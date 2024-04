Jak být rentiérem po čtyřicítce? Přijďte na debatu s Lukášem Nádvorníkem alias Skejwinem

Uložit 0

Oblíbený podcast Money Maker se přesouvá ze studia do offline světa! Kromě velké listopadové konference se můžete zúčastnit i komorního formátu Money Maker Club. Při něm probereme s vybraným expertem vždy jedno klíčové investiční téma a v uzavřené společnosti si o něm podebatujeme. Startujeme s Lukášem Nádvorníkem alias Skejwinem na téma Jak se stát rentiérem už po čtyřicítce.

Na českém internetu je sedmatřicetiletý Nádvorník, který působí jako pedagog na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, známější pod pseudonymem Skejwin – tak zní jeho jméno na sociální síti X a takový je i název jeho webu, kde publikuje investiční analýzy a komentáře. Je velkým zastáncem a podporovatelem pasivního investování, především prostřednictvím ETF.

Nádvorníkovým životním mottem je žít skromně a maximum prostředků, které se v domácnosti vydělají, ukládat stranou a investovat. Buduje si tak robustní investiční portfolio, které mu umožní „jít do důchodu“ už krátce po čtyřicítce.

V intenzivní 90minutové debatě přímo v redakci CzechCrunche se s ním budeme bavit o tom, co to je investiční hnutí F.I.R.E., jak vypadá jeho finanční disciplína a kolik je potřeba odkládat si stranou, aby byl člověk co nejdříve finančně nezávislý. I to, jestli je takový přístup vhodný pro každého.

Event je určený pro členy klubu CC+. Pokud jím nejste, členství si můžete snadno pořídit zde a využít i spousty dalších výhod, jako je sleva na vstupenku na hlavní byznysovou a investiční konferenci Money Maker, která bude letos dvoudenní a koná se 6. až 7. listopadu. Členství si přitom můžete zkusit nově i jen na měsíc. Kapacita eventu je omezená na 40 míst.