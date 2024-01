Investiční platforma Roger s Komerční bankou v zádech už profinancovala faktury za 25 miliard

Uložit 0

Funguje jako takzvaná peer-to-peer platforma podobně jako Zonky, ale finančně-technologický startup Roger se zaměřuje na factoring, tedy zkracování dlouhých splatností faktur. Propojuje přitom malé a střední firmy s drobnými investory, kteří investují právě do faktur s dlouhou splatností a okamžitě je tak proplatí. Zájem o alternativní druh investování přitom roste a stejně tak Roger.

Podle dat, která poskytl CzechCrunchi, loni profinancoval faktury za celkem 8,9 miliardy korun, což je o sedmnáct procent meziročně více. Ještě v roce 2020 to bylo „jen“ 3,7 miliardy. Ke konci loňského roku, v němž platforma oslavila deset let od svého vzniku, zároveň překonala milník první profinancované miliardy eur (necelých 25 miliard korun).

Zaznamenala zároveň zvýšený zájem o profinancování faktur v eurech, vliv na to měl mimo jiné posilující kurz koruny, s jehož negativním dopadem museli bojovat čeští exportéři. Počet investorů na Rogeru narostl o 41 procent, aktivních jich je aktuálně přes 2 100.

„Plánovali jsme kolem deseti milionů provozního zisku před zdaněním, nakonec to bude asi jen šest milionů, protože jsme trochu více investovali do nových technologií,“ komentuje Adam Šoukal, zakladatel a ředitel platformy.

Roger dál rozvíjí produkt v rámci financování dodavatelského řetězce, což nabízí zejména velkým společnostem. Takto dodavatelé mají finance na svém účtu do několika dní, ačkoli nastavení splatnosti faktur zůstává stejné. V segmentu e-commerce platforma spolupracuje v této oblasti například s Alzou, Allegrem, Datartem, Rohlíkem či Pilulkou, další společnosti jsou pak ze stavebnictví nebo z logistiky.

Loni firma spustila nový produkt financování závazků, letos se pak i díky umělé inteligenci plánuje více zaměřit například na oblast prevence podvodů. Zároveň plánuje uvést nový produkt zaměřený na institucionální investory s typicky velkými rozpočty, další podrobnosti ale zatím nekomentuje.

Rogera v roce 2020 podpořila Komerční banka investicí ve výši stovek milionů korun. Zatím se Šoukal z byznysu nechystá odejít. „Neplánuju Rogera prodat. Jsme připraveni na větší zahraniční projekty. Máme mezinárodní ambice, to je něco, co mě láká a je důvodem, proč bych chtěl v byznysu zůstávat. Pokud bychom našli partnera, který by nám s mezinárodní expanzí dokázal pomoci, jsme připraveni na změnu akcionářské struktury,“ dodává Šoukal.