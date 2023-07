Investiční škatulata v českém startupu Foxdeli. Majoritu získal za desítky milionů Prime Fund

O startupu Martina Jareše nebylo delší dobu slyšet. Na začátku roku 2020 do něj investoři vložili první větší investici, aby mu pomohli rozběhnout platformu, která pomáhá e-shopům lépe komunikovat se zákazníky, zatímco čekají na doručení balíku. Zakladatel Foxdeli říká, že to bylo dáno i tím, že firma pracovala na vývoji nové generace své aplikace, již má nyní připravenou a chystá se s ní vstupovat na nové trhy. Do dalšího dobrodružství se pustí s obměněnou sestavou investorů. Startup opustil investiční fond Lighthouse Ventures a většinový podíl převzali kolegové z Prime Fundu. Šlo o transakci za desítky milionů korun.

Na začátku roku 2020 Foxdeli oznamovalo, že od investorů získalo přes deset milionů korun. Investici vedl fond Lighthouse Ventures a součástí kapitálové injekce byl také Prime Fund. Právě druhý jmenovaný fond, za nímž stojí Jan Svoboda a Dušan Moskaliev, se před několika týdny stal majoritním akcionářem, když se rozhodl od Lighthousu odkoupit jejich stávající podíl. Aktuálně tak drží ve firmě 30 procent sám Jan Svoboda, dalších 28 procent pak přes dva vehikly jeho Prime Fund. Podíl ve výši 38 procent si udržel zakladatel Martin Jareš a čtyři procenta má Matěj Vácha.

Proč dochází k takovým škatulatům? „Jednoduše proto, že se nám naskytla příležitost odkoupit podíl od Lighthouse Ventures a stát se tak hlavním a investorem projektu Foxdeli. Ostatně to navazuje na naši strategii s fondem SICAV, který jsme letos na jaře založili a do kterého budeme postupně vkládat naše áčkové projekty s významným mezinárodním přesahem,“ vysvětluje pro CzechCrunch Jan Svoboda. V rámci Prime Fund SICAV se chtějí specializovat na investice do inovací a chtějí být u podobných projektů buď jediným, nebo alespoň hlavním investorem.

Foto: Prime Fund Jan Svoboda, zakládající partner Prime Fundu

Přesné částky Svoboda zmiňovat nechce, ale v rámci vypořádání s Lighthouse Ventures mělo jít o transakci přesahující milion eur, tedy zhruba přes 25 milionů korun. Zároveň podle něj mělo jít pro Lighthouse Ventures o investici, na které vydělali více než 300 procent, což potvrdil i zakladatel tohoto fondu Martin Zálešák. Do Foxdeli už prý Prime Fund vložil řádově desítky milionů korun a teď chce firmě pomoci k dalšímu růstu. V rámci strategie nového fondu kvalifikovaných investorů chtějí Svoboda a spol. poskytovat rozvojový kapitál zpravidla do doby, než se firmy stanou zajímavé pro zahraničí fondy.

Tržby Foxdeli se zatím podle Svobody pohybují řádově v milionech korun, významnější růst má přijít teprve v dalších letech. Český startup totiž letos dokončil novou verzi své aplikace včetně modulu pro e-shopová tržiště a posílil svůj tým, jenž aktuálně čítá 30 lidí. Jeho platforma nabízí technologii pro jednodušší sledování zásilek od většiny dopravců, zajišťuje ponákupní komunikaci se zákazníkem a poskytuje kompletní data o doručení v reálném čase. V Česku má mít aktuálně desítky klientů, mezi nimiž jsou e-shopy jako Decathlon, Footshop, Alensa, Grizly či Lékárna.cz.

Klíčovou ingrediencí pro další růst má být pro Foxdeli zahraniční expanze. Letos se chystá vstoupit na Slovensko a do Německa a následně do dalších zemí západní Evropy. Dlouhodobým cílem jsou Spojené státy. „Společně s Prime Fundem máme jasnou strategii. Maximální koncentraci na trh a zákazníka, dynamickou zahraniční expanzi a důraz na příjmy. Čeká nás spousta práce, ale už nyní se těšíme, až představíme naši platformu tisícům zahraničních klientů a posuneme se na mezinárodní úroveň,“ říká Martin Jareš, CEO a zakladatel Foxdeli.

Jako úspěšnou hodnotí svou investici i již zmíněný Martin Zálešák z Lighthouse Ventures. „Neustále hledáme projekty s potenciálem globálního růstu. Ve světě startupů se o to samozřejmě snaží každý projekt, ale ne všechny uspějí. To však není případ Foxdeli, který jsme podpořili. Dnes můžeme hodnotit tuto investici jako úspěšnou,“ říká.

Jeho fond měl možnost na konci loňského roku konvertovat svou původní investici, která byla vedena formou půjčky. Buď si mohl vzít půjčku zpět i s úroky, nebo získat ve firmě desetiprocentní podíl. Ten od něj nakonec odkoupil Prime Fund a jeho zakladatel Jan Svoboda říká, že v době, kdy Lighthouse vypláceli, byla valuace startupu Foxdeli na úrovni 250 milionů korun.