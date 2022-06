Ikona konzumu se rozšiřuje. Primark jde do Brna, Bratislavy a dokonce i na internet

Když se loni v polovině června otevřela po letech slibů a odkladů první česká pobočka irského oděvního řetězce Primark, moc se tomu nechtělo věřit. Ne snad tomu, že se v moderní budově Flow Building na Václavském náměstí skutečně objevil, ale co kvůli tomu byli Češi a hlavně Češky ochotní strpět – několik týdnů stáli v dlouhých frontách, aby se dostali dovnitř a mohli si nakoupit oblečení a doplňky za diskontní ceny.

Není proto překvapením, že Primark považuje první rok působení v České republice za úspěšný. Otevření prodejny v centru Prahy prý představovalo důležitý milník expanze společnosti do střední Evropy, řekl oblastní manažer firmy pro region střední a východní Evropy Maciej Podwojski. A dodal, že druhá prodejna v tuzemsku začne fungovat koncem roku v obchodním centru Olympia v Brně.

Mimořádný zájem o pražskou prodejnu byl loni způsobený hlavně uvolněním proticovidových opatření. „Obzvláště dobře si vedly licencované řady, především kolekce Harry Potter, NBA a Disney. Populární jsou také džínové oděvy pro ženy,“ řekl Podwojski. Po uvolnění restrikcí vzrostl podle něj zájem také o oblečení do společnosti, jako jsou halenky a šaty.

Primarku na Václavském náměstí se podle Jana Kotrbáčka z poradenské agentury Cushman & Wakefield daří dobře, stejně jako prodejně ve varšavském obchodním centru Galeria Mlociny, která začala fungovat v roce 2020 coby první Primark v Polsku. „Úspěch nově plánované prodejny Primark v projektu Olympia Brno se dá očekávat. Další plánované otevření prodejny Primark je v rámci rozšíření bratislavského nákupního centra Eurovea na jaře 2023,“ uvedl dále Kotrbáček.

Do Česka loni vstoupilo osmatřicet nových značek, což bylo nejvíce za poslední tři roky. Z nových značek jich bylo osmnáct z módy, většina nových prodejen zahájila svůj vstup na tuzemský trh v hlavním městě. V letošním roce má být asi největší událostí plánované otevření první prodejny luxusní značky Chanel v Pařížské ulici v Praze.

Pro Primark jako takový samozřejmě není podzimní vstup do Brna ani bratislavská premiéra příští rok ničím extra výjimečným – tím bude spíš start online prodeje, čemuž se dosud oděvní gigant, který si mezi mladými zákazníky vybudoval ikonické postavení, dost bránil. V pilotním projektu nabídne Primark ve svých obchodech v severozápadní Anglii možnost nakupovat dětské zboží přes web a pak si objednávku vyzvednout v kamenné pobočce.

„Náš byznys s dětským oblečením byl vždy hodně silný, ale omezoval nás prostor. Toto by ale mohlo jednak vyřešit náš problém s místem, jednak dát zákazníkům nový důvod k nám přijít,“ řekl v rozhovoru pro Financial Times George Weston, šéf společnosti Associated British Foods, které Primark patří. Internetový obchod by se měl spustit do konce roku a pokud se osvědčí, firma jej bude postupně zapínat i v dalších zemích, kde působí.

Weston zároveň ale vyloučil, že by v dohledné době Primark startoval klasický e-shop s kompletní nabídkou a doručováním. Firma chce zůstat kvůli nižším nákladům u varianty, že si lidé pro objednané zboží musí přijít na prodejnu. Šéf společnosti to zdůvodnil mimo jiné důrazem na ekologii. To je argument, který ukazuje, jak se mění pohled lídrů trhu s rychlou módou, jako jsou Primark či H&M. Ty totiž patří k velkým znečišťovatelům, jejich výroba a přeprava je jednak energeticky velmi náročná, jednak spotřebovává extrémní množství vody a také je hodně závislá na materiálech na základě plastů.

S použitím ČTK.