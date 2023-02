V roce 1994 do společnosti Coca-Cola investoval 1,3 miliardy dolarů. Na konci roku 2022 už měl jeho podíl hodnotu 25 miliard dolarů. Řeč je o konglomerátu Berkshire Hathaway legendárního investora Warrena Buffetta, který si loni připsal rekordní provozní zisk. Dvaadevadesátiletý Věštec z Omahy, jak se Buffettovi přezdívá, to prozradil při vyhlašování výsledků za poslední kvartál, přestože kurzové ztráty a nižší zisky z investic způsobily firmě ve čtvrtém čtvrtletí pokles. Provozní zisk i tak loni stoupl o 12 procent na 30,8 miliardy dolarů, což je v přepočtu 690 miliard korun.

Berkshire Hathaway za celý rok vykázal čistou ztrátu 22,82 miliardy dolarů (511 miliard korun) po předchozím zisku 89,8 miliardy dolarů (dva biliony korun) zejména kvůli papírovému poklesu hodnoty akcií v držení. Buffett však považuje čistý zisk za zavádějící ukazatel výkonnosti, protože zahrnuje zisky a ztráty z vlastnictví akcií jako Apple a Bank of America – bez ohledu na to, co Berkshire nakupuje nebo prodává. Provozní zisk nezahrnuje kapitálové zisky nebo ztráty. Firma také za celý rok odkoupila vlastní akcie za 7,9 miliardy dolarů (177 miliard korun).

Buffett ve svém výročním dopise akcionářům označil loňský rok za dobrý pro Berskhire Hathaway, když desítky podniků v konglomerátu vytvořily provozní zisk navzdory vysoké inflaci a narušení dodavatelského řetězce. Naznačil také, že neztratil nic ze své trvalé důvěry v ekonomiku Spojených států a ve svoji společnost. V samotném čtvrtém čtvrtletí provozní zisk klesl o 8 procent na 6,71 miliardy dolarů (150 miliard korun). Čistý zisk se snížil o 54 procent na 18,16 miliardy dolarů (407 miliard korun).

I nadále platí, že tři čtvrtiny akciového portfolia Berskshire Hathaway je soustředěno jen do několika málo firem. Zdaleka největší podíl drží ve společnosti Apple, a to ve výši 119 miliard dolarů. Ještě zásadnější je pro investiční konglomerát pojišťovací byznys, kde drží Buffett a spol. podíly v několika firmách. Třetím největším zápisem je ropná společnost Chevron s podílem v hodnotě 30 miliard dolarů. Právě v energetice loni Buffett zvýšil svou aktivitu. Dlouhodobě drží Berkshire také již zmíněnou Coca-Colu, American Express nebo Bank of America, v nichž je Berkshire i největším vlastníkem.

Ustát těžké roky

Právě dlouhodobost investic je v případě Berkshire Hathaway často klíčová, jak Buffett v dopise akcionářům popsal na příkladu Coca-Coly: „V srpnu 1994 – ano, v roce 1994 – Berkshire dokončil sedmiletý nákup 400 milionů akcií společnosti Coca-Cola, které nyní vlastníme. Celkové náklady činily 1,3 miliardy dolarů, tehdy pro Berkshire velmi významná částka. Dividenda v hotovosti, kterou jsme od Coca-Coly v roce 1994 obdrželi, činila 75 milionů dolarů. V roce 2022 dividenda vzrostla na 704 milionů dolarů. K růstu docházelo každý rok, se stejnou jistotou jako k narozeninám.“

„Všechno, co jsme Charlie a já museli dělat, bylo vyplácet čtvrtletní šeky s dividendami od Coca-Coly. Očekáváme, že tyto šeky s velkou pravděpodobností porostou,“ doplnil Buffett s odkazem na svého dlouholetého kolegu, dnes již devětadevadesátiletého Charlieho Mungera, který je místopředsedou představenstva Berkshire Hathaway. Podobný příběh jako s Coca-Colou napsali uznávaní investoři také v případě finanční společnosti American Express, jejíž akcie taktéž celkem za 1,3 miliardy dolarů nakoupili v roce 1995.

Na konci roku 2022 už činila hodnota jejich podílu 22 miliard dolarů (493 miliard korun). Roční dividendy se od té doby zvýšily ze 41 milionů na 302 milionů dolarů (6,8 miliardy korun). „Tyto dividendové zisky jsou sice potěšující, ale zdaleka ne velkolepé. Přinášejí s sebou ovšem významné zisky cen akcií. (…) Každý z těchto podílů nyní představuje zhruba pět procent čisté hodnoty Berkshire Hathaway, což je podobná váha jako kdysi,“ uvedl Buffett a zároveň naznačil scénář, kdy by v devadesátých letech udělal s podobnými penězi špatnou sázku, která by tolik nevyšla.

„Předpokládejme na chvíli, že bych v devadesátých letech udělal podobně velkou investiční chybu, která by nerostla a v roce 2022 by si jednoduše zachovala hodnotu 1,3 miliardy dolarů. (Příkladem může být třicetiletý dluhopis s vysokým ratingem.) Tato neuspokojivá investice by nyní představovala zanedbatelná 0,3 procenta čistého jmění společnosti Berkshire a přinesla by nám nezměněných zhruba 80 milionů dolarů ročního příjmu,“ naznačil Buffett, kterého aktuálně řadí agentura Bloomberg se jměním ve výši 106 miliard dolarů na páté místo mezi nejbohatšími lidmi planety.

Hypotetický neúspěšný příklad zmínil Buffett v dopise v kapitole Tajná přísada, v níž uvedl také lekci pro ostatní investory. „Význam plevelu chřadne, zatímco květiny rozkvétají. V průběhu času stačí jen pár vítězů, aby se děly zázraky. A ano, pomáhá začít brzy a žít i po devadesátce,“ dodal Buffett. Od roku 1964 přinesla společnost Berkshire Hathaway investorům celkový výnos v podobě závratných 3 787 464 procent.

Kdo by tehdy Buffettovi svěřil 10 tisíc dolarů, měl by dnes 379 milionů dolarů (8,5 miliardy korun). Důvodů pro takové výnosy je celá řada, jedním z klíčových je překonávání výsledků trhu ve špatných časech. Jak upozorňuje server The Motley Fool, jednou z hlavních součástí Buffettova investičního procesu je hledání podniků, které dokáží vydělávat peníze bez ohledu na to, co se stane. To hraje velkou roli v tom, jak se Berkshire daří, když se situace na trhu zhorší.

„Včetně roku 2022 dosáhl index S&P 500 záporných celkových výnosů ve třinácti letech. Společnost Berkshire překonala srovnávací index v jedenácti z nich. V sedmi letech poklesu trhu dosáhl Berkshire kladných celkových výnosů. A to platilo i v roce 2022 – index S&P 500 měl záporný celkový výnos 18,1 procenta, zatímco společnost Berkshire získala 4 procenta,“ vypočítává The Motley Fool.

Celková návratnost akciového indexu S&P 500, který zahrnuje akcie 500 největších, na burze obchodovaných podniků ve Spojených státech, od roku 1964 činí včetně dividend přes 27 tisíc procent. Výkonnost skupiny Berkshire Hathaway ho tak v tomto ohledu významně překonává. Celkově Buffettova skupina ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Založena byla už v roce 1839 a v roce 1965 tuto původně textilní firmu ovládl právě Warren Buffett.