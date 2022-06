iOS opět jinak. Zamykací obrazovka přináší největší změny v historii, odeslané zprávy půjde editovat

Co vlastně chybí operačnímu systému iOS? Z pohledu obyčejného uživatele vyjma nekonečného boje s oznámeními snad většina věcí funguje bezproblémově. Apple ale po roce opět přichází s menšími i většími novinkami. Tou hlavní je přitom možná nejzásadnější proměna zamykací obrazovky od první verze systému.

Firma Tima Cooka novinky v iOS odhalila na úvodní prezentaci letošní vývojářské konference WWDC, která probíhá z většiny online až do pátku. Systém iOS s pořadovým číslem 16 se dočkal několika proměn a mnoho úprav nabídnou také iPadOS 16, watchOS 9 a macOS Ventura pro další zařízení od Applu. Vybrali jsme deset nejvýznamnějších bodů prezentace.

Přepracovaná zamykací obrazovka (iOS)

Zamykací obrazovka iOS po většinu svojí existence plnila pár základních funkcí jako ukazování času, oznámení či přehrávané hudby a samozřejmě oblíbené fotografie. To se ale letos zásadně změní. Apple se rozhodl první interakci při zvednutí iPhonu výrazně upravit, a to od estetiky přes množství zobrazovaných informací až po funkce.

Popis všech nových možností by téměř stačil na samostatný článek, základním konceptem je nicméně široká personalizace po vzoru Androidu. Nejjednodušší bude změnit font zobrazování času a data nebo filtr fotografie, která automaticky vytvoří vrstvu pro silnější vizuální provázanost se zbytkem systému. Teprve pak ale začínají skutečně zásadní novinky i pro náročnější uživatele.

Foto: Apple Přehrávání hudby, zobrazení informací a widgety na zamykací obrazovce

Zamykací obrazovka nového iOS vůbec poprvé nabídne widgety. Některé z nich poskytnou univerzálně užitečné informace o počasí, událostech v kalendáři či nastaveném budíku, jiné mají specifičtější využití. Zobrazí třeba statistiky ze sportovních aktivit uživatele, stav nabití připojených AirPods nebo hodiny pro jiná časová pásma.

Navíc bude možné vytvářet několik různých zamykacích obrazovek a rychle mezi nimi přepínat. Novinkou je pak také zobrazování živých aktivit, například skóre sportovního utkání.

Odeslané zprávy půjde upravovat

Přepsali jste se nebo omylem vyzradili něco, co jste nechtěli? iOS 16 umožní zrušit, nebo dokonce upravit zprávu iMessage do 15 minut od odeslání. Některé komedie založené na nedorozumění tak přijdou o vtip, uživatelé se vyhnou ztrapnění. Jiné by mohly zaujmout také nové možnosti sdílení poznámek, připomínek či vybraných otevřených panelů v Safari. Do postcovidové doby se pak přesouvá také společné sledování filmů či seriálů, které se z FaceTime rozšiřuje také do textové komunikace.

Nové možnosti e-mailu (iOS, iPadOS, macOS)

Stejně jako u zpráv také u e-mailů půjde v nové verzi iOS zrušit odesílku, byť jen krátkou chvíli po poslání. Možná užitečnější budou možnosti nastavení času odeslání elektronické korespondence, připomínání zpráv nebo automatické navrhování konverzací, na které jsme dosud nedostali odpověď. Aplikace uživateli více pomůže také při vyhledávání odkazů či souborů v e-mailech a upozorní, pokud jste k odesílané zprávě zapomněli připojit přílohu.

Safari chce nahradit hesla

Pro zvýšení bezpečnosti na internetu si Apple letos vytyčil nemalý cíl, a to rovnou nahrazení klasických textových hesel. Místo nich chce rozšířit přístupové klíče k přihlášení, které používají Touch ID nebo Face ID, jsou end-to-end šifrované, ukládané přímo v zařízení a nelze je prý ukrást při únicích dat nebo prostřednictvím phishingu (tedy předstírání legitimního přihlašovacího procesu, zatímco ve skutečnosti heslo získá hacker). Přístupové klíče mají fungovat i mimo zařízení Applu.

