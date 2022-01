Většina běžných uživatelů si u oblasti kybernetické bezpečnosti představí klasické antivirové programy, které je nutné instalovat, a firmy jako Avast. I díky tomuto globálnímu gigantovi má ostatně Česko ve světě dobrou pověst jako hnízdo pokročilých obranných technologií a na zdejší tradici navazuje několik startupů. Jedním z nich je Whalebone, jenž však k bezpečnostním řešením přistupuje o něco jinak a i díky nedávné investici rychle pokračuje v dobývání globálních trhů.

Whalebone totiž meziročně zvýšil svůj obrat z 13 milionů korun v roce 2020 na loňský trojnásobek na úrovni 40 milionů korun. Podle vyjádření letos směřuje ke hranici sto milionů korun. Počet jeho klientů už přesáhl 250 firem, v závislosti na produktu jsou rozprostřené po celém světě. Na druhé straně však kyberbezpečnostní řešení ochraňuje už vyšší jednotky milionů uživatelů.

Brněnský startup totiž nevyvíjí klasický antivirus, který si uživatelé instalují do svého počítače či mobilu, místo toho ochranu dodává rovnou síťovým provozovatelům, jako jsou poskytovatelé internetu či telekomunikační operátoři. Konkrétně například řešení O2 Security je ve skutečnosti od společnosti Whalebone, jen pod jinou značkou.

Teď navíc rychle expanduje na nové trhy a pracuje na větší akvizici nových klientů. Whalebone v loňském květnu získal investici 65 milionů korun od maďarského fondu Day One Capital s přispěním českého Fazole Ventures miliardáře Pavla Boušky. „Po investici začalo rychlé škálování, přibyly desítky nových členů týmu na všech kontinentech,“ komentuje pro CzechCrunch ředitel startupu Richard Malovič.

Kanceláře brněnského Whalebone

„Velký potenciál je daný hlavně škálovatelností, jsme schopní během několika týdnů nasadit a prodávat produkt stovkám tisícům nových uživatelů. Zároveň získáním telekomu vlastně většinou máme přístup třeba ke třetině celého trhu nebo i víc, protože těch operátorů není nikde moc. Telekom může produkt dál prodávat jako B2C, B2B i B2G (koncovým zákazníkům, jiným firmám a vládám – pozn. red.),“ vysvětluje Malovič.

Jako hlavní konkurenční výhodu Whalebonu vidí hlavně v rychlosti implementace řešení u klientů, kdy v posledních případech trvala kolem šesti týdnů. U ostatních firem na trhu se tato doba pohybuje v řádu vyšších měsíců, běžně přitom i více než jednoho roku. Brněnský startup tento rozdíl vysvětluje zejména tím, že produkt Aura určený pro infrastrukturu telekomů vyvíjel ve spolupráci s rakouským A1 Telekom Austria Group. Dnes jej využívají zejména společnosti v Evropě a v Ugandě, další klienti jsou v procesu po celém světě.

Kromě produktu pro telekomy Whalebone vyvíjí další dva – Immunity určený pro ochranu interních sítí firem a veřejných institucí, který má zatím klienty jen na českém a slovenském trhu s tím, že už nyní začíná expanze na další. Konkrétními zákazníky jsou například Equa bank, VŠE, LINET, Česká televize, Unipharma, město České Budějovice či Moravskoslezský kraj.

Třetici produktů pak doplňuje Peacemaker se zaměřením na regionální poskytovatele internetu, i když někteří zákazníci fungují v celých zemích. Ten klienty čítá na všech kontinentech. „Nejzajímavější výsledky teď máme v rámci Asie a Pacifiku, vloni se třeba dařilo překvapivě skvěle na Filipínách. Souviselo to s tím, že tam přišly zákonné regulace přístupu k obsahu a Whalebone tohle řeší za poskytovatele internetu automaticky,“ popisuje Malovič.

O Whalebone se v českém startupovém prostředí až tolik nemluví, ale opravdu věříme, že se v Brně rychle rozvíjí firma na úrovni Avastu.

Už v roce 2020 přitom startup ohlašoval ambiciózní plány – chránit do tří let alespoň jednu miliardu uživatelů po celém světě. Nyní jsou to vyšší jednotky milionů. „Dílčí cíle plníme a miliardová hranice je rozhodně dosažitelná. V žádném případě od tohoto cíle nebudeme upouštět, je to důležitá součást identity Whalebone,“ komentuje šéf Whalebone a jeho vizi věří také investoři.

„O Whalebone se v českém startupovém prostředí až tolik nemluví, ale my jako investoři opravdu věříme, že se v Brně rychle rozvíjí firma na úrovni Avastu. Produkt i byznys model je již velmi dobře prověřen na desítkách zákazníků, aktuálně především v Evropě. Teď je hlavním úkolem opravdu globální škálování. Právě k jeho podpoře slouží loni dokončené Series A financování, kterého jsme se také účastnili,“ říká pro CzechCrunch Pavel Přikryl, managing director ve Fazole Ventures.

„V roce 2022 očekáváme podstatné rozšíření klientské báze, zejména v telekomunikačním segmentu. Ještě v lednu tohoto roku budeme oznamovat několik nových zvučných jmen, u kterých firma vyhrála výběrová řízení. Vizí společnosti je ochránit pomocí její technologie miliardu koncových uživatelů. Aktuálně jsou to miliony, ale v roce 2022 se cílové číslo určitě podstatně přiblíží,“ dodává Přikryl.