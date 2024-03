Influenceři a experti se spojili a sestavili návod pro učitele i mládež, jak pochopit fenomén AI

Uložit 0

Svatopluka Barka sleduje na TikToku 400 tisíc mladých lidí, další desítky tisíc jich oslovuje na YouTube, Instagramu či X, znají jej pod nickem Svataba. Teenagery pravidelně upozorňuje na vývoj situace na Ukrajině, utahuje si z politiků, komentuje technologické trendy. A hodně se věnuje i fenoménu umělé inteligence. „Když jsem viděl, jaké společenské pozdvižení způsobilo ChatGPT, došlo mi, že teď je ten čas o tom začít lidi informovat, že se fakt začíná něco dít a nám nesmí ujet vlak,“ vypráví, jak vznikl vzdělávací projekt #GeneraceAI, který se začíná šířit po českých školách a mezi studenty a jejich rodiči.

Do projektu, který má za cíl hravou a názornou formou, třeba pomocí soutěže, videí nebo kvízů a interaktivních prvků, seznámit teenagery s dynamickým děním na poli vývoje umělé inteligence, se mu postupně podařilo natáhnout jak další influencery, tak známá byznysová a expertní jména.

Partnerem se stala Česká spořitelna, za vývojem portálu a learning designem stojí společnost Educasoft, odbornými garanty a konzultanty jsou mimo jiné Tomáš Mikolov, Eva Nečasová, Jan Romportl nebo Michal Pěchouček. Co se zapojených influencerů týče, s kurzem pomáhají Lukáš „Lukefry“ Fritscher, Natálie „Natyla“ Tolarová nebo Martin Rota.

„Chceme tímto projektem podat pomocnou ruku učitelům a pomoct jim téma AI přinést i do svých tříd,“ vysvětluje další klíčový muž #GeneraceAI, a to David Kudrna, který do projektu přinesl do své zkušenosti ze vzdělávacích projektů národního dosahu. „Nešlo nám ale o to, abychom jim podrobně vysvětlovali, jak technicky umělá inteligence funguje. Tohle má být spíš takový základní úvod do fenoménu, který zásadně změní to, jak vypadá a funguje společnost,“ připomíná Barek.

Idea je taková, že sadu lekcí zařadí v nějaké podobě do výuky přímo školy, respektive že je jako podklad využijí například učitelé informatiky, kteří pro vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí hledají atraktivní způsoby.

Program sestává z pěti hlavních bloků: Úvodu do světa AI, Základních AI konceptů, Jak (ne)využívat AI, Rizika AI a Budoucnost AI. Každá část je strukturovaná tak, aby zabrala maximálně 45 minut, tedy jednu vyučovací hodinu.

„Každá kapitola začíná úvodním slovem k dané oblasti, vždy je tam alespoň jeden vstup influencera a několik vstupů odborníků. Hodně jsme se soustředili i na interaktivnost či reflexe pro ověření nabytých znalostí,“ říká Barbora Ziková z Educasoftu. Součástí projektu je i soutěž o interaktivní panel Ámos Vision pro školy.

„S extrémně rychlým rozvojem umělé inteligence, respektive velkých jazykových modelů a nástrojů, které z nich vychází, potřebují školy co nejvíc podpory, aby téma mohly žákům přinášet. Je klíčové, aby mladí lidé věděli, co to je, jak to funguje, jak to ovlivní jejich život a jejich kariéru,“ zdůrazňuje Svatopluk Barek aka Svataba.

Plán pro to, aby se kurz Generace AI, který si může otevřít na počítači nebo na mobilu v podstatě kdokoli, dostal k co nejvíce lidem, má několik fází.

Webová stránka s detaily se zveřejnila v pondělí 18. března, Svataba a další influenceři budou následně na projekt nyní upozorňovat na sociálních sítích, zároveň jsou v kontaktu s řadou institucí, které jim postupně pomohou distribuovat projekt do škol.