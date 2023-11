Influencerem roku je Čestmír Strakatý. Za mimořádný přínos na sítích byla oceněna Nikol Leitgeb

Uložit 0

Někdy nám chytrými algoritmy, které předhazují třeba vtipná videa a my na ně nekonečně dlouho koukáme, berou drahocenný čas. Zároveň ale mohou být takřka nekonečnou studnicí zajímavého a inspirativního obsahu. Tak či tak jsou dnes sociální sítě již nedílnou součástí našich životů. Jubilejní desátý ročník Czech Social Awards se přitom podíval především na ty osobnosti a projekty, které v online světě řeší společenskou odpovědnost, udržitelnost nebo pozitivně motivují a inspirují. Influencerem roku byl vyhlášen Čestmír Strakatý. Ocenění za mimořádný přínos společnosti přes sociální sítě převzala Nikol Leitgeb (dříve Štíbrová).

Během slavnostního finálového večera Czech Social Awards 2023, který se konal v pražském DOX+ a jehož byl CzechCrunch mediálním partnerem, se odhalovali vítězové několika kategorií, o nichž rozhodovala široká veřejnost. Hlasovalo se pomocí platformy Decision 21 metodou D21, za níž stojí matematik Karel Janeček. Jde o hlasovací systém založený na efektu více hlasů, díky němuž se lépe nalézá společenská shoda. V případě ocenění Social Special Award pak rozhodovala porota.

V případě Social Special Award jde o ocenění za mimořádný přínos společnosti skrze sociální sítě. Loňský vítěz Petr Mára letos předal speciální cenu Nikol Leitgeb, která své působení na sociálních sítích (na Instagramu ji sleduje téměř 700 tisíc lidí) využívá mimo jiné ke konání dobra. Nedávno například upozornila na příběh malého chlapce Martínka, na jehož pomoc se nakonec mezi veřejností vybralo více než 150 milionů korun. Podobné příběhy Leitgeb na svých sítích podporuje dlouhodobě.

Foto: Czech Social Awards Čestmír Strakatý se stal Influencerem roku

Kategorii Influencer ovládl Čestmír Strakatý, který natáčí podcasty a na platformě HeroHero má přes 8 300 odběratelů. „Sociální sítě dokážou zesílit podstatné informace a důležité příběhy. Vytvořit komunitu a zburcovat lidi, aby udělali něco dobrého. Pro mě osobně jsou i filtrem toho, co se děje, přibližují mi příběhy, lidi a situace, ke kterým bych se nemohl jinak dostat. To je pro mě na sociálních sítích to nejdůležitější,“ říká Čestmír Strakatý.

V dalších kategoriích už bodovaly nejen osobnosti, ale také větší projekty a firmy, protože i ty jsou na sociálních sítích stále více vidět a své dosahy využívají pro různé účely. V kategorii Project zvítězila Svoboda zvířat, což je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat a vystupuje například na Instagramu. Kategorii Startup ovládl projekt Nesnězeno, který se snaží zabránit zbytečnému plýtvání jídlem, a v kategorii Responsibility Brand zabodovaly menstruační kalhotky Snuggs.

První místo v kategorii Content získala Jana Albrechtová se svým projektem Czech Psychologist a kategorii Talent vyhrálo kadeřnictví Studio Marteena Martiny Odstrčilové. V kategorii Young Impact pak zvítězil youtuber a datový novinář Jiří Burýšek, který stojí za kanálem Jirka vysvětluje věci.