pro CzechCrunch Šašek.

S nižšími cenami výrobků v sousedních zemích to nicméně podle společnosti nesouvisí. „Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejvíce snížili naše provozní náklady, optimalizovali interní procesy i logistiku. Dohromady se stabilizací dodavatelských řetězců a dopravní infrastruktury po pandemii a příznivým vývojem měnového kurzu české koruny můžeme tyto úspory nyní promítnout do cen,“ uvedl generální ředitel IKEA pro Česko, Maďarsko a Slovensko David McCabe. Podle něj došlo ke zlevnění ve dvou vlnách kvůli skladovým zásobám.

IKEA při vyhodnocování, jaké položky své nabídky zlevnit, prosazuje dva přístupy. Zlevnit lze produkty, u kterých to bylo možné díky stabilizaci dodavatelských řetězců. „Další úspory jsme pak promítli do cen výrobků, které zákazníci z naší zkušenosti potřebují nebo poptávají nejvíce, tedy například výrobky pro skladování různých věcí v celé domácnosti. Od září jsme zlevnili více než polovinu produktů z naší nabídky. Týká se to všech kategorií od ložnic, kuchyní, skříní až po bytové doplňky či vánoční sortiment, který jsme začali prodávat 1. října,“ dodává Šašek.

Kromě výrobků řady Pax se bude zlevnění týkat například také policových regálů Kalax, modulárních úložných systémů Platsa, úložného nábytku Bestå a Eket nebo také kuchyní Metod. O kolik procent budou ceny jednotlivých položek nižší, však společnost neuvedla. V případě některých doplňků půjde nicméně o slevy zásadní. Lahev na vodu Spartansk vyjde na půlku, stejně jako sada nožů Fördubbla, věšák Slibb bude stát dokonce o 64 procent méně.

Zlevnění probíhá mezi 17. a 24. říjnem. Na konci by tak za poslední dva měsíce měly být příznivější cenovky u více než 5 000 výrobků. „Jde o zdaleka nejvýraznější snížení cen sortimentu IKEA, jaké jsem kdy osobně zažil,“ komentoval to McCabe. Nejde navíc o globální zlevňování, týká se především Česka.

IKEA uvádí, že cílem je, aby její obchodní řetězce zůstaly cenově co nejdostupnější na trhu. V rozhovoru pro Seznam Zprávy pak McCabe odmítl, že by šlo právě o cenové rozdíly v Česku a zahraničí, kdy v poslední době Češi jezdili nakupovat kvůli nižší ceně do Polska, Německa i Rakouska. Šéf IKEA pro Česko, Slovensko a Maďarsko pak také uvedl, že současným zlevněním to neskončí, protože společnost zanedlouho oznámí novou investici do cen.

V dalších plánech firma počítá také s použitím dronů ve skladech tak, jako je tomu například v chorvatském Záhřebu. Drony a roboti by české modrožluté skady mohli obsluhovat do dvou let.