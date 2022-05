Finanční srovnávač Chytrý Honza je poprvé v zisku. Méně hypoték chce nahradit životním pojištěním

Překonání půlmiliardového obratu, poprvé v historii v černých číslech a i přes složitou situaci na finančních trzích plán dál pokračovat v růstu. Takový rok má za sebou Chytrý Honza, který srovnává finanční produkty a nabízí další služby jak zákazníkům, tak poradcům. V jeho čele stojí necelé dva roky Jiří Havrlant, který si pochvaluje, jak se firmu podařilo provést ozdravovací kúrou, a věří, že i navzdory konci hypotečního boomu dokáže také letos zaznamenat růst svých hospodářských výsledků.

„Uzavřeli jsme nadmíru úspěšný rok. Na začátku loňského roku jsme stáli před mnoha různě obtížnými rozhodnutími, jak Chytrého Honzu ozdravit a vrátit mezi lídry ve světě finančního poradenství a obnovit důvěru poradců. Finální hospodářské výsledky ukazují, že se nám to povedlo. Máme stabilní základ, na kterém můžeme stavět, a plně se soustředíme na další růst,“ komentuje loňský rok Jiří Havrlant, který působí v Chytrém Honzovi jako výkonný ředitel a člen představenstva.

V řeči čísel se jedná o rok, v němž firma dosáhla na obrat ve výši 538 milionů korun, což znamená meziroční růst o čtvrtinu ze 431 milionů v roce 2020. Zisk činil nižší jednotky milionů korun, přičemž černých čísel Chytrý Honza dosáhl poprvé od roku 2008. Tehdy ho zakládal Jiří Paták a u zrodu stálo i Rockaway Jakuba Havrlanta (s Jiřím jsou vzdálení příbuzní) či Miton. Pak do projektu v roce 2016 vstoupila nizozemská pojišťovna Aegon, aby od ní Paták o dva roky později za stovky milionů odkupoval Chytrého Honzu zpět. Tehdy tak činil s pomocí finanční skupiny DRFG, která je dnes už jediným majitelem celé firmy. Paták odešel v roce 2019 a dnes se věnuje jiným projektům.

Ozdravení a akcelerace

Před necelými dvěma lety převzal otěže Chytrého Honzy zmíněný Jiří Havrlant, který ve firmě předtím působil v dozorčí radě i jako produktový šéf. Historicky pak byl pracovně spojen jak s Rockaway, tak i DRFG. Ke konci roku 2020 odstartoval restrukturalizaci napříč celou firmou, která znamenala řadu úsporných opatření včetně zeštíhlení týmu a také zaměření na stabilizaci sítě poradců či obnovení důvěry s produktovými partnery. „Firmu tu akcelerovalo, zefektivnilo a ozdravilo. A to vše během covidu,“ připomíná Jiří Havrlant.

Šéf Chytrého Honzy by teď firmu rád držel i dál v černých číslech, kam se dostala po několika turbulentních obdobích. Na velké úvodní investice, které postavily základy celého finančně-technologického byznysu, navázal nákladný nákup sítě poradců Bonnet a další finanční injekce od tehdy příchozího zahraničního investora. „Aegon do společnosti masivně investoval s cílem vstupu na mezinárodní trhy. To se nakonec neuskutečnilo. Pak přišlo nepříliš slavné období a určité odchody poradců, kdy se střídalo vedení a firma přišla o polovinu svých spolupracovníků. Poté jsme to začali razantně otáčet,“ popisuje Havrlant.

Dnes má Chytrý Honza vybudované online srovnávače mnoha finančních produktů a také funkční poradenskou síť a v očekávání blížící se konsolidace na trhu chce svou pozici i díky zázemí finanční skupiny DRFG dál posilovat. Loni se spolupracujícím poradcům v síti Chytrého Honzy podařilo zprostředkovat hypoteční úvěry v celkové hodnotě 13,2 miliardy korun, což představovalo 36% meziroční nárůst. Vzhledem k propadu hypotečního segmentu však bude hledat nové příležitosti také jinde. Strategická má být pro letošní rok oblast životního pojištění.

„Propady hypotečních produktů kompenzuje růst poptávky po životním pojištění. Rostoucí trend vidíme i v segmentu investic v podobě fondu kvalifikovaných investorů. Roste také obliba klasických podílových fondů nebo ETF,“ popisuje Havrlant. Už teď prý s kolegy evidují v meziročním srovnání na hypotečním trhu pokles o 20 až 30 procent. Jako větší problém než zvyšující se úrokové sazby nicméně vidí zpřísňující se podmínky pro získání hypoték, které se naposledy měnily v dubnu. „Očekávám, že se vrátíme někam na úroveň let 2017 až 2019, což ale vůbec nebylo špatné období,“ dodává šéf Chytrého Honzy.