Chytřejší rozeznávání textu a objektů

iOS a iPadOS už nějakou dobu dokážou rozeznat text na různých fotografiích, v nové verzi ale totéž nabídnou pro video. Podobně jako dosud systém pozastavený snímek analyzuje, identifikuje text a nabídne jeho překlad. Nyní s textem půjde pracovat i dále, od kopírování až po převod jednotek. Už to ale není jen o textu. Nově systém dokáže také automaticky oddělit vybraný objekt od pozadí a ten dále sdílet.

Zdraví a spánek ve watchOS

Už devátá verze operačního systému pro Apple Watch přináší především širší a chytřejší monitorování sportovních aktivit. Sportovci i obyčejní lidé snažící se žít zdravě dostanou horu nových údajů od výkonnosti přes detailní měření pokroku po analýzu stylu a účinnosti běhu. Sledování spánku pak nově dokáže určit různé fáze, které mají vliv na jeho kvalitu. A samozřejmě nechybí ani několik nových ciferníků.

Nový způsob práce s okny (macOS, iPadOS)

Okna jsou jedním z nejstarších prvků operačních systémů, ale práce s nimi stále není vždy ideální. Apple proto k ostatním způsobům organizace přidává Stage Manager, který všechna otevřená okna automaticky shrne do jednoho zobrazení.

Foto: Apple Stage Manager, nový způsob organizace oken na Macu i iPadu

Ve středu obrazovky jsou ta, s nimiž aktuálně pracujeme (vázaná na jednu aplikaci nebo vybraný projekt), po straně se pak zobrazují malé náhledy všech ostatních. Stage Manager by tak mohl pomoci se zvýšením přehlednosti, přičemž má fungovat stejně na Macu i na iPadu. Tablet z Cupertina se k tomu konečně naučí připojený monitor využít jako druhý zobrazovač, takže už nebude pouze zrcadlit svoji obrazovku.

Počasí na iPadu

Mnozí si jistě mysleli, že se toho nikdy nedočkají, aplikace Počasí ale konečně dorazila na iPad. V základu je to roztažení konceptu z iPhonu na větší obrazovku, což znamená hlavně více informací najednou. Celá aplikace je ale také poskládaná z jednotlivých modulů, které půjde rozkliknout a získat ještě více informací jako detailní meteorologické mapy či předpověď na další dny.

Videohovory na Macu s kamerou iPhonu

Webkamery zabudované v iMacích i MacBoocích se v posledních letech konečně zlepšily, s kvalitou kamer iPhonu se ale nemohou vůbec srovnávat. Jelikož obojí vyrábí Apple, dává dokonalou logiku je propojit – a přesně to macOS Ventura nabídne prostřednictvím funkce Kontinuita.

Foto: Apple iPhone jako webkamera pro Mac s funkcí Kontinuita

Obě zařízení se mají automaticky propojit bezdrátově, takže netřeba nic nastavovat, jen koupit speciální držák pro připojení iPhonu na Mac. Pak už mohou hovory přes Zoom probíhat s rozmazaným pozadím v portrétním režimu nebo se softwarovým studiovým osvětlením. Dokonce nechybí sledování postav v záběru širokoúhlou kamerou nebo zobrazení stolu před laptopem.

Předělaná aplikace Domácnost

Ovládání chytré domácnosti je už pro iOS či iPadOS samozřejmostí a Apple se rozhodl podívat na něj trochu jinak. Aplikace Domácnost dostane zcela nové rozhraní, které má být přehlednější a nabídnout více informací v jednom náhledu. Do konce letošního roku pak má do operačních systémů přibýt podpora standardu připojení chytrých doplňků Matter.

Vybraná desítka je jen velice skromný výběr ze stovek novinek i detailů, které další verze operačních systémů nabídnou. Rodiče například potěší snadnější správa účtů dětí (profily na iPadu ale pořád chybí), bezpečnost zase zvýší snadná změna přístupů ke sdíleným informacím pro oběti domácího násilí.

Proměnami prošlo také vyhledávání Spotlight napříč platformami a Apple znovu promýšlí, jak lépe organizovat fotografie. Dočkali jsme se také nového čipu M2 a kompletně předělaného MacBooku Air. Nové operační systémy budou pro širokou veřejnost dostupné v září, pro iPhone 8 a novější, iPady z roku 2016 a novější, většinu Maců vydaných od roku 2017 a Apple Watch Series 4 a novější. Celá prezentace novinek je dostupná na YouTube, bližší informace pak na webu.