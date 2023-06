Investice do dobra. Startup, který pomáhá firmám s udržitelností, získal skoro 24 milionů

Je fenoménem současnosti a brzy bude i povinností. Takzvané ESG je světem, do kterého se firmy noří stále častěji. I proto, že z něj budou muset brzy oficiálně reportovat. Mají tím vykázat, že jejich podnikání je udržitelné a společensky odpovědné. Jenže ač se během let stanou povinností, systémy pro tuto oblast teprve vznikají. Našel se v nich SmartHead, mladý projekt se slovenskými spoluzakladateli, který firmám nabídl prostor, kde shromažďovat, analyzovat i reportovat všechny potřebné informace. Teď získal milion eur i velmi silného partnera.

Stala se jím Česká spořitelna, respektive její venture kapitálový program Seed Starter. V projektu si banka obchodem koupila desetiprocentní podíl. „Celková výše investice dosáhne přibližně jednoho milionu eur,“ přibližuje Jiří Skopový, lídr programu.

Pro Seed Starter je to šestá investice do zajímavých českých projektů, na trhu ho přitom zajímají startupy, jež by se mohly protnout se zájmy banky. Tedy ty, které by mohla zahrnout do svého systému, sama je používat nebo je rovnou nabídnout klientům. Přesně tak to má být se SmartHeadem. Spoluprací se mladé firmě otevírá prostor k velkým a středním korporátním klientům České spořitelny, kterých má řádově jednotky tisíc.

Digitální platformu ale zdaleka nevyužívají jen firmy, pro něž je práce s daty povinná a mnoho z nich bude reporty muset vykazovat od roku 2025. „Spolupracovat se SmartHeadem může kterákoliv udržitelně fungující firma, která chce své aktivity lépe a efektivněji komunikovat a tím vytvářet silnější vazbu se svými zákazníky či partnery,“ říká Veri Osvald, která působí na pozici CEO SmartHeadu a je jednou z jeho pěti zakladatelů.

Foto: Česká spořitelna Jiří Skopový ze Seed Starteru, Veri Osvald a Ján Dudáš ze SmartHeadu se zástupci a spolupracovníky Seed Starteru

SmartHead ovšem není nováčkem. Aktuálně firma působí kromě Česka a Slovenska i v Polsku, Dánsku, Portugalsku, Velké Británii a Slovinsku. A prostřednictvím její platformy řídí udržitelnost svého podnikání i firmy ve Spojených státech či na Blízkém východě. Uplatnila se u firem, jako je BMW, Dell, McDonald’s, Uniqa nebo Henkel.

Seed Starter je druhým externím investorem SmartHeadu. Prvním byla investiční platforma Crowdberry, která do startupu poslala peníze v roce 2021. Ty mířily především na mezinárodní růst a další vývoj softwaru. SmartHead kromě zmíněné platformy pro shromažďování informací o ESG aktivitách nabízí přizpůsobitelné šablony, sledování výkonu, stanovení cílů a vizualizaci dat, které mají zjednodušit cestu ke zmíněnému reportingu.

Dovnitř i navenek

ESG je zkratka pro environmental, social and corporate governance a právě skutečnost, že zahrnuje řadu aktivit z několika oborů, má za následek to, že jejich správa a především informace o tom, co už firma vykonala nebo co teprve plánuje, jsou roztříštěné na mnoha odděleních. Firmy potřebují data řešit uvnitř, ale stejně tak je zveřejňovat navenek. Zároveň informace o aktivitách nejsou jen o oficiálních povinnostech. „O svém udržitelném hospodaření komunikují firmy jinak se svými investory, obchodními partnery či regulátory, pro které jsou stěžejní hard data v podobě čísel, jiné informace pak potřebují směrem k veřejnosti, zaměstnancům či zákazníkům,“ vysvětluje Osvald.

„Je to skvělý nástroj na posílení komunikace s veřejností, odborníky i dalšími společnostmi,“ uvádí ze strany zákazníka Katarína Pšenáková, ředitelka komunikace a kampaní Tesco Stores SR. SmartHead s novou investicí plánuje dosáhnout „výrazného posunu“ na evropském trhu.

„Inovační potenciál startupové scény, díky kterému můžeme zlepšovat naše služby a zvyšovat přidanou hodnotu pro zákazníky, je obrovský,“ myslí si Skopový. Spojení se SmartHeadem podle něj ukazuje i to, že banka nemá v hledáčku jen firmy z oblasti fintechu. Ale i ty, které ukazují propojení se strategickými cíli banky.

Seed Starter už dřív podpořil například startup pro výplaty kdykoliv v měsíci PalmApp, projekt elektronických podpisů Signi nebo Investown, jenž umožňuje investovat do nemovitostí. Peníze vložil i do startupu wflow, který pak úzce propojil se svým bankovnictvím. Česká spořitelna uvádí, že některé startupy mají potenciál své produkty následně nabízet i prostřednictvím distribuční sítě skupiny Erste.