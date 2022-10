Inspirují mě všichni, kteří postavili vlastní firmu. Vydělával jsem si i jako DJ, říká Jan Bednář

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této pražské čtvrti sídlíme nejen my, ale také celá řada dalších startupů, firem a jednotlivců, co stojí za pozornost.

Karlínských 20 jsme položili Janu Bednáři, zakladateli logistického startupu ShipMonk. Jak si vydělal první peníze? Jakou knížku doporučuje všem k přečtení? A jak si hlídá, aby byl jeho spánek co nejkvalitnější?

***

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Kolem půlnoci. Spím vždy minimálně 6,5 hodiny, ale většinou se to podaří natáhnout na osm hodin. Spánek je pro mě asi úplně nejdůležitější věc pro maximální výkon v práci i osobním životě. Kvalitu spánku si měřím pomocí „chladící“ postele Sleep Eight a třech dalších senzorů.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Když nepočítám Budík, tak určitě Superhuman na e-maily. Pak většinou Instagram a Bloomberg nebo Wall Street Journal. Následně hned skočím do Asany (projektový management) a Slacku. Takto si vyřídím vše, co se v noci stalo, a můžu pokračovat do nového dne.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Superhuman, Asana, Slack, Google Maps, Lucid Chart, Eight Sleep, Sonos (Spotify).

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

iPhone.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Doma nosím nejčastěji kraťasy a tričko ShipMonk. Do práce většinou džíny s nějakým jednoduchým bílým tričkem + tenisky. Komfort nadevše.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Jan Bednář, zakladatel startupu ShipMonk

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Adidas NMD R1 V2.

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět v tvém batohu?

AirPods, nabíječka na iPhone, MacBook, deodorant, peněženka.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučil všem k přečtení.

Psychology of Money. Četl jsem ji celkem nedávno a myslím si, že by si ji měl přečíst každý. Není jen pro lidi z byznysu. Tato knížka totiž na konkrétních příkladech učí, jak fungují peníze. Naučí vás i to, jak s nimi lépe zacházet.

Jaký film/seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Většina seriálů mě už podruhé nebaví, ale mé nejoblíbenější jsou určitě Hra o trůny a Miliardy.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Elektronická hudba je moje go-to na všechno. Pustím si deep house na relax nebo tech house v případech, kdy se chci nakopnout. Moji nejoblíbenější interpreti jsou momentálně Lost Frequencies, Elderbrook nebo Rufus Du Sol.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Ne. Občas poslouchám Tima Ferrise nebo Huberman Lab, ale nemám žádný podcast, který bych poslouchal pravidelně.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Už mám všechny, haha. Moje nejnovější je Hi-Fi audio setup s reproduktory Fleetwood, vinylovým přehrávačem a tubovým zesilovačem.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Lamborhini Urus, Bentley Continental GT a Ford Raptor. Ted si v Česku stavím vytuněnou repliku Eleanor z filmu 60 sekund, na tu se těším úplně nejvíc.

Kam si rád zajdeš na dobré jídlo?

Snažím se nejvíce jíst domácí věci, abych si přesně kontroloval svá makra, ale když už někam jdu, tak nejraději do japonské Omakase nebo na wagyu steak do svých oblíbených restauracích v Miami. V Praze je to pak SmetanaQ, což mám hned vedle bytu, nebo k Matteovi do Casa De Carli.

Jak sis vydělal první peníze?

Když jsem začal ve třinácti dělat DJ na různých akcích a za některé firemní jsem dostal zaplaceno.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostal zaplaceno?

To bylo tehdy, když jsem právě dělal DJ na jedné vesnické akci pro domov důchodců. Bylo to nejvděčnější publikum, které jsem kdy měl. Musel jsem si tenkrát půjčit od dědy CD s hudbou z padesátých a šedesátých let – byla to docela sranda. Dostal jsem snad tisíc korun za to.

Investuješ?

Ano. Mám family office, která mi řeší většinu investic, jelikož sám na investování nemám moc času. Většinou teď ale investuji do developerských projektů v USA i Česku, do venture a private equity fondů či solárních elektráren ve Spojených státech. Většinu peněz si v současné chvíli držím jako cash a čekám, až budu moct vstoupit do akciového trhu, jakmile to ještě trochu spadne. Do krypta jsem pak investoval něco málo přímo (bitcoin a ethereum už dávno) a také přes Rockaway Blockchain Fund Viktora Fischera.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostal?

Pochop svoje silné a slabé stránky a postav svůj tým tak, abyste se navzájem doplňoval a skvěle fungoval. Nech svoje ego za dveřmi.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

Těch bylo opravdu hodně. Jeden z našich prvních zákazníků, pro kterého jsme dělali fulfillment, se přišel podívat k nám do skladu, aby viděl, jak jsou uskladněné jeho produkty. Byla to značka drahého golfového oblečení, tudíž očekávali, že to bude uskladněno opravdu dobře. V té době jsme ale nebyli v úplně nejlepším skladu, přičemž nám někde u střechy skladbu žili nějací ptáci. A během prohlídky zákazník našel asi deset produktů, které měly na sobě ptačí trus. To se špatně vysvětlovalo. Po pár týdnech od nás odešel.

Kdo v Česku tě inspiruje?

Můj táta byl vždycky mým velkým vzorem, a to jak v osobním, tak pracovním životě. Kromě něj mě pak inspiruje většina lidí, kteří postavili vlastní firmu – nehledě na to, jak je velká. Je to totiž dřina a všichni, kteří to dokázali, mají můj obdiv.