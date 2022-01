Na otázku, zda ostravské Divadlo Mír kontaktovala nějaká jiná scéna ohledně vytvoření vlastní streamovací služby, odpovídá jeho PR manažer Jan Lipovský jen smíchem. Bylo by skutečně zvláštní, kdyby se něco takového stalo, ale o nic více než fakt, že si Mír před rokem přesně takovou službu vytvořil a spustil. Teď z ní divadlu plyne značná část jeho celkových příjmů s cílem přiblížit se tomu, co si vydělá offline.

V Česku v poslední době vzniklo několik nových streamovacích služeb zaměřených na divadla. Tou zřejmě největší je Dramox, který nabízí záznamy divadelních her už více než stovky různých souborů z Česka i dalších evropských zemí. Trochu jiný koncept nabízející netradiční způsob zachycení inscenací nebo koncertů pak představil projekt Film naživo. MírPlay jde zase jinou cestou a nabízí jak inscenace přímo pro obrazovku, tak humorné skeče i filmy.

Byť impulzem k zařízení vlastní streamovací služby byla pro ostravské divadelníky pandemie, do online prostředí směřovali už předtím. Od září roku 2019 na YouTube aktivně provozují kanál Tři tygři s několikaminutovými humornými skeči, jehož počet odběratelů se dnes už blíží 300 tisícům a jednotlivá videa dosahují i na miliony zhlédnutí. Obsah zde stále přibývá, Divadlo Mír se ale přesunulo hlavně na vlastní platformu MírPlay.

Tu si vytvořilo téměř úplně svépomocí díky programátorovi a grafikovi v řadách divadelníků. Jen o platební systém se postarala třetí strana, na jakých chtějí být co nejméně závislí, aby o funkcionalitě nebo vzhledu MírPlay mohli vždy rozhodovat sami. Totéž platí o obsahu, který nabízí pouze tvorbu jediného ostravského souboru – neustále však vzniká nový.

Vyplašení, jedna ze sérií skečů Divadla Mír, paroduje reality show Vyvolení Foto: Jan Lipovský

Kromě dalších scének Tří tygrů se natáčí také takzvané filmové inscenace neboli adaptace divadelních her pojaté jako film. Například na Vánoce na streamovací službu dorazila protentokrát serióznější inscenace Čapkova Adama stvořitele. „Jedná se o filozofické podobenství o stavu světa a o chybách, které lidstvo opakuje neustále dokola. O nekonečné cestě k hledání utopie,“ popisuje principál Divadla Mír a režisér inscenace Albert Čuba.

Vedle Adama stvořitele na službě MírPlay, jež je dostupná za 90 korun měsíčně nebo 900 ročně, koncem prosince přibyl také nový formát Noční show. Ta si naopak vytyčuje cíl diváky primárně rozesmát zábavnými scénkami, nekorektním humorem a reakcemi na aktuální dění. Inspiraci si přitom bere zejména ze známých amerických večerních a nočních pořadů jako Saturday Night Live.

Pravidelné pořady typu Noční show a Tři tygři na MírPlay zajišťují pravidelný přísun nového obsahu, větší projekty jako Adam stvořitel nebo i klasičtější filmy jako Volným pádem se zase vždy těší velkému zájmu. Streamovací službě se jen za první dva týdny po spuštění podařilo přesáhnout dva tisíce předplatitelů a od té doby čísla výrazně narostla. V nejvyšším bodě dosahovalo publikum MírPlay až deseti tisíc účtů.

„V průběhu léta vykazoval počet předplatitelů mírný pokles od nejvyššího stavu, nicméně nyní opět roste. Cílem je znovu překonat onen nejvyšší bod,“ říká pro CzechCrunch Jan Lipovský. Zároveň přitom zmiňuje novinku služby, která umožňuje získat přístup jen na omezenou dobu.

„Uživatel, který nechce, aby mu odcházela pravidelná částka z účtu, si nyní může obsah MírPlay odemknout na určitou dobu pouze za jednorázový poplatek,“ vysvětluje Lipovský. „Více se to tak přibližuje fungování klasického divadla,“ poznamenává. Tomu se přibližují i příjmy streamovací služby Míru. Deset vyprodaných představení za měsíc divadlu dokáže vydělat asi 1,5 milionu korun. MírPlay tolik zatím neutrží, podle ceny předplatného a počtu předplatitelů ale není těžké si spočítat, že příliš daleko k tomu také nemá.

Cílem přitom samozřejmě není offline tvorbu nahradit – klasické inscenace na prknech před živým publikem pro Divadlo Mír nadále zůstávají hlavním zájmem. Už proto, že diváci se na ně hrnou, kdykoliv mají příležitost. V obdobích loňského roku, kdy byla divadla otevřená, se ostravskému souboru dařilo vyprodávat téměř každé představení. „Dokonce se nám podařilo do 48 hodin vyprodat i představení v ostravském Gongu, které mělo kapacitu více než 1 500 míst,“ dodává Lipovský.

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci se Mír koncem roku dobrovolně rozhodl všechny offline inscenace na čas zrušit, nyní už je ale opět dostupný program na leden i dále. Tedy, dostupný jak pro koho. Většina představení až do května je znovu vyprodaná.

Zároveň v moravskoslezské metropoli začíná vznikat další film pro unikátní streamovací službu a později letos se chystají Tři tygři ve filmu – to má být prý zatím největší audiovizuální projekt Míru, který dorazí i do kin. Na jediný soubor, navíc paralelně provozující klasické divadlo, se to zdá jako mnoho práce, Lipovský ale ve svém výčtu ještě nekončí. „Rádi bychom podle našeho scénáře a v naší režii natočili ještě další filmovou komedii. Na scénáři se už pracuje,“ říká.