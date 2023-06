Průlom. Česká spořitelna nasazuje první startup, do kterého investovala, do svého bankovnictví George

Má to být důvod, proč malé a střední podniky budou trávit v mobilní aplikaci České spořitelny víc času. A zároveň je to jedna z prvních ukázek přímého zapojení startupu do tak velké firmy. Česká spořitelna oznámila, že do své aplikace pro mobilní bankovnictví nově integruje tuzemský projekt wflow. Pro největší českou banku je to velký krok, ač do startupů investuje, ještě se s nimi tak pevně nepropojila.

Wflow.com je startup, který pomáhá podnikatelům s účetnictvím a práci jim ulehčuje i umělou inteligencí. Umí mimo jiné automaticky zaúčtovat i archivovat doklady, pomáhá je víceúrovňově schvalovat, vytěžovat data nebo elektronicky dokumenty podepisovat. Dokáže se propojit k účtům v různých bankách, automaticky párovat příchozí transakce a částečně automaticky například hromadné platby posílat.

Dosud projekt výrazně rostl i bez tak úzkého propojení s Českou spořitelnou – zatímco na začátku loňska měl asi dva tisíce klientů, teď už je firem, které ho používají, přes 3300. Banka mu ale otevře prostor k deseti tisícům českých podnikatelů a firem – pro tolik je digitalizace účetnictví skrze její internetové bankovnictví zaměřené na firmy aktuálně dostupná.

„U platformy wflow vnímáme vysokou přidanou hodnotu zejména v úspoře času a peněz, kterou podnikatelům přináší,“ popisuje Miroslav Koubek, který má v České spořitelně na starosti produkty denního bankovnictví pro firemní klientelu.

To potvrzuje i jeden z klientů wflow, společnost Freshlabels, e-shop zaměřený na udržitelnou módu. Podle jeho ředitele Ladislava Žižky společnost ušetří s digitalizací účetnictví zhruba půl úvazku. A ještě bude mít možnost zbavit se rutinních administrativních úkonů.

Fintechový startup založil Robert Soudný v roce 2018 společně se svými přáteli a bývalými kolegy – Davidem Grohem a Davidem Daňkem. Loni do něj vložil nižší desítky milionů korun Seed Starter, investiční odnož České spořitelny, a to výměnou za 17procentní podíl. Ještě o rok dřív do startupu poslala vyšší jednotky milionů korun také vzdělávací společnost Scio.

Banka nové prostory, jak zaujmout své klienty technologiemi, aktivně hledá. V hledáčku jsou právě proto ty mladé firmy, které pak může finanční dům využít. Dosud ale žádný z projektů neintegroval.

Seed Starter už dřív podpořil například startup pro výplaty kdykoliv v měsíci PalmApp, projekt elektronických podpisů Signi nebo Investown, jenž umožňuje investovat do nemovitostí. O wflow ale dřív mluvil jako o velmi pokročilé firmě. „Věříme, že se nám společnými silami podaří řešení nadále škálovat nejen v Česku, ale také v zahraničí,“ nastínil na začátku loňska Jiří Skopový, lídr programu Seed Starter.

Mobilní bankovnictví České spořitelny má dál na technologie klást důraz. „Umělá inteligence s námi už roky je a my ji využíváme v řadě míst,“ popisuje Tomáš Honěk, který dohlíží právě na obohacování banky inovacemi ze startupového prostředí a působí jako člen dozorčí rady Seed Starteru. „Chceme služby nabízet personalizovaně, tak, aby každý jeden uživatel měl přístup k těm, které jsou pro něj nejvhodnější. A to dokážeme právě díky technologiím,“ naznačuje.