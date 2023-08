Indie je čtvrtou zemí, která dosáhla Měsíce, jako první pak jeho jižního pólu. Bude tam hledat vodu

Předsevzala si přistát na jižní straně Měsíce. To se indické sondě s názvem Čandrájan-3 ve středu podařilo. Asijská velmoc se tak stala teprve čtvrtou zemí, která dobyla Lunu. To vše jen pár dní poté, co ruská sonda s podobným záměrem skončila neúspěchem.

Indie je po USA, Rusku a Číně dalším státem, který svoje zařízení byl schopný dopravit na Měsíc. Indie je ale také vůbec první, komu se podařilo přistát v blízkosti jižního pólu. Druhá nejlidnatější země chce na jihu Měsíce hledat led, ten by totiž v budoucnu mohl umožnit osídlení tohoto vesmírného tělesa.

Z modulu má nyní vyjet vozítko, které bude zkoumat měsíční povrch a na Zemi pak posílat fotografie a data. Vozítko je poháněné solární energií a má životnost nejméně jeden lunární den, tedy asi čtrnáct dnů pozemských. „Jsme svědky vzestupu nové Indie,“ komentoval úspěch indický premiér Naréndra Módí.

Indická mise odstartovala v červenci. K Měsíci zvolila pomalejší cestu, díky tomu šetřila palivo. Přistání bylo naplánováno přesně na 23. srpna. Právě tento den totiž vyjde v místě přistání Slunce, až hvězda zase zapadne, o dva týdny později, mise skončí.

Přistání indické sondy vidělo asi sedm milionů diváků, a to na kanále YouTube, kde ho vysílala Indická organizace pro výzkum vesmíru, a také v indickém televizním vysílání.

Na měsíc se letos v srpnu vydala také ruská mise Luna-25. I ta chtěla přistát na jižním pólu a hledat zmrzlou vodu. V plánu bylo, aby na povrchu Měsíce sbírala vzorky po dobu jednoho roku. Plány Ruska se ale nevyplnily. Sondě se totiž nepodařilo přistát na vesmírném tělese měkce a byla tak zničena. Důvody, proč k tomu došlo, teď bude zjišťovat vyšetřovací komise.

Nakonec se to ale podařilo právě Indii. Podle ředitele Indické organizace pro vesmírný výzkum Šrídhara Panikkara Sómnátha je současný úspěch bodem zlomu. Země otevírá kosmické programy i pro soukromé investory. Podle deníku The New York Times nyní čeká Indii náročné desetiletí výzkumu vesmíru. Velká část se ale zaměří právě na Měsíc. Indie nyní připravuje jeho společný průzkum s Japonskem.

Chystá ale i první misi astronautů. Na vlastní kosmické lodi chce nad oblaka vyslat hned tři lidi. Kdy, to zatím není jasné. Nejdřív proběhne zkušební let bez lidí na palubě. Asijská země ale zrovna tak připravuje také misi, která bude studovat Slunce. Ani tady ale není zřejmé, kdy by k tomu mělo dojít. Země rovněž vypustí druhou misi na oběžnou dráhu Marsu.

Raketová základna vznikla v Indii už v roce 1962, o sedm let později byla založena Indická organizace pro vesmírný výzkum. Jižního pólu Měsíce už chtěla země dosáhnout jednou, a to v červenci 2019. Těsně před přistáním se ale modul odmlčel.