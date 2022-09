IT skupina Etnetera se rozšíří o již šestou firmu. S vývojem mobilních aplikací cílí na evropský trh

Sedm let probíhal vývoj aplikací v rámci mobilní divize mateřské firmy Etnetera, nyní dochází k jeho oddělení do samostatné společnosti Flow, která se tak v rámci stejnojmenné skupiny zařadí k dalším pěti sestrám. Dosud pracovala na zakázkách pro české klienty včetně Škodovky, ČSOB, O2 nebo Košíku, teď se chce více zaměřit na širší evropský trh. Stávající tým čítající přibližně šedesát lidí bude i nadále pokračovat na práci se současnými klienty – na projektové spolupráci se tak nic nemění.

„Osamostatnění Etnetera Flow jsme připravovali delší dobu se záměrem posilovat mobilní segment v našem portfoliu a dát mu takovou míru podpory, jakou si vzhledem k potřebám českého i evropského trhu zaslouží,“ říká Martin Palička, ředitel Etnetera Group, který podle vyjádření pro CzechCrunch očekává, že skupina letos v tržbách překročí půlmiliardovou hranici. Loňský rok uzavřela s tržbami 426 milionů korun.

Mobilní tým Etnetery má zásadní podíl na vzniku aplikace MyŠkoda, největšího mobilního projektu v Česku, na jehož vrcholu pracovalo přes sto lidí. Podobně tým zaštítil vývoj mobilní aplikace DoKapsy od ČSOB i první mobilní aplikaci pro zákazníky Direct pojišťovny. Aktuálně dokončeným projektem je nová mobilní aplikace pro online supermarket Košík.

„Máme klienty v Čechách, kteří působí v zahraničí. Čistě zahraniční klienty, tedy bez působení v tuzemsku, zatím nemáme – a to teď chceme změnit. Začínáme obchodně aktivně působit v jiných zemích Evropské unie,“ líčí aktuální plány Miloš Felix, který se z pozice ředitele ujímá vedení Etnetera Flow.

„Vážím si nové role v Etnetera Group i podpory, kterou od skupiny dostává celý můj tým. Pro náš vstup na evropský trh je to důležitá vnitřní energie. Věřím, že naše mobilní know-how podpořené expertizou ostatních firem ve skupině Etnetera Group bude silnou stránkou i v evropském měřítku,“ popisuje Felix. V Etneteře působí od roku 2015, kdy prakticky na zelené louce začal budovat mobilní vývoj. V IT se pohybuje posledních osmnáct let, mobilnímu vývoji pak nepřetržitě od roku 2007.

Nová Etnetera Flow bude sídlit společně s dalšími firmami IT skupiny v pražských Holešovicích. V otázkách provozu, financí, personalistiky i marketingové komunikace bude využívat společného zázemí celé skupiny. Právě díky němu nyní vznikl například i brand nové společnosti – název, vizualizaci i brand story Etnetera Flow stavěla kreativní digitální a sesterská agentura Etnetera Motion.