Instagram cestou TikToku nepůjde. Po kritice stáhne plánované změny a bude méně doporučovat obsah

Instagram tento týden oznámil razantní změny. Místo fotografií a dalších příspěvků od uživatelů, které člověk na síti sleduje, na něm měla hrát prim krátká videa zvaná Reels od doporučovaných tvůrců. Nová verze aplikace, která po spuštění automaticky začala přes celou obrazovku videa nabízet, se ale vybraným uživatelům, kteří měli možnost vyzkoušet ji jako první, nelíbila. Tak moc, že si ji Instagram rozmyslel.

„Udělejte z Instagramu znovu Instagram,“ psali v aplikaci kritici v příspěvku, na nějž zareagovaly přes dva miliony lidí. Proti změnám se sdílením stejné zprávy na svých účtech vyslovily i modelky a podnikatelky Kylie Jenner s Kim Kardashian, které na Instagramu patří mezi nejsledovanější. Jejich hlas tak má značný vliv. Ředitel společnosti Adam Mosseri proto ve čtvrtek po vlně kritiky v rozhovoru pro server The Verge uvedl, že Instagram teď novou verzi stáhne. „Jsem ale rád, že jsme zariskovali. Kdyby se nám jen dařilo, znamenalo by to, že nepřemýšlíme dostatečně ve velkém,“ řekl.

Kritici často upozorňovali na nápadnou podobu nové verze s čínskou sítí TikTok. Instagram ke změnám přistoupil mimo jiné právě kvůli konkurenční aplikaci, která roste díky krátkometrážním videím a už nějakou dobu dotahuje Facebook a Instagram v žebříčku nejpopulárnějších sociálních sítí.

Instagram bude zároveň uživatelům nabízet méně doporučeného obsahu, který nepochází od jejich přátel nebo známých. Na to si kromě amerických novinářů stěžovaly i zmiňované modelky Kardashian a Jenner. Obsah, který člověku doporučuje algoritmus na základě toho, na co se dívá a na co ne, se v případě TikToku také osvědčil a zaručil platformě více uživatelů. To nahrává inzerentům, kteří mohou díky získaným datům mezi videa s koťaty nenápadně vsunout reklamy cílené na konkrétní uživatele.

Je tedy otázka, jak dlouhodobá změna to v případě Instagramu bude. Trend je totiž jasný, prohlásil tento týden Mark Zuckerberg, zakladatel společnosti Meta Platforms, která Instagram vlastní. Podle něj dnes 15 procent všech příspěvků na Facebooku tvoří právě ty doporučené, na Instagramu je prý poměr vyšší. Zuckerberg odhadnul, že by v roce 2023 mohly takové příspěvky zabírat až 30 procent celkového obsahu jeho platforem.

Radikální změny populárních sociálních sítí se s negativními ohlasy setkávají často, takže Mosseriho podle jeho vyjádření nepřekvapily. Tentokrát ale nevoli potvrdila i vlastní data Instagramu. Jeho šéf v citovaném rozhovoru pro The Verge upozornil, že nová verze aplikace lidi od jejího používání odrazovala. „Musíme udělat velký krok zpět, přeskupit se a vymyslet, co uděláme dál,“ řekl.

Krátká videa Reels Instagram spustil v roce 2020 a dnes jsou nejpoužívanější funkcí sítě, firma na ně proto chtěla klást větší důraz i kvůli konkurenci TikToku. Čínská aplikace byla totiž také jedním z důvodů, proč Meta Platforms tento týden poprvé za svou existenci ve výsledcích za poslední kvartál ohlásila pokles tržeb.