Inspirováno Letnou a slavným fotbalovým rokem. Footshop vyhrál evropskou soutěž o nejlepší dres

Zrodil se v lokalitě, která má pro Prahu zvláštní význam. K letenskému metronomu se místní i turisté scházejí nejen za zábavou a přáteli, ale také kvůli skateboardingu – a samozřejmě fotbalu. Právě tady Footshop načerpal inspiraci k tomu, aby navrhl vlastní verzi fotbalového dresu, se kterou zamířil do celoevropské soutěže pořádané Adidasem. A teď se v jeho karlínských kancelářích zřejmě bouchá šampaňské.

Adidas před startem letošního fotbalového mistrovství Evropy spustil soutěž, ve které vyzval streetwearové obchody ze starého kontinentu, aby navrhly co nejoriginálnější hráčský dres. Ve výčtu šestnácti firem, z nichž osm pochází z Německa a osm z ostatních evropských států, byl i český Footshop, který do soutěže zvané EURO Style Cup poslal černo-šedou variantu inspirovanou Prahou.

Na přední stranu dresu umístil zkratku své značky, na které se proplétá červená čmáranice po vzoru jeho vizuální identity. Logo postavil na kyvadle na pražské Letné, kterou si designérka Petra Šorejsová vybrala coby hlavní symbol propojení tuzemské pouliční kultury se sportem. Současně se snažil celkovým designem ilustrovat i styl ostatních měst ze středu a východu Evropy, i proto ona temnější barevná kombinace.

Foto: Footshop Fotbalový dres od Footshopu

Dozadu firma natiskla číslo 96 odkazující na rok 1996, tedy na dost možná největší fotbalový úspěch, kterého čeští reprezentanti kdy dosáhli. Tehdy si z evropského šampionátu v Anglii odvezli stříbrné medaile, ačkoliv byli před startem považováni na outsidery. Nad něj umístil výstižný slogan „Footshop Together. Forever“, který si naopak bere inspiraci z ústřední skladby tehdejšího Eura We’re In This Together.

Toto spojení symbolů národního fotbalového úspěchu s lehkým přesahem do streetwearové módy stačilo k tomu, aby běžná veřejnost, která o vítězi soutěže mohla od 19. dubna do dneška hlasovat na platformě Confirmed, rozhodla, že právě dres Footshopu je tím nejoriginálnějším. „Z našeho regionu jsme byli v soutěži jediní. I když jsme mohli být bráni opět jako outsideři z východu, ukázali jsme náš silný příběh,“ říká šéf firmy Peter Hajduček.

Návrh dresu, který v soutěži vyhrál o 2 100 hlasů, nezůstane jen na papíře. Díky celkovému vítězství ho Adidas exkluzivně pro Footshop vyrobí, přičemž do prodeje by se měl dostat v průběhu července, tedy v době, kdy bude vrcholit letošní fotbalové Euro. Do něj zasáhne i český výběr pod vedením hlavního trenéra Ivana Haška, v trikotech od Footshopu ale pochopitelně nevystoupí – naopak obleče o něco tradičnější varianty od Pumy.

Pro Footshop jde zároveň o další nápaditou spolupráci s německým sportovním gigantem, která vzdáleně navazuje na variaci legendárních tenisek Superstar, na něž se české streetwearové firmě podařilo dostat její logo a barvy. Stala se dokonce natolik populární, že z ní vznikla i nová stavebnice LEGO, díky které si ji fanoušci mohli postavit a vystavit na poličce.

Všechny dresy, které se soutěže zúčastnily, si můžete prohlédnout na serveru Soccer Bible.