Investice do menších českých firem přitahují stále víc. Přes Fingood už do nich lidé poslali miliardu

Lidem umožňuje zhodnocovat peníze investicemi do malých a středních firem a milionové částky, které by jinak byli schopni zafinancovat jen velcí investoři, přitom rozděluje do menších. Tím tyto příležitosti zpřístupňuje i běžným lidem. Česká platforma Fingood na cestě za demokratizací investování dosáhla zásadního milníku, když překonala magickou hranici proinvestované jedné miliardy korun. S nedávno rozšířeným vedením chce letos profinancovat 1,2 miliardy a chystá se do zahraničí.

„Dosažení hranice profinancovaných investic v hodnotě jedné miliardy je pro celý tým Fingoodu obrovskou oslavou, současně ale i závazkem vůči našim firemním klientům a především našim investorům. Bez skvělých lidí v rámci platformy Fingood by to bylo zcela nemyslitelné, patří jim tak velký dík,“ komentuje Vít Endler, který platformu vede ze strategické pozice a křeslo ředitele v prosinci přenechal Janu Horákovi.

Endler, někdejší generální manažer Mallu, do Fingoodu nastoupil koncem roku 2019. Platforma předtím v podstatě hibernovala a její původní majitelé se nevěnovali jejímu rozvoji, což se s příchodem nového ředitele změnilo. Byl sestaven nový tým, jež z majoritní části tvoří dnešní management, a došlo na řešení technologického dluhu, rozběhnutí komunikace a péče o investory, akvizici nových investorů či projektů.

Zatímco v roce 2019 bylo na Fingoodu v rámci dvanácti projektů proinvestovaných 26,5 milionu korun a počet investorů dosáhl 300, loni již šlo o 98 projektů o celkovém objemu 642 milionů korun a překonání hranice osmi tisíc investorů, z nichž bylo nových 3 600. Platforma očekává, že letos přiláká dalších 6 500 investorů a profinancuje 120 projektů za celkem 1,22 miliardy korun, tedy 100 milionů korun měsíčně.

Foto: Jakub Hrabal/CzechCrunch Vít Endler z Fingoodu

„Miliarda korun je na tříletý startup obrovský výsledek, není však tím primárním cílem. V první fázi je pro Fingood zcela zásadní udržet při tak dynamickém růstu zdravé úvěrové portfolio a nadále přinášet investorům bezkonkurenční poměr mezi výnosem a zajištěním. Na trhu v současné době těžko najdete podobný investiční nástroj,“ komentuje Horák, jenž před Fingoodem sbíral zkušenosti například v mBank, Citibank a J&T Bance, pomáhal také s rozjezdem platformy Fondee i startupu Yieldigo.

Investoři na platformě získávají pevně stanovený výnos osm až dvanáct procent ročně se zajištěným movitým i nemovitým majetkem. Loni si vydělali dohromady 53 milionů korun a byli jim navrácené finance v hodnotě 188 milionů korun. „V takzvaném P2B systému, kdy drobní investoři vstupují do firemních úvěrů malých a středních českých firem, hraje platforma Fingood stěžejní roli především v posouzení možného rizika. Díky dvoukolovému posouzení se tak dostávají do úvěrového portfolia jen zdravé projekty a míra defaultních úvěrů je tak k dnešnímu dni pod tři procenta,“ říká Horák.

V letošním roce Fingood plánuje představit několik novinek, které uživatelům ještě více zjednoduší investování, a to například takzvané investorské peněženky či investiční automat. Díky tomu si budou moci vybrat, jestli chtějí nové projekty hledat sami, nebo využít některého z připravených portfolií podle rizikovosti a výnosu.

„Ještě v prvním kvartálu tohoto roku budeme jako první v Česku žádat ČNB o vydání crowdfundingové licence, díky níž budeme moci své služby poskytovat na všech trzích Evropské unie. Budeme tak ještě pod větším drobnohledem a pro investory je to další signál důvěryhodnosti Fingoodu,“ popisuje další plány Endler.

„Stavíme technologickou platformu, která přinese evropským investorům ryze české řešení na jejich investiční potřeby. Už teď se těším, co vše budeme ještě v letošním roce na fintechovém trhu moci představit. Bude to další darda!“ dodává Horák.